اختبارات كورونا مجانية للمسافرين العائدين إلى ألمانيا

تبدأ ألمانيا اعتباراً من غد (السبت أول أغسطس/ آب 2020) توفير اختبارات مجانية لكافة المسافرين العائدين من الخارج للكشف عن إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد.
وينص على ذلك مرسوم أصدره وزير الصحة الألماني ينس شبان، والذي سيدخل حيز التنفيذ غداً السبت.
وقال شبان اليوم الجمعة إن "ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا هو إشارة تحذير واضحة. الفيروس لا يذهب في إجازة"، مضيفا أنه يتعين لذلك الخضوع للاختبار عند العودة من السفر.
ومن المقرر أن تكون هذه الاختبارات المجانية متاحة عقب العودة خلال 72 ساعة لدى السلطات الصحية والأطباء الممارسين.
ووفقا للمرسوم، يتحمل التأمين الصحي القانوني تكلفة الاختبارات. وكانت وزارة الصحة قد أشارت بالفعل إلى أن الحكومة الألمانية ستتولى في نهاية المطاف التمويل من خلال زيادة الدعم لشركات التأمين الصحي.
وأكد شبان أن العائدين من مناطق مصنفة على أنها خطرة فيما يتعلق بتفشي جائحة كورونا سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات إلزامية فور دخولهم البلاد.
وبحسب بيانات الوزارة، تم التخطيط للمرسوم بالتنسيق مع الولايات من أجل هذا الغرض، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل. وقال شبان: "الأمر يتوقف على كل فرد منا أكثر من الأوامر الحكومية. كلما كان اهتمامنا ببعضنا البعض أفضل في الحياة اليومية، يصبح من الممكن أن نتغلب على هذه الجائحة معا بشكل أفضل".
ع.ح./ص.ش. (د ب أ)
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.