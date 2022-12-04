اختبارات بدون حيوانات

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العمود الفقري هو السبب الأكثر شيوعا لآلام الظهر. فكيف يمكن اكتشاف طرق تخفيف هذا الألم - دون اختبار على الحيوانات؟ معهد سويسري يلجأ إلى أسلوب تُستخدم فيه الأنسجة العصبية الاصطناعية.
عند الشعور بآلام الظهر بعد يوم عمل شاق، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن جسمنا بحاجة للدفء. غير أن الحرارة ليست الخيار الأفضل في جميع الحالات، بل البرودة أيضاً. فماذا يقول الأطباء والمختصون عن ذلك؟
تنتشر آلام الظهر بين الناس بشكل كبير، خصوصاً خلال جائحة كورونا، فكيف يمكن الوقاية من "داء العصر" هذا؟ يرى خبير ألماني أن طريقة النوم تلعب دوراً كبيراً في الوقاية من آلام الظهر ولديه خمس نصائح لنوم صحي!
إلى جانب سهولة تعرضها للسرقة، دراسة علمية تحذر من خطر وضع محفظة الجيب في الجيب الخلفي، حيث اعتاد معظم الرجال الاحتفاظ بها. فما هي المشاكل الصحية التي قد يتسبب بها موقع محفظة الجيب ولماذا؟
آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار. بيد أن الخبراء يؤكدون أن تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام. من بين هذه النصائح قاعدة 66 الرياضية، فما هي وكيف تعمل؟
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