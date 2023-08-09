 اختبار التحدي لضمان مكان بالتدريب المهني | صنع في ألمانيا | DW | 09.08.2023

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صنع في ألمانيا

اختبار التحدي لضمان مكان بالتدريب المهني

تجذب شركة بناء أسقف في برلين المتقدمين من خلال "تحدي المهارات". شارك في المسابقة عدد أكثر من سعة مركز التدريب. يجب على المشاركين اجتياز اختبارات مختلفة أثناء التحدي. أولئك الذين لا يخافون من الارتفاعات لديهم فرص أفضل.

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