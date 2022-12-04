اختبارات بدون حيوانات

الحرارة أم البرودة؟.. أيهما أفضل للتخفيف من آلام الظهر؟

عند الشعور بآلام الظهر بعد يوم عمل شاق، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن جسمنا بحاجة للدفء. غير أن الحرارة ليست الخيار الأفضل في جميع الحالات، بل البرودة أيضاً. فماذا يقول الأطباء والمختصون عن ذلك؟