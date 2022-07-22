اختبروا لياقتكم

قضية الأمير حمزة.. هل تهدد استقرار الأردن ودوره في المنطقة؟

ما قيل عن كونها "فتنة وُئدت" عادت للظهور مرة أخرى في الأردن، والنتيجة تقييد تحركات الأمير حمزة. فماذا يجري في المملكة الهاشمية؟ وما هي جذور الخلاف بين الملك وأخيه؟ وأيّ تأثير على سمعتها في منطقة مضطربة؟