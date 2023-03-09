اختبار سيارة واي كوفي 01 الصينية

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تسير سيارة واي كوفي 01، وهي سيارة صينية رباعية الدفع هجينة، مسافة 150 كيلومترًا بالكهرباء فقط، وتتحدى منافسيها الأوروبيين بالفخامة والأداء والجودة.
فاز الفيلم الطويل "نومادلاند" بجائزة أوسكار أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث حققت مخرجة الفيلم كلوي تشاو، الصينية الأصل، انجازا تاريخيا، كأول امرأة ملونة تفوز بالجائزة وثاني امرأة في التاريخ تحقق هذا الانجاز.
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