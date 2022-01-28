احياء ذكرى الأطفال اليهود ضحايا معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس

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أسفرت فظائع النازية في معسكرات الإبادة هناك مشروع جديد للتذكير بهؤلاء الأطفال خلال الحرب العالمية الثانية عن مقتل أكثر من ستة ملايين يهودي منهم مليون في أوشفيتس ربعهم من الأطفال.
بعد سقوط ألمانيا النازية ظهرت الأبعاد الحقيقية للفظائع النازية للعيان. فهل يعقل أن تستمر معاداة السامية بعد الجرائم الفظيعة في أوشفيتس والهولوكوست.
يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.
هل تجوز مقارنة جرائم النازية بجرائم وأعمال عنف أخرى؟ لقد تحول التاريخ الألماني، خصوصا فترة الجرائم النازية وعلى رأسها الهولوكوست إلى مرجع لمقارنات تقود أصحابها بالضرورة للسقوط في المحظور بحكم خصوصية وتفرّد تلك الجرائم.
مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.
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