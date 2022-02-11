احذر هذه العواقب الصحية لفرط الحموضة!

تختلف نسبة الحموضة العادية في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان، ولكل عضو نسبة حموضة خاصة به. ويتأثر ذلك بعدة عوامل منها النظام الغذائي الذي نتبعه.
مثلا؛ عندما تنخفض حموضة الدم إلى أقل من 7,36 ، فإن التوازن الحمضي القاعدي لدينا قادر على تنظيم نفسه بفضل كل من الجهاز التنفسي عبر رئتينا، ونظام التمثيل الغذائي من خلال الكلى التي تتولى عملية تنظيم الحموضة.
لكن في حال فشلت أحد هذه الأنظمة في القيام بوظيفته كما ينبغي، فإننا معرضون لخطر الإصابة بفرط الحموضة، حسب الموقع الألماني "فيتال".
ورغم تعدد أسباب اضطراب نسبة الحموضة في الدم، يبقى النظام الغذائي غير السليم المسؤول الرئيسي عن فرط الحموضة. فيحدث الخلل في التوازن الأساسي لحموضة الدم عند تناولنا الكثير من الأطعمة المكونة للأحماض كالحليب واللحوم والجبن والسكر ودقيق القمح أو الكحول. كما أنه يتأثر سلبا عند تناولنا القليل جدًا من الأطعمة التي تشمل جميع أنواع الفاكهة والخضروات والمكسرات والبذور، يضيف الموقع الألماني "فيتال".
ومع الوقت؛ يظهر تأثير فرط الحموضة على جسم الإنسان بأكمله ويمكن أن يشمل التأثير السلبي عددا من وظائفه. ويتجلى ذلك في الشعور بالتعب وزيادة التوتر وصعوبة التركيز وزيادة التعرض للعدوى وآلام العضلات والمفاصل. وبشكل عام فإن فرط الحموضة يمكن أن يتسبب في ظهور الأمراض التالية:
- مشاكل في القلب: يتراجع أداء عضلة القلب بسبب فرط الحموضة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في ضغط الدم.
- تأثر البشرة: يمكن أن يؤدي الخلل في التوازن الحمضي القاعدي إلى ظهور شحوب في البشرة وإلى تغير لونها.
- مشاكل في الأمعاء: تعرف الأطعمة المكونة للأحماض بأنها صعبة الهضم. وفي حالة وجود فرط في الحموضة يعاني المرء من مشاكل في الجهاز الهضمي كآلام في البطن أو انتفاخه.
- مشاكل العظام: تحتاج العظام لمعادن كافية حتى تبقى قوية ومستقرة. لكن عندما ترتفع نسبة الأحماض بسبب نقص العناصر الغذائية التي تكافح الحموضة، تظهر مشاكل عديدة مثل هشاشة العظام أو التهاب المفاصل أو النقرس.
- الصداع النصفي: تتسبب الحموضة لدى البعض فيالصداع النصفي. فظهور خلل في الحموضة يؤدي إلى نقص الأوكسجين في الدم مما يؤدي بدوره إلى توسع الأوعية الدموية في الدماغ، وبالتالي حدوث الصداع.
وينصح خبراء الصحة بالحرص على اتباع نظام غذائي متوازن والذهاب إلى الطبيب عند ظهور أحد الأعراض المذكورة أعلاه.
ع.ع / ع.ج
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أطعمة ورغم لذتها ...لا بد من الابتعاد عنها
الخبز
يرى خبراء الصحة أن مكونات الخبز طرأ عليها تغيرات بمرور الزمن، كالقمح الذي يمكن أن يكون له أضرار على الصحة. إذ من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتهابات أو بأمراض الحساسية.
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المعلبات
تتميز الأغذية المعلبة بسهولة تحضيرها وبأنها رخيصة الثمن. إلا أن العلب غالبا ما تكون مطلية بمادة البيسفينول A، وهي مادة كيميائية يعتقد خبراء الصحة بأنها ذات تأثير سلبي على الجهاز التناسلي إلى جانب ارتباطها بالإصابة بالأورام الخبيثة وأمراض القلب. لذا ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن تناول الأغذية المعلبة.
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بدائل السكر
تساعد بدائل السكر على توفير السعرات الحرارية، إلا أن خبراء الصحة يرون أن بدائل السكر تساعد على رفع مستوى السكر في الدم، الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الشهية وبالتالي تناول المزيد من الطعام.
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الفشار المعدّ بالمايكروويف
يحتوي الفشار المعدّ بالمايكروويف على مادة كيميائية تعطي نكهة الزبدة تسمى ثنائي الأستيل، وهي تسبب الإصابة بأمراض الرئة المزمنة عند استنشاقها.
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المواد الصابغة
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براعم البازلاء
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الشوكولاته البيضاء
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الذرة
غالبا ما يتم رشّ الذرة بالمبيدات الحشرية لحمايتها من الآفات، ما يؤدي إلى تركز هذه المبيدات الحشرية على حبوب الذرة وقد يجعل تناولها مضرا.
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سمك سياف البحر
يعد السمك من المواد الغذائية الصحية، إلا أن هناك بعض أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة مثل سمك سيّاف البحر، لذا ينصح خبراء الصحة النساء الحوامل بالابتعاد عن تناوله.
الكاتب: دالين صلاحية