 احصل على مناعة قوية لجسمك وحسّن مزاجك من خلال هذه الأغذية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.11.2021

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صحة

احصل على مناعة قوية لجسمك وحسّن مزاجك من خلال هذه الأغذية

من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.

أطعمة تقوي جهاز المناعة وتحسن المزاج

أطعمة تقوي جهاز المناعة وتحسن المزاج

التركيزعلى تناول بعض الأطعمة، وإن كان لا يحمي من الإصابة بالعدوى الفيروسية، إلا أنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي في الجسم وبالتالي مساعدة الجسم في التغلب على هذه العدوى.

الزنجبيل والكركم: يحتوي الزنجبيل على مواد حارة، أبرزها الجنجرول، التي تعتبر مضادا حيويا للبكتيريا ومهدئا للالتهابات. تساعد في معالجة عدوى المعدة والأمعاء. وصفة مثالية للاتهابات الخفيفة وضد الرشح في بداياته. ونفس الأمر ينطبق على الكركم والفلفل الأسود، والفليفلة الحارة، كما يذكر موقع "ن.د.ر" الإخباري الألماني.

مختارات

يجادل البعض بأن الأطعمة المجمدة غير مفيدة كمثيلتها الطازجة، كما أنها غالية الثمن مقارنة بالأغذية المعلبة و تتلف بسرعة. هل المأكولات المجمدة أقل فائدة من الأغذية الطازجة فعلا؟ خبراء الصحة يوضحون الأمر.

تغذية البشرة عن طريق استخدام الكريمات باهضة الثمن، ليس كافيا للحصول على بشرة صحية وجميلة. فالبشرة بحاجة إلى تغذية من الداخل أيضاً. لكن ما هي الأغذية المفيدة للبشرة والضارة لها؟

الخضار والفواكه تتصدر قائمة الأغذية الصحية. ولكن ماذا عن الخضار المعلبة؟ فهي وإن كان لها بعض المزايا الايجابية، إلا أن خبراء التغذية يرون أن تناولها محفوف ببعض المخاطر، وفيما يلي نقدم لكم مزايا وعيوب الخضار المعلبة.

 

العدس: يعتبر العدس بأنواعه غنيا بالزنك، وهو ضروري للجسم من أجل انقسام الخلايا. فمن الجيد أن يتم استبدال الخلايا المريضة. ميزة أخرى أنه لا يمكن لجهاز المناعة أن ينتج أجساما مضادة بدون الزنك. يحتوي العدس على السيلنيوم الذي يحمي خلايا الجلد والأغشية المخاطية. كما يحتوي على الحديد الضروي لنقل الأكسجين في الدم.

 

لحم الكبد والفطر والشوفان كلها غنية بالسيلنيوم أيضا.

نخالة القمح وبذور اليقطين غنية أيضا بالحديد والزنك.

 

البصل والثوم يحتويان على مركب أليسين. هذا الحمض الأميني يرفع قدرة الجسم على إنتاج الانزيمات، التي تحمي الخلايا من هجمات الجذور الحرة. لأن هذه الجذور تستطيع تدمير الخلايا.

 

حساء الجزر

حساء الجزر مع بعض التوابل المفيدة رائع لتقوية جهاز المناعة

 

خس النعجة (واسمه أيضا سلطة الذرة) وكذلك حبوب الكتان طعامان غنيان بالألياف الغذائية، وهذه الألياف لا تعطي إحساسا بالشبع فقط، وإنما مفيدة للنبيت الجرثومي المعوي (الفلورا المعوية). خصوصا إذا علمنا أن 80 بالمئة من الخلايا المناعية موجودة في الأمعاء.

 

القرنبيط والبروكولي غنيان بفيتامين سي، الضروري لعمل جهاز المناعة. كما أن القرنبيط غني بالحديد وبحمض الفوليك (وهو أحد فيتامينات ب)، وكلاهما ضروري لإنتاج الدم. أما البروكولي فغني بالسيلنيوم.

الجزر والشمر وزيت الكتان والفجل والزبادي كلها أطعمة مفيدة لجهاز المناعة أيضا.

 

الحالة النفسية تؤثر على جهاز المناعة أيضا. هذه الأطعمة تحسن المزاج:

الهليون: غني بفيتامينات ب، التي تشارك في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين. وحمض الفوليك الموجود في الهليون يساهم في تحسين المزاج.

 

التوابل الحارة كالفلفل وأيضا الفليفلة الحارة مفيدة في هذا المجال، لأن الجسم يتفاعل معها بضخ المزيد من هرمون السعادة.

 

الفطر: كالمشروم غني بفيتامين د وبالسيلينيوم. وكلاهما يساهمان في تحسين المزاج.

فقط يجب الانتباه من الملح. لأن الإكثار منه يمكن أن يثبط عمل جهاز المناعة، بحسب دراسة حديثة، كما ينقل موقع "ن.د.ر".

 

ف.ي

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    فاكهة النجمة (الكرموبلا)

    الاستهلاك المعتدل لفاكهة النجمة والمعروفة أيضا بال(الكرمبولا) غير مضر. ولكن تناول كميات كبيرة منها أو لدى الإصابة بفشل كلوي من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بتسمم "فاكهة النجمة" وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته. وأعراض هذا التسمم هو القيء والحذق وانخفاض ضغط الدم والوهن وبعض التشنجات وفي الحالات القصوى من الممكن أن يؤدي إلى حدوث فشل كلوي.

  • Thunfisch Salat

    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    سمك التونة

    الأسماك الكبيرة مثل التونة، هي من بين أكثر الأغذية التي تحتوي على كمية عالية من الزئبق والذي يعرف بتأثيره الضار على الصحة، والسبب هو أن التونة تتغذى على أنواع أخرى من الأسماك ما يعني أنها تمتص كمية كبيرة من المعادن الضارة وفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس".

  • Kombucha Tee

    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    شاي الكومبوتشا

    يتميز شاي كومبوتشا باحتوائه على بعض المواد المفيدة مثل البروبيوتيك وهي عبارة عن بكتيريا معوية مفيدة ولكن ربما لا يعرف الكثيرون أن الإكثار من تناوله له آثار جانبية، فوفقا لموقع "ديلي بوست" يؤدي حمض اللاكتيك الموجود في الكومبوتشا إلى الإصابة بنوبات ذعر لدى البعض. فضلا عن أن الكوموبتشا يحتوي على كمية قليلة من الكحول. كما أن شاي الكومبوتشا المصنع ذاتيا في المنزل يمكن أن يكون ملوثا بالعفن والبكتيريا.

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    جوزة الطيب

    تستعمل جوزة الطيب في تحضير الكثير من الأطباق، ورغم ذلك إلا أن استخدامها بكثرة يمكن أن يكون له آثارا جانبية لا يعلمها الكثيرون، إذ من الممكن أن تسبب الهلوسة ونوبات قلق وفزع حسبما موقع "غيزوندهايت هويته"، وتناول 5 غرامات من جوزة الطيب يمكن أن يؤدي إلى الهلوسة، لذا ينصح بعدم الإكثار منها لتفادي الإصابة بالتسمم.

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    القهوة

    تعد القهوة بالنسبة للكثيرين المشروب الذي يساعدهم على تعديل مزاجهم، ما يدفعهم للإكثار من تناوله، إلا أن تعديل المزاج بالإكثار من القهوة يعني زيادة نسبة الكافيين التي نتناولها، وهو ما يعد مضرا حسبما موقع "ديلي بوست"، إذ قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والدوخة وصولا إلى الإصابة بنوبة قلبية.

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    الماء

    وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن الإكثار من الماء من الممكن أن يكون مميتا، فالإكثار من شرب المياه دون تناول ما يكفي من الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم ويؤدي إلى إغراق الخلايا والدم بالماء بشكل كبير. ما يعني أن الخلايا لا يمكنها القيام بعملها جيدا لعدم قدرتها على إرسال الإشارات الكهربائية اللازمة، وعدم علاج ذلك يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بالتسمم بالمياه المميت.

    الكاتب: دالين صلاحية