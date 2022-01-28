احياء ذكرى الأطفال اليهود ضحايا معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس

إحياء ذكرى الهولوكوست: أوشفيتز .. ذاكرة آلة الإبادة النازية

يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.