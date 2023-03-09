اختبار سيارة واي كوفي 01 الصينية

"نومادلاند" ـ فيلم فريد وهجين يفوز بثلاث جوائز أوسكار

فاز الفيلم الطويل "نومادلاند" بجائزة أوسكار أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث حققت مخرجة الفيلم كلوي تشاو، الصينية الأصل، انجازا تاريخيا، كأول امرأة ملونة تفوز بالجائزة وثاني امرأة في التاريخ تحقق هذا الانجاز.