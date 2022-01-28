 احياء ذكرى الأطفال اليهود ضحايا معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس | DW الأخبار | DW | 28.09.2022

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احياء ذكرى الأطفال اليهود ضحايا معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس

أسفرت فظائع النازية في معسكرات الإبادة هناك مشروع جديد للتذكير بهؤلاء الأطفال خلال الحرب العالمية الثانية عن مقتل أكثر من ستة ملايين يهودي منهم مليون في أوشفيتس ربعهم من الأطفال.

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بعد سقوط ألمانيا النازية ظهرت الأبعاد الحقيقية للفظائع النازية للعيان. فهل يعقل أن تستمر معاداة السامية بعد الجرائم الفظيعة في أوشفيتس والهولوكوست.

Das Lager Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) wurde in etwa drei Kilometer Entfernung vom Stammlager errichtet. Die Bauentscheidung wurde in Berlin im September 1941 von Himmler getroffen, der hier 100.000 sowjetische Kriegsgefangene unterbringen wollte. Der Komplex umfasste etwa fünf Quadratkilometer und wurde von einem mit 6.000 Volt geladenen Stacheldrahtzaun umsäumt. Dahinter standen in 200 Meter Abstand Wachtürme. Der letzte Turm auf dem Foto ist das Torhaus, durch das die Züge zur Rampe rollten. Die Huckel im Vordergrund sind Einmann-Bunker für SS-Wachpersonal, in die ich dieses bei Bombenangriffen flüchtete. Foto: Frank Baumgart

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يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Mahmoud Abbas (l), Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, beantworten nach ihrem Gespräch auf einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten.

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Palestinian President Mahmoud Abbas attends a news conference with German Chancellor Olaf Scholz, in Berlin, Germany, August 16, 2022. REUTERS/Lisi Niesner

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مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.