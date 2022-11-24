 اختبار اللياقة | صحتك بين يديك | DW | 24.11.2022

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صحتك بين يديك

اختبار اللياقة

ما مدى لياقة الإنسان؟ اختبار يضم عددا قليلا من التمارين غير المعقدة يُظهر حالة قوتنا وتحملنا ولياقتنا ومرونتنا.

المزيد من المركز الإعلامي

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هل توجد مخاطر لتطبيقات اللياقة البدنية؟ 24.11.2022

الرياضة والبداية الجديدة

الرياضة والبداية الجديدة 24.11.2022

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صحتك بين يديك - فلترة الجسم من المواد السامة والتخلص منها 17.11.2022

ARCHIV - 16.01.2013, Dresden: Eine Dialyse-Patientin sitzt an einem herkömmlichen Dialysegerät im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und erhält eine Blutreinigung. Allein in Deutschland sind rund 80 000 Menschen dauerhaft auf Dialyse angewiesen. Findet sich keine Spenderniere, dann heißt das für die allermeisten: Dreimal pro Woche zur Blutwäsche ins Krankenhaus oder zum Arzt. Forscher arbeiten seit Jahren daran, eine tragbare künstliche Niere zu entwickeln. (Zu dpa Ersatzniere in der Weste: Neue Ansätze für mobile Dialyse vom 07.03.2018) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

عندما تفشل الكلى في أداء مهامها 17.11.2022

المزيد صحتك بين يديك

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تمرين شد الجسم على الأريكة 24.11.2022

وصفة إحدى المؤثرات للطعام والرياضة

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