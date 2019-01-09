 احذر على الواتساب.. رسالة خادعة وتطبيق ″ذهبي″ مزيف | عالم المنوعات | DW | 09.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

احذر على الواتساب.. رسالة خادعة وتطبيق "ذهبي" مزيف

انتشرت مجدداً رسائل على تطبيق التراسل الفوري الأكثر شهرة وشعبية "واتساب"، تحذر من الثغرات التي تسمح للقراصنة باختراق الأجهزة الذكية ومسح بيانات المستخدمين، والتسبب بضرر كبير في نظام التشغيل. فما حقيقة ذلك؟

Screenshot Independent Fake WhatsApp Gold (Quelle Independent)

على الرغم من شهرة وشعبية تطبيق الرسائل الفورية الشهير "واتساب" (أكثر من 1.5 مليار مستخدم)، إلا أنه يعاني من هشاشة وضعف أمام الخدع ومحاولات الاختراق المستمرة. إذ انتشرت مجدداً منذ أيام رسالة على التطبيق الأكثر شعبية في العالم تحذر من مقطع فيديو يسمى "مارتينيلي" يعمل على اختراق الهاتف الذكي وتعطيل نظام تشغيله بغضون ثوان ومسح بيانات المستخدمين.

وقد تلقى الملايين من المستخدمين حول العالم سلسلة من الرسائل التحذيرية التي انتشرت في بادئ الأمر منذ أشهر باللغة الإسبانية، قبل أن تترجم إلى لغات متعددة ومختلفة. غير أن الخبراء قد أكدوا أن هذه الرسالة مجرد خدعة ولا تشكل خطراً، ويجب تجاهلها فقط وعدم تداولها.

مختارات

أثارت طريقة مبتكرة لاختراق حساب تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" مخاوف كثير من المستخدمين، الذين يخشون التعرض لقرصنة هواتفهم وانتهاك خصوصيتهم. فكيف يتمكن الهاكرز من ذلك، وكيف يمكنك حماية هاتفك؟ (11.10.2018)

أفادت أنباء أن تطبيق الاتصالات والدردشة واتس آب المملوك لفيسبوك سيتغير عام 2019 بصورة قد تثير غضب كثير من المستخدمين وتغير من بعض خصائص التطبيق الذي يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص. (04.11.2018)

وحذروا أيضا من تثبيت تطبيق مزيف يسمى "واتساب غولد" أو "واتساب الذهبي"، الذي طرح على أنه يقدم خدمات مميزة إضافية للمستخدم لا تتوفر إلا للمشاهير، و نظراً لأنه غير متوفر في متجري "غوغل" و"آبل"، سيتم إرسال التحديث بدعوة مع رابط. في حين أنه تطبيق مزيف يسمح للقراصنة الإلكترونيين باختراق الهاتف الذكي وبياناته بعد تثبيته من قبل المستخدمين على أجهزتهم، وفقا لموقع "دي.ميركور" الألماني.

لهذا السبب يجب على المستخدمين توخي الحذر من أي رسائل مشبوهة تعدهم بتقديم خدمة متميزة، وعدم النقر على أي رابط غير معروف وإن كان مرسلاً من صديق مقرب.

وينصح الخبراء المستخدمين، من أجل تحقيق الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية، بضرورة الحرص على تنزيل التطبيقات من "متاجر التطبيقات" الرسمية سواء لأجهزة أندرويد أو آبل أو غيرها، واستخدام تطبيقات الحماية من الفيروس، بحسب موقع "نيوز.أستراليا".

ر.ض

  • App Goderma Hausarzt aus dem Internet

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تشخيص سرطان الجلد على الهاتف

    وفق أحد الاستطلاعات فإن 7 في المئة من الألمان، المستطلعة آراؤهم، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الصحية والطبية، ويزداد إطلاق تطبيقات برمجية جديدة. فهذا التطبيق البرمجي يساعد على الكشف عن سرطان الجلد. منظار الهاتف الذكي هو عبارة عن أيقونة موجودة على سطح الهاتف الذكي ويقوم المنظار بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال" الموجودة على سطح الجلد.

  • Marina Schubart Medikamente

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تذكير بأنواع الأدوية ومواعيد تناولها

    ينسى الكبار في السن على وجه الخصوص مواعيد تناولهم للأدوية. وتطبيقات الهاتف الذكي تذكّرهم بمواعيد تناول الحبوب العلاجية وبالأنواع التي تناولوها. فبلمسة واحدة من المستخدِم على سطح الهاتف الذكي يتذكّر الهاتف نوع الحبة التي تناولها هذا الشخص، وبذلك يساعد الهاتفُ المريضَ على معرفة مواعيد تناول الدواء.

  • Metabolisches Syndrom

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تنظيم علاج مرض السُّكَّري

    تطبيقات الهاتف الذكي تساعد المصابين بمرض السكري أيضاً فيما يتعلق بتسجيل نسبة السكر في الدم في أوقات مختلفة، وأيضاً التذكير بمواعيد تناول الدواء. وفي هذا التطبيق توجد قائمة بيانات للتواصل مع أطباء الطوارئ والصيادلة.

  • Nepal Ultraschall

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    فحص رخيص بالأمواج فوق الصوتية

    طوّرت شركة Mobisante الأمريكية مِجسّاً بهدف فحص الجسم بالأمواج فوق الصوتية/ السونار. سعر المجس 7500 دولار أمريكي ويتم الاستفادة منه بواسطة تطبيق برمجي على الهاتف الذكي. صحيح أن جودة الصورة التي يقدمها هذا الجهاز ليست أفضل من صور أجهزة الأمواج فوق الصوتية التقليدية، لكن وضوح الصورة معقول بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية التي يبلغ سعرها عشرة أضعاف هذا الجهاز.

  • WinSenga

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    سماع دقات قلب الجنين

    لا يوجد في أنغولا ما يكفي من الممرضات لخدمة لنساء الحوامل. فكل 5 آلاف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة فقط. كما أن المسافة من المنزل إلى أقرب مستشفى تكون بعيدة جداً بالنسبة لكثيرات منهن. ولذلك طوّر المبرمجون الأوغنديون تطبيق WinSenga، الذي يعمل مثل سماعة الطبيب. وتستطيع المولِّدة (القابلة القانونية) استخدامه لتسجيل ضربات قلب الجنين.

  • Radiologie

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تعلم الطب على الهاتف الذكي

    تطبيقات الهواتف الذكية حسَّنت التعليم الطبي أيضاً. فأحد التطبيقات مثلاً، واسمه iRadiology ، يشمل قاعدة معلومات عن أكثر من 500 مريض في مجال التشخيص الإشعاعي. ويستفيد طلاب الطب من هذا التطبيق في التدرُّب على تشخيص صور الأشعة التقليدية وأيضاً على تقييم صور جهاز التصوير الطبقي المحوري وصور جهاز الرنين المغناطيسي (المِرنان).

  • Indien Pharma Apotheke Archiv 2012

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    توفير جهد الزيارات المتكررة إلى الصيدليات

    يوجد تطبيق يوفّر جهد الذهاب المتكرر إلى الصيدليات. فعن طريق تطبيق برمجي على الهاتف الذكي بالإمكان المسحُ ضوئياً لخطوط الشفرة الخاصة بعلبة دواء معين موجود في المنزل. ويتم إرسال طلب الشراء فورياً إلى الصيدلية المعنية.

    الكاتب: جميلة غرايسون / علي المخلافي


مختارات

تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

يتزايد استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وبرمجياتها في كل أنحاء العالم. وباتت فوائد التطبيقات الصحية تتعدد من تنظيم مواعيد تناول الأدوية وشرائها إلى التدريب الطبي وتشخيص أمراض كالسرطان. (05.05.2014)  

إعلان
Themenbild Facebook

 