 اختبار تحديد الخبرة العملية مفتاح اللاجئ إلى سوق العمل الألمانية | ثقافة ومجتمع | DW | 10.12.2018

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ثقافة ومجتمع

اختبار تحديد الخبرة العملية مفتاح اللاجئ إلى سوق العمل الألمانية

إذا كنت مهاجراً أو لاجئاً بارعاً في أحد المهن أو الحرف ولا تملك أوراقاً ثبوتية بذلك، بل مجرد خبرة عملية فهناك خبر سار بانتظارك! مركز العمل يقدم لك اختبار لتحديد مستوى خبرتك والحصول بالتالي على عمل أو تأهيل مهني مناسب.

Deutschland ABB Ausbildungszentrum in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

قبل ثلاث سنوات وصل وليد رجب من بلده سوريا إلى ألمانيا. بعد إتمام إجراءات اللجوء كانت خطواته التالية العثور على فرصة عمل في مجاله، ألا وهو اللحام. بيد أن المشكلة كانت أنه ليس بحوزته أي مستندات تثبت خبرته العملية. "في سوريا تولى صديق ليّ تعلمي الجانب النظري؛ إذ أن خبرته في هذا المجال كانت كبيرة. ثم قصدت شركة وطبقت فيها عملياً ما تعلمته نظرياً. لم التحق بأي دورة تعليمية في هذا المضمار"، يقول وليد لمهاجر نيوز.

ليس من السهل وضع موطئ قدم في سوق العمل الألماني بدون أوراق رسمية. في الماضي لم يكن هناك نظاماً موحداً في كل ألمانيا لقياس المهارات العملية في كل مهنة. اليوم يحاول المكتب الاتحادي للعمل ومؤسسة بيرتلسمان تغيير ذلك؛ إذ ابتكروا اختباراً لتحديد فيما إذا كان المرء لديه خبرة ومهارات عملية لمهن وأعمال معينة.

ويشمل الاختبار، الذي أطلق عليه اسم MySkills، ثمان مجالات وهي:

·         أعمال البناء

·         الطبخ

·         الزراعة

·         الآثاث والموبيليا

·         الحدادة

·         مبيعات التجزئة

·         دهان السطوح الخارجية للمباني

·         ميكاترونيك السيارات

وقريباً سيتم توسيع الاختبار ليشمل ثلاثين حرفة ومهنة.

ما هو هذا الاختبار؟

يمكن إجراء الاختبار على الكمبيوتر وهو مؤلف من 100 سؤال عن مجال العمل وتحدياته. ولايشمل الاختبار الجانب العملي أو مهارات اللغة الألمانية. والامتحان متوافر بست لغات: الألمانية والفارسية والعربية والروسية والتركية والإنكليزية. ويستغرق أربع ساعات.

كيف يمكن التقدم؟

يمكن إجراء الامتحان في مركز العمل الذي تتبع له. كل ما على المرء فعله الاتصال بالمسؤول عنك في مكتب العمل وتحديد موعد لإجراء الاختبار.

من يحق له التقدم؟

يحق للراغبين بالعمل ولديهم خبرة عدة سنوات في أحد المهن الواردة في القائمة أعلاه وليس لديهم أي تأهيل رسمي معترف به. ويمكنك في مركز العمل معرفة فيما إذا كان يحق لك التقدم بالاختبار أو لا. كما يمكن مناقشة الأمر مع المسؤول عنك حول إمكانية إجراء عدة اختبارات.

التحضير

يمكنك قياس مستوى خبرتك بزيارة الموقع التالي قبل إجراء الاختبار.

كما يمكن تحميل نماذج من الاختبار من موقع الاختبار على شبكة الانترنت:

بعد الاختبار؟

بعد الاختبار يتلقى مركز العمل نسخة من النتيجة ويدعو طالب اللجوء/المهاجر إلى مقابلة لمناقشة النتائج والخطوات اللاحقة: تأهيل مهني، أو تدريب عملي، أو فرصة عمل.

التكاليف؟

الاختبار مجاني ولا يترتب عليه أي مبالغ مالية.

تأثيراته على وضع اللاجئ القانوني؟

لن يكون للاختبار أي تأثيرات سلبية على وضع اللاجئ القانوني في ألمانيا أو على وضعه كباحث عن عمل، بغض النظر عن نتيجة الاختبار.

الجميع رابح

رحب أرباب العمل بالاختبار، لأنه يعطيهم صورة أفضل عن الإمكانيات العملية للمتقدم على نحو أفضل من مجرد تقديم الأوراق الثبوتية.

بعد أن أجرى الاختبار حصل وليد رجب على فرصة تدريب على أشياء كانت خبرته فيها محدودة. وبعد ذلك حصل على فرصة عمل. ويرى رب عمله نتائج الاختبار أكثر أهمية من الأوراق. وبعد مباشرته العمل أنجز أعمال لحام لأحد زبائن الشركة وفي وقت قياسي.

وليد غير متمكن من اللغة الألمانية. وهذا لا يشكل شرطاً لإجراء اختبار MySkills. غير أنه يأمل بأن يتكلم الألمانية بطلاقة من خلال احتكاكه مع الناس في العمل. علما أنه تعلم كل المصطلحات المتعلقة بالعمل والتي يحتاج في مهنته.

ماريون ماكغريغور/ خ.س

المصدر: مهاجر نيوز

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  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

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    تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

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    الكاتب: م.أ.م/DW


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