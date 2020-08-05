 احذر من ترك الأطفال وحدهم داخل سيارة في حر الصيف! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.06.2021

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منوعات

احذر من ترك الأطفال وحدهم داخل سيارة في حر الصيف!

كثيرا ما نسمع عن وفاة أطفال داخل سيارات أغلقها أصحابها وتركوها تحت أشعة الشمس. وتتكرر المأساة كل عام، فما الذي يحدث عند ترك سيارة تحت أشعة الشمس؟ وما الذي يمكن فعله حين تجد أطفالا بداخلها؟

صورة رمزية من إيران لطفل داخل سيارة مغلقة وسيدة تتواصل معه عبر النافذة المغلقة

البعض قد يترك الطفل داخل السيارة ويغلقها تحت أشعة الشمس والنتيجة تصل أحيانا إلى موت الصغير، بسبب ارتفاع درجة الحرارة حتى 50 درجة مؤية داخل السيارة.

حذر النادي العام للسيارات في ألمانيا "ADAC" أصحاب السيارات من ترك الأطفال والحيوانات في السيارة ولو حتى لفترة قصيرة، إذ يمكن أن ترتفع درجات الحرارة سريعا داخل السيارة لتصل إلى 60 درجة مئوية.

مختارات

أعلنت الشرطة في مدينة ديتمولد الألمانية عن حادثة مأساوية ذهبت ضحيتها طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 18 شهرا. فقد نسي رجل ابنته فوق الجزء الخلفي للسيارة بينما كان يربط ابنه في المقعد الخلفي فوقعت المأساة.

يتعين عدم ترك كل من الأطفال والحيوانات وحدهم في السيارة؛ إذ أن ذلك قد يؤدي إلى تعرضهم لضربة شمس وبالنتيجة الموت. ما الذي يجعل الأطفال الأكثر تأثراً من غيرهم، وكيف يمكن تجنب ذلك؟

ما يعني أن ترك أطفال أو حيوانات داخل سيارة متوقفة تحت أشعة الشمس يمكن أن يكون أمرا خطيرا. وحتى إذا تركت النوافذ مفتوحة بعض الشيء فهذا لا يقلل من خطورة الأمر.

وفي تجربة قام بها نادي السيارات "ADAC"، سرعان ما ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات لا يمكن تحملها. حيث وصلت درجات الحرارة داخل سيارتين متطابقتين في التصميم ومختلفتين في درجة فتح زجاج النوافذ إلى نفس القيم المهددة للأرواح عندما كانت درجة الحرارة خارج السيارة تبلغ 28 درجة مئوية، بحسب ما نقلت صحيفة "جنرال أنتسايغر" الألمانية في عددها الأسبوعي (السبت 19/ الأحد 20 مايو/ أيار 2021).

ومع بقاء النوافذ مغلقة ارتفعت درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية بعد عشر دقائق، ثم سجلت 45 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة. وارتفعت إلى 36 وحتى 42 درجة على التوالي داخل سيارة تم انزال زجاج نافذتين بها قليلاً، وسجلت درجات الحرارة أكثر من 50 درجة في كلتا السيارتين (ذات النوافذ المغلقة والأخرى ذات النوافذ المفتوحة قليلا) بعد الوقوف ساعة في الشمس الحارقة.

ما العمل عند اكتشاف أطفال عالقين داخل سيارة؟

يجب على أي شخص مار بالشارع واكتشف أن هناك أطفالا أو حيوانات عالقين داخل سيارة أن يتصرف سريعا طبقا للموقف. وتقول كاترينا لوكا المتحدثة باسم ADAC: "الأطفال الصغار على وجه الخصوص لا يعرفون كيف يساعدون أنفسهم ولا يمكنهم حتى الخروج من مقعد الأطفال بأنفسهم". وأضافت: "أفضل شيء يجب القيام به هو لفت الانتباه العام وتنبيه الآخرين إلى الموقف".

فلو حدث الأمر مثلا في ساحة انتظار السيارات الخاصة بالسوبر ماركت، عليك أولاً محاولة استدعاء المسؤولين بالمتجر. كما أن استدعاء الشرطة أو رجال الإطفاء دائمًا ما يكون هو الخيار الصحيح الذي يجب فعله في مثل هذه المواقف. حيث يمكن لقوات الإنقاذ فتح السيارة دون كسر زجاج النافذة، الذي قد يؤدي إلى إصابة الركاب بجروح.

في حالة الطوارئ، حاول كسر زجاج النافذة

إذا قررت كسر زجاج النافذة بنفسك، لأن الخطر بات وشيكا والطفل داخل السيارة بدأ في الانهيار، يجب عليك قبلها الاتصال بالشرطة أو رجال الإطفاء. ويُنصح أيضًا بالتقاط صورة بهاتفك المحمول كدليل على الموقف، وإلا فهناك مخاطر من الدخول في نزاع مع صاحب السيارة، الذي قد يطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بسيارته.

وعلى كل حال يؤكد نادي السيارات الألماني، أنه لا يعلم حتى الآن بصدور حكم تعويض بهذا الشكل، حسبما نقلت صحيفة "جنرال أنتسايغر" التي تصدر في مدينة بون الألمانية.

صلاح شرارة

  • stellenweise auf bis zu 38 Grad

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    درجات الحرارة تسجل أرقاما قياسية

    درجتان حراريتان تفصل ألمانيا عن 40 درجة، فحسب توقعات الأرصاد الجوية الألمانية فإن الحرارة ستصل إلى 38 درجة في بعض المناطق. ألمانيا تعيش موجة حرارة حارقة.

  • Sommerwetter in Deutschland (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    حمام شمس في الحديقة العمومية

    عندما ترتفع الحرارة في ألمانيا وتشرق الشمس يفضل بعض الألمان قضاء الوقت في الحدائق العمومية الخضراء، إذ تكون فرصة لأخذ حمام شمس والحصول على لون سمار جميل، تماما مثل هذه المرأة البرلينية في الصورة.

  • Deutschland Landebahn Flughafen Hannover (picture-alliance/dpa/Flughafen Hannover)

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    الوجه الآخر للشمس

    للحرارة الشديدة وجه آخر في ألمانيا، إذ تتسبب درجات الحرارة العالية في خسائر مادية، مثل أرضية مطار هانوفر التي تضررت وتشققت بفعل الشمس، ما تسبب في وقف العمل في المطار لمدة زمنية وإلغاء 85 رحلة جوية.

  • Deutschland Schafe am Wasserloch (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    تضرر الزراعة والمواشي

    دعا يواخيم روكفيد، رئيس اتحاد المزارعين الألمان، إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الفلاحية المتضررة بفعل الجفاف، إذ أن بعض المناطق في ألمانيا - مثل هذا الحقل في غاردينغ بولاية شليسفيغ هولشتاين- جف بفعل الحرارة ما أثر أيضا على المواشي التي ترعى هناك.

  • Deutschland Feldbrand in Brieselang (picture-alliance/dpa/J. Stähle)

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    رش الماء عوض رش السماد

    بفعل الحرارة يمكن للسنابل أن تتحول إلى مادة سريعة الاشتغال، مثل ما حدث في هذا الحقل في بريزلانغ في ولاية براندنبورغ، والذي اضطر رجال الإطفاء إلى إخماد النيران فيه.

  • Auftanken im Freibad

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    إفراغ بعض المسابح

    عندما تصبح المياه نادرة تصبح هناك حاجة حتى لمياه المسابح. في بلدة زيرنو في ولاية سكسونيا أنهالت، تملأ فرقة الإطفاء خزاناتها المائية من حمام سباحة محلي. حوالي 60 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والغابات احترقت في منطقة فيتنبرغ. وكان رجال الإطفاء في مهمة مستمرة دون توقف.

  • BdT | Hochsommer am Ostseestrand (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    ازدحام الشواطئ

    إنه موسم الذروة في ولاية شليسفيغ هولشتاين المحادية لبحر البلطيق: في شاطئ تيميندورفر كل متر مربع مغطى بالمناشف والمظلات الشمسية. المنطقة هناك باردة مقارنة ببقية المناطق في ألمانيا، إذ كانت درجة حرارة يوم الثلاثاء 28 درجة فقط.

  • Tierpark Berlin Eisbaerin Tonja freut sich über die Eisbombe (Imago/Olaf Wagner)

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    الحيوانات ترغب في المثلجات أيضا!

    في ظل هذه الحرارة الشديدة حتى الحيوانات تقبل على المثلجات، مثل تونيا، الدبة القطبية في حديقة الحيوانات في برلين، والتي تلقت من العاملين في الحديقة كوبا كبيرا من المثلجات. متعة إلى جانب الغطس في الماء!

  • Deutschland vertrocknete Sonnenblume (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    موجة الحر في ألمانيا... الوجه الآخر للشمس!

    المستقبل ينذر بالمزيد من موجات الحر

    ما يمكن اعتباره صيفًا حارًا جدًا يمكن أن يكون طبيعيًا خلال 30 عامًا. ويتنبأ معهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات المناخية بمراحل حرارة شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الأساسية لكوكب الأرض.


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