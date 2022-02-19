اختتام أولمبياد بكين الشتوي.. النرويج في الصدارة وألمانيا ثانية

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ اليوم الأحد (20 فبراير/شباط 2022) اختتام الالعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، على الاستاد الوطني"عش الطائر" الذي احتضن حفل الختام، واصفا هذه النسخة بأنها "لا تُنسى".

وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026، فيما يوقد المرجل الأولمبي قبل ذلك بعامين في افتتاح الألعاب الصيفية المرتقبة في باريس عام 2024.

وأقيمت الدورة الحالية في فقاعة صحية ومن دون جماهير، باستثناء عدد من المدعوين، جراء فيروس كورونا. وجمعت الألعاب 2911 رياضياً يمثلون 91 لجنة أولمبية للتنافس على 109 ألقاب.

وأنهت النرويج الدورة في صدارة جدول الميداليات مع 37 ميدالية بينها 16 ذهبية، أمام ألمانيا (27 بينها 12 ذهبية)، فيما حلّت الصين المضيفة ثالثة (15 بينها تسع ذهبيات)، فيما أحرزت فنلندا الميدالية الذهبية الأخيرة بفوزها في مسابقة هوكي الجليد للرجال.

وتحت عنوان " عالم واحد، عائلة واحدة" أقيم الحفل الختامي للدورة التي شهدت 17 يوما من المنافسات الرياضية، التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج من بين الشخصيات البارزة التي حضرت ولكن العديد من الدول الغربية قامت بمقاطعة دبلوماسية للأولمبياد بحجة قضايا حقوق الإنسان في الصين. وألقت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بظلالها على الأولمبياد.

ومع ذلك، قال باخ للرياضيين :" لقد تغلبتم على هذه الانقسامات وأظهرتم في هذا المتجمع أننا متساويين". وأضاف " إن القوة الموحدة للأولمبياد أقوى من القوى التي تريد زرع الفرقة بيننا : أعطوا السلام فرصة".

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ

وأضاف :"عسى أن يستلهم القادة السياسيون حول العالم النموذج الذي قدمتموه في التضامن والسلام". كما دعا المجتمع الدولي "لمنح فرص متساوية للقاحات فيروس كورونا لكل الأشخاص حول العالم".

وحصلت لاعبة التزلج الحر الصينية المولودة في الصين إيلين جو، على ثلاث ميداليات من بينهم ذهبيتان، على أكبر هتاف من بين الرياضيين من الجماهير التي ملأت نصف الاستاد بسبب محاذير فيروس كورونا.

كما أضاف الألماني فرانشيسكو فريدريش المتوج بذهبية زوجي الرجال بمنافسات الزلاجات ، إلى سجله المعدن الأصفر لمسابقة رباعي الرجال، محققًا ثنائية جديدة بعد أولمبياد بيونغ تشانغ 2018 وليرفع عدد الالقاب التي فازت بها بلاده على حلبة يانكينغ إلى تسعة من أصل 10.

وعادل فريدريش مع 4 ألقاب أولمبية الرقم القياسي لمواطنه أندريه لانغه. كما بات فريدريش رابع سائق في التاريخ يحرز ذهبية الفئة الملكة لمسابقة الزلاجات مرتين توالياً.

وكرّس إنجاز فريدريش هيمنة ألمانيا على مسابقات مضمار يانكينغ بفوزها بتسعة من 10 ألقاب ضمن منافسات الزحافات الظهرية (لوج) والزحافات الصدرية (سكيليتون) والزلاجات.

وتوجت النروجية تيريز يوهوغ بلقبها الأولمبي الثالث بفوزها بذهبية سباق 30 كلم (انطلاق جماعي) ضمن منافسات التزلج للمسافات الطويلة في تشانغجياكو، ما سمح لبلادها بتعزيز صدارتها لترتيب الميداليات مع 16 ذهبية.

وتم الاعتماد على " حلقة مغلقة" طوال الأولمبياد، ومع ذلك غاب عدد من الرياضيين عن الأحداث أو التدريبات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، غير أنه كان هناك القليل من الدراما المتعلقة بالجائحة.

ع.ا/ع.ج.م (ا فب، د ب أ)