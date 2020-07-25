 احرصي على نضارة بشرتك بهذه الطريقة.. | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

احرصي على نضارة بشرتك بهذه الطريقة..

القهوة من أكثر المشروبات شعبية وخصوصاً في الصباح لما تمنحه من طاقة وتعديل للمزاج. ولكن ما مدى تأثير القهوة على البشرة؟ وهل هناك علاقة بين نوع المشروب الذي تختاره لنفسك يومياً ونضارة البشرة وصحة الجلد عموما؟

Symbolbild Altern (Colourbox)

احصلي على بشرة متألقة

تعتبر القهوة محطة هامة من محطات الحياة اليومية للكثيرين ويصعب تخيل الصباح خصوصاً دونها. ولا شك بأن شرب كوب من القهوة الساخنة من الأوقات الممتعة لجميع عشاقها. وعلى عكس الافتراضات الشائعة تعد القهوة من المشروبات التي لا تضر بالصحة ويسمح باحتساء حوالي 25 فنجاناً يومياً منها وفقًاً لدراسة نشرت في موقع (بونته. دي اي) الألماني. كما أفادت الدراسة بأن القهوة لا تشكل خطراً على القلب والأوعية الدموية، وتعزز جمال البشرة. وبشكل عام، تؤثر القهوة على المزاج، إذ إنها بمثابة منبه ومحفز مزاجي.

ويؤدي تناول القهوة إلى زيادة تدفق الدم في الجسم مما يضمن بدوره تحفيز تزويد الأوكسجين إلى الدماغ والعضلات، العملية التي تقود إلى الشعور تلقائياً بمزيد من اليقظة والنشاط للمساعدة في أداء مهام جسدية أو عقلية. غير أن القهوة لا تخلو من الجوانب السلبية أيضاً، إذ قد يؤدي تناولها إلى الشعور بالإجهاد والتعب نظراً إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الذي يحفز على إنتاج الأدرينالين والكورتيزول.

بالإضافة إلى ذلك قد تكون القهوة غير مناسبة للمعدة والأمعاء عند بعض الأشخاص مما يسبب اضطرابات معوية شديدة والمعاناة من قلق يصارع النوم العميق لينعكس ذلك لاحقاً على البشرة. بحسب ما نشره موقع "إم إس إن" الألماني.

تأثير القهوة على البشرة

مختارات

هناك عوامل عديدة تؤثر على صحة البشرة ونضارتها، منها التدخين والتلوث البيئي والضغط النفسي والعادات الغذائية غير الصحية وعدم ممارسة التمارين الرياضية، لكن الأطباء يوصون بأغذية معينة تحافظ على نضارة البشرة. هل تعرف ما هي؟ (17.11.2014)

العوامل الجينية والوراثية تساهم بنسبة بسيطة في ظهور التجاعيد، أما النسبة الأكبر فيمكننا التحكم فيها من خلال الغذاء وأسلوب الحياة الصحي ومعرفة التطور الطبيعي لعمل خلايا البشرة وبالتالي استخدام المنتجات المناسبة لكل عمر. (21.01.2015)

من جهة أخرى، فإن تأثير القهوة على البشرة يعتمد على طريقة شربها إذ أن شربها مع الحليب قد يؤدي إلى ظهور بثور بسبب وجود الحليب طبعاً، في حين أن تناول القهوة السادة (السوداء) باعتدال قد يساعد في تقوية الجلد ومقاومة التجاعيد والتمتع ببشرة متألقة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي من التأثيرات البيئية الضارة.

ومع ذلك، فإن قوة تأثير مضادات الأكسدة تعتمد على درجة التحميص، ويعتبر التحميص الخفيف والمتوسط أفضلها. ولكن يجب الانتباه، فإذا كانت القهوة تتسبب لك بالأرق، فإن ذلك سيقود حتماً إلى بشرة متعبة وهالات سوداء حول العينين نظراً لقلة النوم.

الشاي بديل القهوة؟

قد يكون التخلي عن القهوة واستبدالها بالشاي جيداً نظراً لتحسن نوعية النوم لأن الكافيين الموجود في الشاي الأسود أو الأخضر يتم استقلابه ببطء أكبر وبالتالي ترتفع مستويات الطاقة المنخفضة إلى أدنى مستوياتها وينعكس ذلك بدوره على بشرة مشرقة ونضرة دون دوائر داكنة.

 وينصح الخبراء غالباً باعتماد الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة وغنية من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة والجلد. كما ينصح بشرب الكثير من المياه لأن الحفاظ على رطوبة البشرة من الأمور الأساسية لمقاومة الجفاف المسؤول عن ظهور التجاعيد، بحسب ما نشره موقع "ريل هومز" الأميركي.

ر.ض/ أ.ح

  • default

    لجمالك .. ستة نصائح في استعمال المكياج

    تعرفي على نصائح بسيطة ومهمة تقي من سوء استعمال مستحضرات التجميل وتحافظ على جمال البشرة.

  • default

    لجمالك .. ستة نصائح في استعمال المكياج

    إزالة مواد التجميل

    قد تنسين في بعض الأحيان إزالة المكياج قبل النوم، ما يسبب تهيّج وحساسية الجلد والبثور وظهور بقع في الوجه. الأفضل إزالة جميع مستحضرات التجميل وتنظيف الوجه بصورة كاملة قبل النوم.

  • default

    لجمالك .. ستة نصائح في استعمال المكياج

    تنظيف الحواجب

    يفضّل الاعتناء بشعر الحواجب وتهذيبها قبل التفكير بإزالة الشعر الزائد. الصرعات في رسم الحواجب كثيرة ولكن قد يكون الكثير منها غير مناسب لوجهك، فلذلك يفضل إيجاد الشكل الملائم لحواجبك.

  • default

    لجمالك .. ستة نصائح في استعمال المكياج

    رموش العين

    رموش العين، كالحواجب، مهمة لجمال المرأة، لكن الاعتناء بها قبل التفكير بقلبها أو رسمها هو الأفضل لك.

  • default

    لجمالك .. ستة نصائح في استعمال المكياج

    تغيير المكياج

    احذري من تبادل المكياج مع صديقاتك، لأن بعض البكتيريا قد تنتقل بذلك إلى وجهك وجسمك.

  • default

    لجمالك .. ستة نصائح في استعمال المكياج

    توزيع المكياج

    توزيع المكياج بصورة صحيحة وعدم الإفراط به في بعض الأماكن يحافظ على بشرة الوجه ويقلل من مخاطر الأمراض والأورام الجلدية.

  • default

    لجمالك .. ستة نصائح في استعمال المكياج

    إزالة الجلد الميت

    إزالة خلايا الجلد الميت والمتصلب من الجلد، والتي تعرف بـ"بيلينغ" عملية مفيدة وجيدة وتساعد على تدفق الدم بصورة صحيحة في الجلد. لكن الإكثار منها قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويسبب تورم واحمرار الجلد.

    الكاتب: زمن البدري


إعلان