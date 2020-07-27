 اختبارات كورونا مجانية للمسافرين العائدين إلى ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اختبارات كورونا مجانية للمسافرين العائدين إلى ألمانيا

ستكون اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا متاحة مجانا لمدة 72 ساعة من العودة إلى ألمانيا. وأكد وزير الصحة أن العائدين من مناطق مصنفة على أنها خطرة سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات إلزامية فور دخولهم البلاد.

مسافرون بمظار فرانكفورت

أشارت وزارة الصحة إلى أن الحكومة الألمانية ستتولى تمويل تلك لاختبارات عبر زيادة الدعم لشركات التأمين الصحي

تبدأ ألمانيا اعتباراً من غد (السبت أول أغسطس/ آب 2020) توفير اختبارات مجانية لكافة المسافرين العائدين من الخارج للكشف عن إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد.

مختارات

بحسب بيانات معهد روبرت كوخ، فقد بلغ معدل استنساخ الفيروس حتى أمس 1.25، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد في المتوسط. ووفقاً للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء.

استبعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إعادة فرض رقابة حدودية مع الدول المجاروة لألمانيا بسبب أزمة كورونا، مضيفاً أن وزارته تناقش "قانونية" إجراء اختبارات إلزامية للعائدين من دول معينة مع وزارة الصحة والمستشارية.

وينص على ذلك مرسوم أصدره وزير الصحة الألماني ينس شبان، والذي سيدخل حيز التنفيذ غداً السبت.

وقال شبان اليوم الجمعة إن "ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا هو إشارة تحذير واضحة. الفيروس لا يذهب في إجازة"، مضيفا أنه يتعين لذلك الخضوع للاختبار عند العودة من السفر.

ومن المقرر أن تكون هذه الاختبارات المجانية متاحة عقب العودة خلال 72 ساعة لدى السلطات الصحية والأطباء الممارسين.

ووفقا للمرسوم، يتحمل التأمين الصحي القانوني تكلفة الاختبارات. وكانت وزارة الصحة قد أشارت بالفعل إلى أن الحكومة الألمانية ستتولى في نهاية المطاف التمويل من خلال زيادة الدعم لشركات التأمين الصحي.

وأكد شبان أن العائدين من مناطق مصنفة على أنها خطرة فيما يتعلق بتفشي جائحة كورونا سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات إلزامية فور دخولهم البلاد.

وبحسب بيانات الوزارة، تم التخطيط للمرسوم بالتنسيق مع الولايات من أجل هذا الغرض، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل. وقال شبان: "الأمر يتوقف على كل فرد منا أكثر من الأوامر الحكومية. كلما كان اهتمامنا ببعضنا البعض أفضل في الحياة اليومية، يصبح من الممكن أن نتغلب على هذه الجائحة معا بشكل أفضل".

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مواضيع ذات صلة

Deutschland Corona Testzentrum Köln-Bonn

ألمانيا: فرض اختبار كورونا على العائدين من "بؤر خطرة" 27.07.2020

بدءا من الأسبوع المقبل سيكون على المسافرين العائدين إلى ألمانيا من دول تعتبر "بؤرا خطرة" لكورونا إجراء اختبار للفيروس. وزير الصحة الألماني ينس شبان أمر بإجراء هذه الاختبارات الإلزامية على أن تكون مجانية.

Berlin | Pressekonferenz: Gesundheitsminister Jens Spahn

ألمانيا تحث منظمة الصحة على مراجعة طريقة تعاملها مع كورونا 16.07.2020

يبدو أن ألمانيا تعتزم مع الاتحاد الأوروبي انتهاج تعامل أكثر صرامة مع منظمة الصحة العالمية بدعوتها لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا ودعوتها لها للقيام بإصلاحات. فما الجديد في الموقف الألماني؟

Deutschland PK Gesundheitsminister Jens Spahn

ألمانيا ـ مسؤولو الصحة يحذرون من خطر موجة ثانية من كورونا 13.07.2020

حذر كل من وزير الصحة الألماني ومدير معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية من خطر اندلاع موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا بسبب التهاون في اتباع إجراءت السلامة والتباعد الاجتماعي والنظافة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  