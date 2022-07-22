اختبروا لياقتكم

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عبر اختبار للياقة من الاتحاد الألماني لألعاب القوى، يمكنكم معرفة مدى قوتكم ومرونتكم وقدرتكم على التحمل والحركة. يمكنكم البدء مباشرة في المنزل باستخدام تجهيزات قليلة.
أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس في مقال زائر نُشِر في صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية رأيه في الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبا الاتحاد الأوروبي بأن يوحد صفوفه وأن يتحول إلى قوة جيوسياسية فاعلة.
تتطلب مهنة الطيار وكذلك مهنة سائق القطار قدرات متشابهة من حيث قوة الذهن وسرعة البديهة والمرونة. وبسبب انهيار حركة الطيران في زمن كورونا تسعى شركتان في سويسرا لتشغيل الطيارين في قيادة القطارات.
رغم انخفاض شعبيته بالاستطلاعات، ينهض رغم العراقيل وينهك خصومه ببطء بفضل قوة تحمله. يدعم اللاجئين ويدافع عن التعددية الثقافية ويصف نفسه بأنه "أوروبي بشغف". ويقال إنه حفيد شارلمان. لمحة عن أرمين لاشيت، خليفة ميركل المحتمل.
ما قيل عن كونها "فتنة وُئدت" عادت للظهور مرة أخرى في الأردن، والنتيجة تقييد تحركات الأمير حمزة. فماذا يجري في المملكة الهاشمية؟ وما هي جذور الخلاف بين الملك وأخيه؟ وأيّ تأثير على سمعتها في منطقة مضطربة؟
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