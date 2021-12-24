احذر هذا اليوم.. فهو الأكثر بحوادث السيارات في ألمانيا أسبوعياً

قيادة السيارة شيء أساسي يومي من أساسيات الحياة بالنسبة لكثير من الناس في مختلف أصقاع المعمورة. ولكن قيادة السيارات تتسبب بالحوادث أيضا. وتظهر الإحصائيات في ألمانيا إلى أن عام 2021 شهد موت أكثر من 2500 شخص بسبب حوادث السير في ألمانيا، كما ينقل موقع فوكس الإخباري.

وتسعى السلطات الألمانية جاهدة إلى تخفيض عدد ضحايا حوادث السير بشكل كبير، من خلال عدة إجراءات، ومن خلال التوعية بالمخاطر أيضا. وكذلك التنبيه إلى ضرورة مراعاة الحيطة والحذر في يوم الجمعة أكثر من غيره. لأن الإحصائيات تظهر أن يوم الجمعة هو أكثر الأيام التي تشهد حوادث سير.

السيارة ذاتية القيادة تحت الاختبار

ففي عام 2021 كان هناك 42186 حادث سير في أيام الجمعة. ونفس الشيء في عام 2020.

بقية أيام الأسبوع تشهد أيضا عددا كبيرا من الحوادث:

في أيام الإثنين: 38715

الثلاثاء: 40941

الأربعاء: 40171

الخميس 39694

السبت: 31960

الأحد: حوالي 25000، وهو أقل أيام الأسبوع في حوادث السيارات.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات في ظل التدابير الصحية الجديدة التي اتخذتها ألمانيا ضمن القيود بسبب جائحة كورونا، تنصح السلطات بتجنب ما يسمى بـ "ضوء القفل" والرحلات الخاصة غير الضرورية والرحلات والزيارات من حيث المبدأ. وهذا ليس حظرًا رسميًا للقيادة، على سبيل المثال، ولكنه توصية ملحةـ في ظل حظر االسفر لأسباب سياحية بحتة بين ألمانيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية، مع وجود استثناءات قليلة جدا.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات بعيداً عن تسميات الازدحامات المرورية، لا عجب أن يبلغ طول الازدحامات المرورية عام 2018 في ألمانيا 1.5 مليون كيلومتر. الطرق الألمانية سجلت رقما قياسيا في 2018 بلغ 745 ألف ازدحام مروري، بزيادة 3 % عن2017، وفقا لمؤسسة ADAC، أكبر نادي للسيارات في ألمانيا. وأجبرت الازدحامات السائقين على الجلوس في سياراتهم لمدة 459 ألف ساعة إضافية. وبسبب قيود كورونا تراجعت نسبة الازدحامات بألمانيا في صيف 2020 الى 3 %.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات يقول مايكل بوغوس، الباحث في علم نفس المرور من مؤسسة المراقبة والفحص التقنية شمال ألمانيا (TÜV Nord): "يبدأ في الخريف رالي آخر السنة: يتجه جميع الناس إلى أعمالهم أو مواعيدهم ومشاريعهم التي يجب أن تنجز قبل نهاية السنة، لأن هذا الوقت ليس وقت الإجازات. وبسبب الأحوال الجوية السيئة، يستبدل الناس وسائل النقل العامة بسياراتهم الخاصة. لذا تنشغل الطرقات بسرعة كبيرة".

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات الثلج والجليد يجعلان من القيادة أمراً غير آمناً بالنسبة للسائقين، فيرغمون على القيادة ببطء، فضلاً عن زيادة مسافة الأمان بين السيارات. ويوضح بوغوس أن تقليص السرعة يؤدي إلى ازدياد الازحامات المرورية أيضاً.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات فصل الشتاء هو السبب الأساسي لكثرة الحوادث المرورية، إذ بلغ عدد الحوادث في ألمانيا 2.5 مليون عام 2015، منها 229 ألفاً في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده، وغالباً ما يكون ذلك بسبب تجاهل تبديل الإطارات الصيفية بالشتوية، وهو إلزامي مع بداية تشرين الثاني/ نوفمبر في ألمانيا. فضلاً عن ذلك، يحتاج الناس إلى ثلاثة أيام على الأقل لاعتياد ظروف الطرقات الجديدة، ما يتسبب بارتفاع نسبة وقوع الحوادث أيضاً.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات حتى في الأشهر المعتدلة، قد تتزايد الازدحامات المرورية بسبب أعمال البناء، فيختصر الطريق ذو الحارات المتعددة إلى حارة واحدة فقط أو اثنتين، الأمر الذي يزعج السائقين ويضطرهم إلى القيادة في وقت أبكر من المعتاد والقلق من الازدحام وقت العودة، بالإضافة إلى الانتظار الطويل.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات تسير السيارات على الطرقات الألمانية السريعة حوالي 224 مليار كيلومتر سنوياً، ويؤثر ذلك سلباً على 13 ألف كيلومتر من الطرقات السريعة. وعلى الرغم من قلة مواقع البناء والتجديد في فصل الشتاء، إلا أن شركات البناء تحاول استغلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لتحسين الطرقات وصيانتها، إذ تكون الأحوال الجوية نوعاً ما مستقرة وما تبقى من الميزانية يسمح بذلك. والأهم أن هذا الشهر ليس شهر إجازات.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات يُمنع السائق في ألمانيا من وضع الجوال على الأذن تحت طائلة المخالفة، إلا أن التحدث عبر مكبر الصوت أثناء القيادة قد يشتت انتباه السائق ويؤدي إلى الحوادث أيضاً. ويشرح مارك فولراث، باحث في علم نفس المرور من جامعة براونشفايغ التقنية: "هناك عدد كبير وملحوظ من حوادث الاصطدامات الخلفية بسبب استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة".

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات "الاسترخاء أثناء القيادة يبدأ من المنزل". يوصي يوهانيس بوس من نادي السيارات الألماني (إيه دي إيه سي) السائقين باتباع أمور بسيطة لتجنب التوتر أثناء القيادة، من أهمها التخطيط قبل القيادة بهدف توظيف الوقت جيداً، وبذلك يتجنب السائق التوتر والاختناقات المرورية، كالتخلص من الجليد قبل الانطلاق بوقت كاف.

نوفمبر تشرين الثاني.. ألدُّ أعداء سائقي السيارات قبل الانطلاق بأي رحلة، استمع إلى نشرة الحركة المرورية عبر الراديو أو ابحث عن أخبار حركة المرور على مواقع الإنترنت. تعتبر أجهزة الملاحة (جي بي إس) بديلاً عملياً ومرناً، إذ تقترح طرقاً بديلة لتجنب الاختناقات المرورية، إلا أنها أحياناً قد تقود مباشرة إلى ازدحامات أخرى. سابرينا بابست/ ريم ضوا/ م.س



ف.ي