احذر القطط... فقد تنقل لك الطاعون!

في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ذهب رجل إلى إحدى المستشفيات وهو يشكو من الحمى وآلام في الرقبة وأورام داكنة اللون في الرقبة، ما أصاب الأطباء بالحيرة بعد أن اكتشفوا انتفاخا في العقد اللمفاوية أيضا لديه. بعد الفحص والحديث مع المريض وكيف ومتى بدأت الأعراض بالظهور، أخبر الأطباء أنه كانت لديه قطة في البيت قد توفيت قبل يومين من ظهور أعراض الإصابة عليه، حسب ما نشرته مجلة "نيو إنغلاند" الأمريكية الطبية في تقرير على موقعها الإلكتروني. كما قال الرجل (68 عاما) أن الطبيب البيطري أخبره بأن سبب وفاة قطته هو إصابتها بالسرطان، لكن من دون أن يفحص دمها، وهو ما ثبت خطأه فيما بعد.

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بعد إجراء فحوصات سريرية وتحليل الدم، تبين أن الرجل مصاب بفيروس خطير يسبب مرض الطاعون العقدي أو ما يعرف بطاعون الأرانب أيضا، والذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى الموت إذا لم تتم معالجته. بعد تشخيص المرض وسبب إصابة الرجل وصف الأطباء له مضادات حيوية كان عليه تناوله لمدة أربعة أسابيع، وقد تحسنته حالته الصحية بعد خمسة أيام من العلاج، حسب تقرير مجلة "نيو إنغلاند" والذي جاء فيه أيضا أن الأطباء يعتقدون أن القطة قد نقلت المرض إلى الرجل قبل أن تموت.

ويمكن أن تصاب القطط بطاعون الأرانب، عن طريق أكلها لحيوانات مصابة بفيروس المرض مثل الفئران أو الأرانب. أما الفيروسات فإنها تنتقل للقوارض بواسطة حشرات صغيرة مثل القمل والقراد أو لدغ البعوض لها.

جدير بالذكر أن الفيروس المييب للمرض يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر مع حيوان مصاب أو أكل لحمه، كما يمكن أن ينتقل عن طريق التنفس أو استخدام مياه ملوثة. أما انتقال العدوى من إنسان إلى آخر فإنه غير معروف حتى، غير أن الأطباء لا يستبعدون ذلك.

ع.ج/ ط.أ