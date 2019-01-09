احذر على الواتساب.. رسالة خادعة وتطبيق "ذهبي" مزيف

على الرغم من شهرة وشعبية تطبيق الرسائل الفورية الشهير "واتساب" (أكثر من 1.5 مليار مستخدم)، إلا أنه يعاني من هشاشة وضعف أمام الخدع ومحاولات الاختراق المستمرة. إذ انتشرت مجدداً منذ أيام رسالة على التطبيق الأكثر شعبية في العالم تحذر من مقطع فيديو يسمى "مارتينيلي" يعمل على اختراق الهاتف الذكي وتعطيل نظام تشغيله بغضون ثوان ومسح بيانات المستخدمين.
وقد تلقى الملايين من المستخدمين حول العالم سلسلة من الرسائل التحذيرية التي انتشرت في بادئ الأمر منذ أشهر باللغة الإسبانية، قبل أن تترجم إلى لغات متعددة ومختلفة. غير أن الخبراء قد أكدوا أن هذه الرسالة مجرد خدعة ولا تشكل خطراً، ويجب تجاهلها فقط وعدم تداولها.
وحذروا أيضا من تثبيت تطبيق مزيف يسمى "واتساب غولد" أو "واتساب الذهبي"، الذي طرح على أنه يقدم خدمات مميزة إضافية للمستخدم لا تتوفر إلا للمشاهير، و نظراً لأنه غير متوفر في متجري "غوغل" و"آبل"، سيتم إرسال التحديث بدعوة مع رابط. في حين أنه تطبيق مزيف يسمح للقراصنة الإلكترونيين باختراق الهاتف الذكي وبياناته بعد تثبيته من قبل المستخدمين على أجهزتهم، وفقا لموقع "دي.ميركور" الألماني.
لهذا السبب يجب على المستخدمين توخي الحذر من أي رسائل مشبوهة تعدهم بتقديم خدمة متميزة، وعدم النقر على أي رابط غير معروف وإن كان مرسلاً من صديق مقرب.
وينصح الخبراء المستخدمين، من أجل تحقيق الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية، بضرورة الحرص على تنزيل التطبيقات من "متاجر التطبيقات" الرسمية سواء لأجهزة أندرويد أو آبل أو غيرها، واستخدام تطبيقات الحماية من الفيروس، بحسب موقع "نيوز.أستراليا".
ر.ض
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تشخيص سرطان الجلد على الهاتف
وفق أحد الاستطلاعات فإن 7 في المئة من الألمان، المستطلعة آراؤهم، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الصحية والطبية، ويزداد إطلاق تطبيقات برمجية جديدة. فهذا التطبيق البرمجي يساعد على الكشف عن سرطان الجلد. منظار الهاتف الذكي هو عبارة عن أيقونة موجودة على سطح الهاتف الذكي ويقوم المنظار بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال" الموجودة على سطح الجلد.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تذكير بأنواع الأدوية ومواعيد تناولها
ينسى الكبار في السن على وجه الخصوص مواعيد تناولهم للأدوية. وتطبيقات الهاتف الذكي تذكّرهم بمواعيد تناول الحبوب العلاجية وبالأنواع التي تناولوها. فبلمسة واحدة من المستخدِم على سطح الهاتف الذكي يتذكّر الهاتف نوع الحبة التي تناولها هذا الشخص، وبذلك يساعد الهاتفُ المريضَ على معرفة مواعيد تناول الدواء.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تنظيم علاج مرض السُّكَّري
تطبيقات الهاتف الذكي تساعد المصابين بمرض السكري أيضاً فيما يتعلق بتسجيل نسبة السكر في الدم في أوقات مختلفة، وأيضاً التذكير بمواعيد تناول الدواء. وفي هذا التطبيق توجد قائمة بيانات للتواصل مع أطباء الطوارئ والصيادلة.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
فحص رخيص بالأمواج فوق الصوتية
طوّرت شركة Mobisante الأمريكية مِجسّاً بهدف فحص الجسم بالأمواج فوق الصوتية/ السونار. سعر المجس 7500 دولار أمريكي ويتم الاستفادة منه بواسطة تطبيق برمجي على الهاتف الذكي. صحيح أن جودة الصورة التي يقدمها هذا الجهاز ليست أفضل من صور أجهزة الأمواج فوق الصوتية التقليدية، لكن وضوح الصورة معقول بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية التي يبلغ سعرها عشرة أضعاف هذا الجهاز.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
سماع دقات قلب الجنين
لا يوجد في أنغولا ما يكفي من الممرضات لخدمة لنساء الحوامل. فكل 5 آلاف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة فقط. كما أن المسافة من المنزل إلى أقرب مستشفى تكون بعيدة جداً بالنسبة لكثيرات منهن. ولذلك طوّر المبرمجون الأوغنديون تطبيق WinSenga، الذي يعمل مثل سماعة الطبيب. وتستطيع المولِّدة (القابلة القانونية) استخدامه لتسجيل ضربات قلب الجنين.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تعلم الطب على الهاتف الذكي
تطبيقات الهواتف الذكية حسَّنت التعليم الطبي أيضاً. فأحد التطبيقات مثلاً، واسمه iRadiology ، يشمل قاعدة معلومات عن أكثر من 500 مريض في مجال التشخيص الإشعاعي. ويستفيد طلاب الطب من هذا التطبيق في التدرُّب على تشخيص صور الأشعة التقليدية وأيضاً على تقييم صور جهاز التصوير الطبقي المحوري وصور جهاز الرنين المغناطيسي (المِرنان).
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
توفير جهد الزيارات المتكررة إلى الصيدليات
يوجد تطبيق يوفّر جهد الذهاب المتكرر إلى الصيدليات. فعن طريق تطبيق برمجي على الهاتف الذكي بالإمكان المسحُ ضوئياً لخطوط الشفرة الخاصة بعلبة دواء معين موجود في المنزل. ويتم إرسال طلب الشراء فورياً إلى الصيدلية المعنية.
الكاتب: جميلة غرايسون / علي المخلافي