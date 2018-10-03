 احذر القطط... فقد تنقل لك الطاعون! | عالم المنوعات | DW | 03.10.2018

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منوعات

احذر القطط... فقد تنقل لك الطاعون!

تعتبر القطط واحدة من أكثر الحيوانات الأليفة التي تربى في المنازل ويلاعبها الصغار والكبار. وهي ليست فقط مسلية وإنما مفيدة أيضا، إذ يمكن أن تتصدى للفئران وأضرارها. لكنها قد تنقل أمراضا خطيرة مثل الطاعون، لكن كيف يتم ذلك؟

Weltkatzentag (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ذهب رجل إلى إحدى المستشفيات وهو يشكو من الحمى وآلام في الرقبة وأورام داكنة اللون في الرقبة، ما أصاب الأطباء بالحيرة بعد أن اكتشفوا انتفاخا في العقد اللمفاوية أيضا لديه. بعد الفحص والحديث مع المريض وكيف ومتى بدأت الأعراض بالظهور، أخبر الأطباء أنه كانت لديه قطة في البيت قد توفيت قبل يومين من ظهور أعراض الإصابة عليه، حسب ما نشرته مجلة "نيو إنغلاند" الأمريكية الطبية في تقرير على موقعها الإلكتروني. كما قال الرجل (68 عاما) أن الطبيب البيطري أخبره بأن سبب وفاة قطته هو إصابتها بالسرطان، لكن من دون أن يفحص دمها، وهو ما ثبت خطأه فيما بعد.

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بعد إجراء فحوصات سريرية وتحليل الدم، تبين أن الرجل مصاب بفيروس خطير يسبب مرض الطاعون العقدي أو ما يعرف بطاعون الأرانب أيضا، والذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى الموت إذا لم تتم معالجته.  بعد تشخيص المرض وسبب إصابة الرجل وصف الأطباء له مضادات حيوية كان عليه تناوله لمدة أربعة أسابيع، وقد تحسنته حالته الصحية بعد خمسة أيام من العلاج، حسب تقرير مجلة "نيو إنغلاند" والذي جاء فيه أيضا أن الأطباء يعتقدون أن القطة قد نقلت المرض إلى الرجل قبل أن تموت.

ويمكن أن تصاب القطط بطاعون الأرانب، عن طريق أكلها لحيوانات مصابة بفيروس المرض مثل الفئران أو الأرانب. أما الفيروسات فإنها تنتقل للقوارض بواسطة حشرات صغيرة مثل القمل والقراد أو لدغ البعوض لها.

جدير بالذكر أن الفيروس المييب للمرض يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر مع حيوان مصاب أو أكل لحمه، كما يمكن أن ينتقل عن طريق التنفس أو استخدام مياه ملوثة. أما انتقال العدوى من إنسان إلى آخر فإنه غير معروف حتى، غير أن الأطباء لا يستبعدون ذلك.

ع.ج/ ط.أ

  • Baby mit Hund

    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    يشدد الخبراء على أن الأطفال والصغار والمرضى والحوامل الأكثر عرضة لانتقال الفيروسات والبكتريا والطفيليات إليهم عبر الحيوانات الأليفة.

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    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    حتى القطط والكلاب، الحيوانات المفضلة للإنسان تتسبب في انتقال بكتيريا "الكانبيلوباكتر" المسؤولة عن الإسهال والتقيؤ. القطط على وجه الخصوص تنقل بكتيريا السلمونيللا إلى الإنسان ما يتسبب الحمى والالتهابات.

  • Bildergalerie Frösche Sonderschau Heim Tier Pflanze auf der Grünen Woche

    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    الزواحف والحيوانات البرمائية ناقلة أيضا لبكتيريا "الكانبيلوباكتر". وقد اكتشف الأطباء حديثا أن 11 بالمائة من الإصابات بين المرضى دون 21 عاما، تعود أولا للضفادع والثعابين والسحالي.

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    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    تتسبب الببغاوات في أمراض قد تكون خطيرة على حياة الأطفال والكبار في السن. يتعلق الأمر بالكلاميديا، البكتيريا المتدثرة المتواجدة في الببغاء أو الحمام. وتنتقل إلى الإنسان عبر فضلات الطيور اليابسة التي تحملها الرياح.

  • Symbolbild - Katze beim Tierarzt

    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    لا تشكل هذه الحيوانات خطورة كبيرة على البشر الذين يتمتعون بصحة جيدة إذ يكفي أن تكون الحيوانات المنزلية خاضعة للمراقبة الطبية وتحصل على التطعيم اللازم. رغم ذلك يجب غسل اليدين جيدا بعد لمس أي من هذه الحيوانات.

  • asiatische Tigermücke Aedes albopictus

    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    أيضا الحيوانات الأسيوية تكون حاملة لفيروسات وبكتيريا دخيلة على المنطقة الأوروبية. النمر البعوض الذي يكون مخبئا في السلع القادمة من آسيا يتسبب مثلا في حمى الدينغو.

  • Junge Rotfüchse in Italien

    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    في ألمانيا وإلى حدود عام 2008 سجلت حالات داء الكلب التي كانت مصدره داء الثعالب. وبفضل حالات تطعيم مكثفة تمّ القضاء على المرض.

  • Kind mit Hund

    أمراض خطيرة تنقلها حيوانات أليفة!

    ورغم كل هذا يقول الأطباء إن العيش مع القطط والكلاب له إيجابياته بالنسبة للأطفال الصغار لأنهم يصبحون أقل عرضة للإصابة بأمراض الحساسية والتنفس.

    الكاتب: غودرون هايزه/ و.ب


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