احصل على مناعة قوية لجسمك وحسّن مزاجك من خلال هذه الأغذية

التركيزعلى تناول بعض الأطعمة، وإن كان لا يحمي من الإصابة بالعدوى الفيروسية، إلا أنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي في الجسم وبالتالي مساعدة الجسم في التغلب على هذه العدوى.

الزنجبيل والكركم: يحتوي الزنجبيل على مواد حارة، أبرزها الجنجرول، التي تعتبر مضادا حيويا للبكتيريا ومهدئا للالتهابات. تساعد في معالجة عدوى المعدة والأمعاء. وصفة مثالية للاتهابات الخفيفة وضد الرشح في بداياته. ونفس الأمر ينطبق على الكركم والفلفل الأسود، والفليفلة الحارة، كما يذكر موقع "ن.د.ر" الإخباري الألماني.

العدس: يعتبر العدس بأنواعه غنيا بالزنك، وهو ضروري للجسم من أجل انقسام الخلايا. فمن الجيد أن يتم استبدال الخلايا المريضة. ميزة أخرى أنه لا يمكن لجهاز المناعة أن ينتج أجساما مضادة بدون الزنك. يحتوي العدس على السيلنيوم الذي يحمي خلايا الجلد والأغشية المخاطية. كما يحتوي على الحديد الضروي لنقل الأكسجين في الدم.

لحم الكبد والفطر والشوفان كلها غنية بالسيلنيوم أيضا.

نخالة القمح وبذور اليقطين غنية أيضا بالحديد والزنك.

البصل والثوم يحتويان على مركب أليسين. هذا الحمض الأميني يرفع قدرة الجسم على إنتاج الانزيمات، التي تحمي الخلايا من هجمات الجذور الحرة. لأن هذه الجذور تستطيع تدمير الخلايا.

حساء الجزر مع بعض التوابل المفيدة رائع لتقوية جهاز المناعة

خس النعجة (واسمه أيضا سلطة الذرة) وكذلك حبوب الكتان طعامان غنيان بالألياف الغذائية، وهذه الألياف لا تعطي إحساسا بالشبع فقط، وإنما مفيدة للنبيت الجرثومي المعوي (الفلورا المعوية). خصوصا إذا علمنا أن 80 بالمئة من الخلايا المناعية موجودة في الأمعاء.

القرنبيط والبروكولي غنيان بفيتامين سي، الضروري لعمل جهاز المناعة. كما أن القرنبيط غني بالحديد وبحمض الفوليك (وهو أحد فيتامينات ب)، وكلاهما ضروري لإنتاج الدم. أما البروكولي فغني بالسيلنيوم.

الجزر والشمر وزيت الكتان والفجل والزبادي كلها أطعمة مفيدة لجهاز المناعة أيضا.

الحالة النفسية تؤثر على جهاز المناعة أيضا. هذه الأطعمة تحسن المزاج:

الهليون: غني بفيتامينات ب، التي تشارك في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين. وحمض الفوليك الموجود في الهليون يساهم في تحسين المزاج.

التوابل الحارة كالفلفل وأيضا الفليفلة الحارة مفيدة في هذا المجال، لأن الجسم يتفاعل معها بضخ المزيد من هرمون السعادة.

الفطر: كالمشروم غني بفيتامين د وبالسيلينيوم. وكلاهما يساهمان في تحسين المزاج.

فقط يجب الانتباه من الملح. لأن الإكثار منه يمكن أن يثبط عمل جهاز المناعة، بحسب دراسة حديثة، كما ينقل موقع "ن.د.ر".

ف.ي