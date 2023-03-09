 اختبار سيارة واي كوفي 01 الصينية | عالم السرعة | DW | 17.03.2023

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عالم السرعة

اختبار سيارة واي كوفي 01 الصينية

تسير سيارة واي كوفي 01، وهي سيارة صينية رباعية الدفع هجينة، مسافة 150 كيلومترًا بالكهرباء فقط، وتتحدى منافسيها الأوروبيين بالفخامة والأداء والجودة.

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