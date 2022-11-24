اختبار اللياقة

أين يعيش أسعد الألمان؟ .. دراسة تكشف مقياس الرضا لعام 2022

في عام 2021، وصل الرضا عن الحياة في ألمانيا إلى مستوى منخفض بسبب كورونا. بيد أن دراسة جديدة تظهر أنه بالرغم من ظروف الحرب في أوكرانيا والتضخم المالي، هناك تحسن في درجة السعادة لدى الألمان، فكيف ذلك؟