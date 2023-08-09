اختبار التحدي لضمان مكان بالتدريب المهني

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تجذب شركة بناء أسقف في برلين المتقدمين من خلال "تحدي المهارات". شارك في المسابقة عدد أكثر من سعة مركز التدريب. يجب على المشاركين اجتياز اختبارات مختلفة أثناء التحدي. أولئك الذين لا يخافون من الارتفاعات لديهم فرص أفضل.
في ضوء نقص العمالة، تريد ألمانيا جذب المزيد من العمالة الأجنبية المتخصة. ومن أجل ذلك أقرت الحكومة الاتحادية مشروعا يتضمن تعديل قانون هجرة الكفاءات، وجعل الشروط أكثر مرونة.
من أجل تعويض نقص العمال المهرة في ألمانيا، هناك حاجة ماسة لاستقدام 400 ألف عامل سنويا. لكن أولئك الذين يأتون إلى سوق العمل الألماني من الخارج غالبا ما يغادرونه بسرعة. DW تحدثت مع خبراء عن أسباب ذلك وعن الحلول الممكنة.
يثير نقص العمالة الماهرة في أوروبا مخاوف كبيرة من حدوث خسائر اقتصادية هائلة. ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية، التي وجدت في جذب العمال المهرة جزءا من الحل، لكن العقبات أمام تحقيق هذا المبتغى كثيرة.
رغم تزايد المخاوف من زحف الروبوت والعمل من البيت على الكثير من الوظائف، يستمر نقص الكفاءات المتخصصة في ألمانيا. ومع صعوبة استقدامها من الخارج، يبقى على الحكومة الألمانية القادمة تجاوز المشكلة بحلول جديدة، فهل تنجح بذلك؟
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