 اختبارات بدون حيوانات | المستقبل الآن | DW | 04.12.2022

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المستقبل الآن

اختبارات بدون حيوانات

العمود الفقري هو السبب الأكثر شيوعا لآلام الظهر. فكيف يمكن اكتشاف طرق تخفيف هذا الألم - دون اختبار على الحيوانات؟ معهد سويسري يلجأ إلى أسلوب تُستخدم فيه الأنسجة العصبية الاصطناعية.

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