احذر ـ العمل لساعات طويلة قد يسرع من إصابتك بالصلع!

العلماء في حالة بحث دائم عن أسباب الصلع وطرق العلاج المختلفة، وحتى الآن ترجع معظم الدراسات، الصلع عند الرجال للعوامل الوراثية، لكن باحثين في كوريا الجنوبية ربطوا بين صلع الرجال وزيادة ساعات العمل.
الدراسة التي نشرها موقع "تي أونلاين" الألماني، تمت في الفترة بين عامي 2013 و 2017 وشملت أكثر من 13 ألف رجل، جرى تقسيمهم في ثلاث مجموعات ، المجموعة الأولى لرجال يعملون لمدة 40 ساعة في الأسبوع والثانية 52 ساعة والثالثة أكثر من 52 ساعة.
ورصد العلماء زيادة في نسبة التعرض للصلع، كلما زاد عدد ساعات العمل، وأرجعوا السبب إلى الهورمونات التي يفرزها الجسم نتيجة التعرض للضغط العصبي، الناتج عن طول ساعات العمل وقلة الوقت المتاح للراحة.
تتناغم نتائج هذه الدراسة مع دراسات ثابتة أظهرت تأثير الضغط العصبي على جهاز المناعة وعلى دورة الشعر والإسراع في دخول المرحلة التي لا يعاود فيها الشعر النمو بعد سقوطه.
ويقول العلماء إن نمو الشعر يمر بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالمرحلة التي ينمو فيها الشعر بكثافة ويزيد طوله بسرعة قبل الانتقال للمرحلة الثانية والتي تنكمش فيها جذور الشعر قبل الدخول في المرحلة التي يتراجع فيها نشاط البوصيلات والتي تؤدي لسقوط الشعر ليحل محله شعر جديد. لكن الضغط العصبي، وفقا للدراسة يؤثر على آلية هذه العملية ويؤدي إلى زيادة سقوط الشعر والإسراع في الدخول للمرحلة التي لا ينمو فيها الشعر من جديد.
ا.ف/ ع.ج.م
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كـ"فضلات الطيور" و "عناق البقر".. أغرب طرق التجميل
قلفة الوجه
يُعرف أيضا باسم "قضيب الوجه". لكن لا تقلق هذه مجرد كُنية فقط، إذ لا يوجد هناك قضيب ما. لكن هذا العلاج الجمالي يتضمن القلفة، التي يتم أخذها من الأطفال حديثي الولادة في كوريا. ويستخدم هذا العلاج المُسمى بـ " Hollywood EGF facial " والمُفترض أنه يُقاوم الشيخوخة نسخة صناعية من جزيء من القلفة المُختونة. ويُفترض من هذا العلاج أن يشجع على نمو الكولاجين والإيلاستين (أنواع من البروتينات).
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كـ"فضلات الطيور" و "عناق البقر".. أغرب طرق التجميل
عناق البقر
سنة 2016 انطلق ما يطلق عليه باليوغا مع الماعز، إلاّ أن الأمر لم يتوقف فقط عند الماعز بل امتد أيضاً ليشمل حيوانات أخرى كالبقر. وتتيح المزارع الفاخرة للناس إمكانية احتضان البقر، وذلك بهدف المساعدة على خفض مستويات التوتر لديهم. ويبلغ السعر اليومي للاستفادة من عناق البقر حوالي 268 يورو.
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كـ"فضلات الطيور" و "عناق البقر".. أغرب طرق التجميل
فضلات الطيور
ربما يبدو الأمر جديداً بالنسبة لك، بيد أن استعمال فضلات الطيور بغرض التجميل أمر موجود منذ سنوات. فهو علاج تجميل تقليدي يجمع بين براز طائر العندليب الآسيوي ونخالة الأرز. ويبلغ سعر هذا المستحضر التجميلي 160 يورو.
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كـ"فضلات الطيور" و "عناق البقر".. أغرب طرق التجميل
جرعات صغيرة
من غوينتث بالترو مؤسسة شركة " GOOP" التي تُعنى بشؤون الصحة إلى الكاتب في مجال العلوم مايكل بولان، فالكل يتحدث عن الفوائد العلاجية للمنشطات. أما ما يعرف بالجرعات الصغيرة، فإنه ينطوي على أخذ أجزاء صغيرة للغاية (0.1 غرام) من بعض العقارات المُخدرة، وذلك بهدف تحسين القدرة على التركيز والإبداع والإنتاجية.
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كـ"فضلات الطيور" و "عناق البقر".. أغرب طرق التجميل
الشاي المزيل للسموم
على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تم الترويج بشكل واسع لأنواع من الشاي، التي تساعد على تنقية الجسم من السموم وتخفض الوزن. وقد يساعد ربما شرب الشاي على تخفيض الوزن، لكن يرى بعض خبراء الصحة أن الماء هو الفائدة الوحيدة من استهلاك هذه الأنواع من الشاي.
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كـ"فضلات الطيور" و "عناق البقر".. أغرب طرق التجميل
تطهير القولون
بهدف إزالة السموم من أجسادهم، اتبع بعض الناس عدة طرق أصبحت متداولة على نطاق واسع مثل الحقن الشرجية وتطهير القولون، فيما ادعى البعض الأخر أن هذه الطرق تحسن عملية الهضم وكذلك البشرة. لكن يحذر الأطباء من القيام بمثل هذه الأشياء الخطيرة.
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كـ"فضلات الطيور" و "عناق البقر".. أغرب طرق التجميل
البلور المُطهر
قديماً، استخدمته بعض الحضارات على غرار السومرية والمصرية البلور. وحالياً، يتم استعمال البلور غالباً لرفع سعر بعض المواد العادية مثل قارورة الماء المطلية بالبلور أو حصيرة اليوغا. ويُقال إن استخدام البلور مع هذه المواد يعود بمنافع صحية، لكن لا توجد حتى الآن أدلة علمية تثبت صحة ذلك. إعداد: شارلي شيلد/ر.م