 اختبروا لياقتكم | صحتك بين يديك | DW | 22.07.2022

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صحتك بين يديك

اختبروا لياقتكم

عبر اختبار للياقة من الاتحاد الألماني لألعاب القوى، يمكنكم معرفة مدى قوتكم ومرونتكم وقدرتكم على التحمل والحركة. يمكنكم البدء مباشرة في المنزل باستخدام تجهيزات قليلة.

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