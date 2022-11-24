اختبار اللياقة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ما مدى لياقة الإنسان؟ اختبار يضم عددا قليلا من التمارين غير المعقدة يُظهر حالة قوتنا وتحملنا ولياقتنا ومرونتنا.
في عام 2021، وصل الرضا عن الحياة في ألمانيا إلى مستوى منخفض بسبب كورونا. بيد أن دراسة جديدة تظهر أنه بالرغم من ظروف الحرب في أوكرانيا والتضخم المالي، هناك تحسن في درجة السعادة لدى الألمان، فكيف ذلك؟
خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
القدرة على الانجاب ترتبط بعوامل كثيرة للرجل والمرأة، وأحيانا يكون الحل بالاسترخاء والتعرض للشمس والفيتامينات المقوية، لكن هل هناك عوامل مساعدة للمرأة، وهل الرياضة تشكل عاملا محفزا للحمل؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول