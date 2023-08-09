اختبار التحدي لضمان مكان بالتدريب المهني

ألمانيا- مشاكل كثيرة تمنع استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة

من أجل تعويض نقص العمال المهرة في ألمانيا، هناك حاجة ماسة لاستقدام 400 ألف عامل سنويا. لكن أولئك الذين يأتون إلى سوق العمل الألماني من الخارج غالبا ما يغادرونه بسرعة. DW تحدثت مع خبراء عن أسباب ذلك وعن الحلول الممكنة.