 احذر هذه الأطعمة والمشروبات التي تضر بصحة الأسنان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.01.2023

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صحة

احذر هذه الأطعمة والمشروبات التي تضر بصحة الأسنان

للمحافظة على صحة الأسنان لا بد من زيارة الطبيب المختص بانتظام وتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل مستمر وخصوصا بعد تناول بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات التي تضر بصحة الأسنان مباشرة. إليك قائمة بأسوأ الأطعمة للأسنان:

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للمحافظة على صحة الأسنان لا بد من زيارة الطبيب المختص بانتظام وتنظيف الأسنان

تسوس  الأسنان  يؤثر على ما يقدر بنحو 80 في المائة من سكان العالم وفقا لدراسة نشرت نتائجها في مجلة ( Advances in Nutrition) قبل مدة. وتقول الدراسة إن السبب الرئيسي هو سوء جودة النظام الغذائي وارتفاع استهلاك السكر. غير أن التسوس ليس سوى أحد العديد من مشكلات صحة الفم التي يمكن أن تسببها الأطعمة التي تتناولها أو تتفاقم بسببها. وقد كشف تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية أن حوالي 3.5 مليار شخص يعانون من  أمراض الفم ، ثلاثة من أربعة مصابين يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

مختارات

فإلى جانب تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام، والتنظيف بالخيط، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، يوضح خبراء الأسنان أن النظام الغذائي يلعب دوراً مباشراً في صحة الفم أيضاً.

 فيما يلي قائمة بأسوأ الأطعمة لأسنانك، وفقا لأطباء الأسنان:

حلوى التوفي

تعتبر حلوى التوفي من أسوأ الأغذية على الأسنان فهي مثل المطاط تلتصق بالأسنان وتستقر فيها لفترات طويلة مما يسمح للبكتريا بالعمل على السكر المتراكم بين الأسنان. وبالتالي إضعاف طبقة الأسنان الذي يؤدي إلى حدوث تسوس الأسنان. بحسب ما نشره موقع ( بريفنجن) الأمريكي.

الموز

 بسبب قوامها الناعم، يمكن للموز أن تجد طريقها بسهولة إلى زوايا أسنانك ولثتك، وقد تتسبب بحدوث تسوس إذا ما تم تنظيف الأسنان مباشرة نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

الفواكه المجففة

قد تفترض أن الفواكه المجففة هي وجبة خفيفة صحية. قد يكون هذا صحيحا، لكن العديد من الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والتين والزبيب غالبا ما تكون لزجة وتلتصق بسهولة بالأسنان تاركة وراءها السكر. لذا بعد تناولها، تأكد من تنظيف فمك بالماء ثم استخدم الفرشاة والخيط. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

المكسرات

الأطعمة الصلبة، مثل المكسرات، يمكن أن تتسبب في تشقق الأسنان الضعيفة أو إتلافها. لذلك، إذا كنت من محبي تناول الوجبات الخفيفة على المكسرات المختلطة، فاختر أصنافا طرية.

المشروبات الغازية

تشير الأبحاث إلى أن المشروبات الغازية السكرية مثل الكولا تجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس وتسبب تآكل المينا بمرور الوقت. كما أن الكولا الداكنة مسؤولة أيضا عن تغير لون الأسنان.

القهوة

من المؤسف أن نخبرك ذلك، ولكن من المحتمل أن يتسبب صديقك الصباحي في حدوث تصبغات لأسنانك. كما يمكن أن يجعل الأسنان أكثر عرضة لتآكل المينا.

الحمضيات

 الفواكه الحمضية وعصائرها من أغنى مصادر فيتامين (سي) إلى جانب عناصر غذائية أخرى.  إلا أنها حينما يتعلق الأمر بالأسنان فإنها قد تكون سيئة. فبسبب احتوائها على حموضة عالية، قد تتسبب في إضعاف مينا الأسنان مع مرور الوقت.

ر.ض/ ع.أ.ج

  • badezimmer Zähneputzen

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    من أشهر الأخطاء الخاصة بتنظيف الأسنان وفقا لموقع "غيزوندهايت" الألماني، الاعتقاد بأن تسوس الأسنان له أسباب وراثية. وبالرغم من أن الجينات تتحكم في سمك الأسنان وشكلها إلا أن التسوس لا علاقة له بالوراثة.

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    بالرغم من أن بعض أنواع الشاي الأسود تتسبب في تغير لون الأسنان، إلا أن الشاي لا يضر بمينا الأسنان بل بالعكس فبعض الأنواع تحتوي على الفلوريد الذي يقويها.

  • 24.6.2013 DW fit gesund kaugummi

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    مضغ العلكة لا يغني بأي حال من الأحوال عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون. ورغم أنها تفيد في تحفيز إنتاج اللعاب إلا أن ذلك لا الاستغناء عن التنظيف اليومي للأسنان بالفرشاة. وينصح الخبراء بأنواع العلكة الخالية من السكر.

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    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    أثبت العلماء خطأ مقولة أن "التفاح يمنع التسوس". ورغم أن التفاح يساعد على إزالة الطبقة الصفراء المتراكمة على الأسنان، إلا أن هذا لا يغني عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.

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    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    تنظيف الأسنان لا يحتاج لحكها بقوة بالفرشاة إذ أن هذا يتلف الطبقة الواقية للأسنان كما يمكن أن يتسبب في التهاب اللثة إذ وصلت الفرشاة إليها.

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    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    يعتقد البعض أن التسوس لا يعد مشكلة كبيرة إذا أصاب الأسنان اللبنية لأنها ستتغير في كل الأحوال، وهو اعتقاد خاطئ لأن تسوس الأسنان اللبنية قد يصل إلى جذور السن ويؤثر على الأسنان الجديدة.

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    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    تنظيف الأسنان بعد الأكل مهم، لكن ليس فور الانتهاء من الطعام لاسيما الفواكه التي تحتوي على أحماض تؤثر على رطوبة فلوريد الأسنان وبالتالي فإن التنظيف في هذا الوقت يمكن أن يضر بالفلوريد.

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    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    دقيقة واحدة لا تكفي لتنظيف الأسنان، فالتنظيف المثالي يجب أن يستمر لمدة ثلاث دقائق على الأقل لمرتين في اليوم. إعداد: ابتسام فوزي


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