 احذر.. هذه العلامات تدل على مرض قصور القلب! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 02.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

احذر.. هذه العلامات تدل على مرض قصور القلب!

يكون لقصور القلب، المعروف أيضاً باسم فشل القلب، مسببات مختلفة، أبرزها الإصابة السابقة بنوبات قلبية. أطباء يعددون علامات عدة قد تكون دلالة على بداية فشل عضلة القلب في القيام بواجبها، فما هي هذه العلامات؟

مرض قصور القلب، أو فشل القلب، له نوعان: فشل الجانب الأيسر وفشل الجانب الأيمن من القلب (أرشيف)

مرض قصور القلب، أو فشل القلب، له نوعان: فشل الجانب الأيسر وفشل الجانب الأيمن من القلب (أرشيف)

قصور القلب، أو فشل القلب، هي حالة مرضية تحدث نتيجة خلل وظيفي أو عضوي يؤثر على القلب كمستقبل للدم ومضخة لانتشاره في أنحاء الجسم، لإمداده بالمواد الغذائية والأكسجين.

ويعاني حوالي ثلاثة ملايين شخص في ألمانيا من قصور في القلب. وتبلغ عدد الوفيات السنوية من هذا المرض في ألمانيا وحدها حوالي خمسة آلاف شخص. لا يتم التعرف على قصور القلب دائماً في الوقت المناسب. لذلك من المهم التعرف على العلامات الأولية في وقت مبكر.

مختارات

لا خلاف على أهمية النوم لصحتنا، لكن بقدر معتدل، فالنوم لوقت طويل يزيد على تسع ساعات يومياً يترك آثاره الخطيرة على الصحة، إذ يزيد خطر تعرض الإنسان للإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 34 بالمائة. قلة النوم أيضا لا تخلو من مخاطر.

إن كنت قد فقدت حبيباً أو انفصلت عنه وبدأت تعاني من ضيق في التنفس وتسارع في دقات القلب فعليك مراجعة الأطباء لأنك ربما تعاني من متلازمة "القلب المسكور". مرض يمكن أن يتسبب بأمراض أخطر يمكن أن تهدد حياتك.

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الأكثر انتشاراً في مختلف أنحاء العالم. من بين أهم أسبابه السمنة والتغذية غير السليمة. ورغم حدة هذا المرض فإن هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد على إعادة معدل ضغط الدم لطبيعته، فما هي هذه الأعشاب؟

يفرق الأطباء بين نوعين مختلفين من هذا المرض، وفقاً للموقع الألماني المتخصص بالشؤون الصحية "هايل براكسيس"، وهما فشل أو قصور الجانب الأيسر من القلب: فالجانب الأيسر هو المسؤول عن استقبال الدم المحمل بالأكسجين من أوردة الرئتين، ومن ثم ضخه إلى جميع أعضاء الجسم. لذلك فإن الفشل في الجانب الأيسر يؤدي إلى تراكم الدم في الأوعية الدموية للرئتين واحتقانها، ما يتسبب في آلام في الصدر ولهاث وتعب من المشي أو الجري.

أما النوع الثاني فهو فشل أو قصور الجانب الأيمن من القلب: فالجانب الأيمن يستقبل الدم الحامل لثاني أكسيد الكربون المتجمع من أعضاء الجسم المختلفة، ليضخه إلى الرئتين، اللتان تقومان بمده بالأكسجين. لذا فأي قصور في عمل الجانب الأيمن يؤدي إلى فشله في استقبال الدم من أوردة الجسم، الامر الذي يتسبب في خروج السوائل من الأوعية الدموية وتجمعها في أنسجة الجسم المختلفة، نظراً لعدم استقبال القلب لتلك السوائل. هذا التجمع في الأنسجة يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين والساقين، وأحياناً جدار المعدة.

تورم الساقين المصاحب لضيق النفس

تشمل العلامات والأعراض أيضاً ضيق التنفس، التعب المفرط، وتورُّم الساق. وعادةً ما يكون ضيق التنفس أسوأ مع ممارسة الرياضة وعند الاستلقاء، حتى أنه قد يوقظ المريض ليلاً. بينما لا يحدث عادة ألم الصدر، بما في ذلك الذبحة الصدرية، بسبب فشل القلب.

ونظراً لأن فشل القلب غالباً ما يكون مرضاً ثانوياً، فإن عوامل الخطر هي نفسها فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم أو انسداد الشريان التاجي. ومن بين هذه العوامل ارتفاع نسبة الكولسترول والسمنة والسكري. أما الأسباب الشائعة لفشل القلب في الجانب الأيسر فهي الاستهلاك المفرط للكحول والنوبات القلبية والتهاب عضلة القلب وفرط نشاط الغدة الدرقية وفشل القلب نتيجة النوبات القلبية السابقة.

ويكون لفشل القلب مسببات مختلفة، بحسب ما نشر موقع "برلينر كورير"، منها انسداد الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم.  ويحذر طبيب القلب ديفيد نيدرسير من مستشفى جامعة زيوريخ، في حديث مع الموقع الألماني: "إذا تم تجاهل النوبة القلبية أو عدم ملاحظتها، فقد تؤدي إلى قصور في القلب".

ع.ا.ج/ ي.أ

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    القلب – المضخة العجيبة

    القلب هو عضو عضلي مجوف تتقلص عضلاته ما يقارب سبعين مرة في الدقيقة ويضخ بهذه النبضات نحو عشرة آلاف لتر من الدم في اليوم الواحد إلى جميع إنحاء الجسم. ويقوم القلب بعملية ضخ هذه الكميات الكبيرة على مدى الحياة. وفي بعض الأحيان، كما عند إجراء التمارين الرياضية، يزيد القلب كمية ضخه للدم إلى خمس مرات عن المعتاد.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    عمل مزدوج للقلب

    يتكون القلب من قسمين وكل قسم من القلب يحتوي على أذين وبطين. وجسم الإنسان يتكون من جهازين لدوران الدم وليس من جهاز واحد. لأن القسم الأيمن من القلب يضخ الدم إلى الرئتين لتزويد الدم بالأوكسجين، وفي الوقت نفسه يضخ القسم الأيسر من القلب الكمية نفسها من الدم إلى أنحاء الجسم. وترتبط أجزاء القلب مع بعضها بصمامات تسمح بمرور الدم باتجاه واحد وتمنع رجوعه في الاتجاه المعاكس.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهد عضلي مضن

    القلب هو عبارة عن عضلات من نوع خاص تشبه العضلات الموجودة في اليدين أو الساقين من حيث سرعة وقوة تقلصها. ولكن الذي يميز عضلات القلب عن غيرها هو قابليتها للعمل لفترة طويلة بدون تعب أو كلل. بالإضافة إلى ذلك فان خلايا نسيج عضلة القلب ترتبط مع بعضها البعض مشكلة شبكة كبيرة، كما يظهر في الصورة، والتي تساعد القلب على العمل كعضلة واحدة أثناء النبض.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    الخلايا المحفزة لنبض القلب

    هل حاولت يوما أن ترغم قلبك على إيقاف نبضه؟ حتى وان حاولت فانك لن تستطيع، لأن القلب لا يمكن السيطرة على عمله عن طريق الخلايا العصبية وإنما عن طريق الخلايا المولدة للنظم الجيبية الأذينية. وهي خلايا تقع في جدار الأذين الأيمن وتقوم بتنظيم عمل القلب عن طريق توليد الإشارة المحفزة له بشكل دوري. وفي حال تعذرها عن ذلك تقوم بدلا عنها العقدة الأذينية البطينية بتوليد الإشارة.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مزيل الرجفان

    في حالة تعذر القلب عن العمل بصورة طبيعية، كما في حالة الرجفان البطيني، أي توقف القلب عن العمل بسبب خلل في منظومة القلب تؤدي إلى ارتجاف البطينين بدل انقباضهما، يستخدم جهاز مزيل الرجفان الذي يقوم بإعطاء صدمة كهربائية تنهي الاضطراب في نقل الإشارة الكهربائية في القلب وتعيده للعمل بصورة طبيعية. هذا الجهاز متوفر حاليا في معظم الأماكن وسهل الاستعمال.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مولد نبضات القلب

    وإذا كان نبض القلب بطيئا جدا، يستعان عند هذه الحالة المرضية بجهاز طبي يزرع في جسم الإنسان يقوم بتوليد نبضات الكترونية ترسل إلى عضلة القلب. هذا الجهاز الطبي تم استعماله لأول مرة في عام 1958 والنوعيات الحديثة منه تستطيع العمل في جسم الإنسان لمدة تتراوح بين خمسة أعوام واثني عشر عاماً.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    عملية القلب المفتوح

    كان الأطباء يرغمون على إيقاف عمل الدورة الدموية في الجسم عند إجراء عملية جراحية في القلب. ولكن في خمسينات القرن الماضي اكتشف الجراحون طريقة جديدة مكنتهم من حل المشكلة عن طريق استعمال جهاز يستخدم مؤقتا إثناء العملية الجراحية ويقوم بتزويد الدم بالأوكسجين ومن ثم إرساله إلى باقي الجسم، وفي هذه الحالة يقوم الجهاز بعمل القلب والرئة معاً.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    القسطرة الطبية

    الطب الحديث بإمكانه الكشف الكامل عن عمل القلب والتعرف على مشاكله إضافة إلى القيام بتدخلات جراحية دون فتح بطن المريض. حيث يقوم الأطباء باستخدام عملية القسطرة، أي إدخال أنبوب معدني أو مطاطي في جسم الإنسان يتم عن طريقه إدخال أدوات جراحية وطبية وإجراء العملية الجراحية في قلب المريض.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    صمامات اصطناعية للقلب

    في حال تعطل صمامات القلب عن عملها الطبيعي أو في حال تآكلها يستعمل الأطباء بدلا عنها مواد بيولوجية بديلة مستخرجة من الخنازير أو صمامات معدنية. وفي الوقت الحاضر توجد أيضا صمامات اصطناعية صغيرة قابلة للامتداد، كما يظهر في الصورة، ويتم ربطها بقلب المريض عن طريق عملية القسطرة.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلوب ومضخات دم اصطناعية

    عندما لا يعمل القلب بصور منتظمة كما في حالة ضعف القلب، يتم الاستعانة بمضخة دم لتكمل عمل القلب ويتم زراعتها في الجسم، إضافة إلى ذلك يربط قلب صناعي لمساندة عمل القلب القديم في جسم المريض، أما المشغل الآلي والبطاريات الخاصة بالمضخة والقلب الاصطناعي فتكون في العادة خارج جسم المريض.

  • default

    القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلب اصطناعي قيد التطوير

    وفي الوقت الحاضر يقوم العلماء بتطوير قلب اصطناعي يقوم بمهام القلب الطبيعي بالكامل، وتمت تجربة هذا القلب الاصطناعي الجديد بنجاح على الأبقار. يحتوي هذا القلب، كالقلب الطبيعي، على بطينين اثنين وأربعة صمامات. لكن ما زال أمام العلماء وقت طويل والكثير من الأبحاث لغاية تطوير هذا القلب الاصطناعي وجعله بديلا ناجحا عن القلب الطبيعي.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Junge Frau mit Stoffbeutel

الخبراء يحذرون.. النباتيون معرضون لخطر السكتات الدماغية بدرجة أكبر! 20.11.2020

يجادل يعض النباتيين بأن الاستغناء عن اللحوم والمنتجات الحيوانية يقي من الأمراض والنوبات القلبية، بيد أن دراسات بينت مخاطر كبيرة أخرى ظهرت على من يعتمدون على عناصر غذائية نباتية خاصة، خالية حتى من منتجات اللحوم و الأسماك.

Symbolbild: Japanische Ärztin

"سبع خطوات بسيطة في الحياة".. هكذا تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم 25.11.2020

إذا كنت مقبلاً على سن الأربعينيات عليك الانتباه إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم. أما كنت تريد التخلص من ذلك فعليك اتباع نهج "7 خطوات بسيطة في الحياة" الذي توصلت إليه دراسة أمريكية.

Omega 3 Kapseln Fotolia

هل تقي مكملات زيت السمك من الإصابة بالنوبات القلبية؟ 02.10.2019

أظهرت كثير من الدراسات فوائد زيت السمك الغني بحمض أوميغا ـ3 على صحة الإنسان. تحليل علمي حديث لعدة دراسات سريرية أظهر أيضاً منافع المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك في التقليل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

إعلان
Themenbild Facebook

 