احذر على الواتساب.. رسالة خادعة وتطبيق "ذهبي" مزيف

على الرغم من شهرة وشعبية تطبيق الرسائل الفورية الشهير "واتساب" (أكثر من 1.5 مليار مستخدم)، إلا أنه يعاني من هشاشة وضعف أمام الخدع ومحاولات الاختراق المستمرة. إذ انتشرت مجدداً منذ أيام رسالة على التطبيق الأكثر شعبية في العالم تحذر من مقطع فيديو يسمى "مارتينيلي" يعمل على اختراق الهاتف الذكي وتعطيل نظام تشغيله بغضون ثوان ومسح بيانات المستخدمين.

وقد تلقى الملايين من المستخدمين حول العالم سلسلة من الرسائل التحذيرية التي انتشرت في بادئ الأمر منذ أشهر باللغة الإسبانية، قبل أن تترجم إلى لغات متعددة ومختلفة. غير أن الخبراء قد أكدوا أن هذه الرسالة مجرد خدعة ولا تشكل خطراً، ويجب تجاهلها فقط وعدم تداولها.

وحذروا أيضا من تثبيت تطبيق مزيف يسمى "واتساب غولد" أو "واتساب الذهبي"، الذي طرح على أنه يقدم خدمات مميزة إضافية للمستخدم لا تتوفر إلا للمشاهير، و نظراً لأنه غير متوفر في متجري "غوغل" و"آبل"، سيتم إرسال التحديث بدعوة مع رابط. في حين أنه تطبيق مزيف يسمح للقراصنة الإلكترونيين باختراق الهاتف الذكي وبياناته بعد تثبيته من قبل المستخدمين على أجهزتهم، وفقا لموقع "دي.ميركور" الألماني.

لهذا السبب يجب على المستخدمين توخي الحذر من أي رسائل مشبوهة تعدهم بتقديم خدمة متميزة، وعدم النقر على أي رابط غير معروف وإن كان مرسلاً من صديق مقرب.

وينصح الخبراء المستخدمين، من أجل تحقيق الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية، بضرورة الحرص على تنزيل التطبيقات من "متاجر التطبيقات" الرسمية سواء لأجهزة أندرويد أو آبل أو غيرها، واستخدام تطبيقات الحماية من الفيروس، بحسب موقع "نيوز.أستراليا".

ر.ض