 احذر.. استخدام أدوية السكري لإنقاص الوزن قد يعرضك لأخطار شديدة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

احذر.. استخدام أدوية السكري لإنقاص الوزن قد يعرضك لأخطار شديدة

أفادت دراسة حديثة أن بعض أنواع أدوية السكري المستخدمة بشكل غير رسمي لفقدان الوزن قد تحمل مخاطر شديدة على الجهاز الهضمي، ما دعا الباحثين للمطالبة بوضع ملصقات تحذيرية على هذه العقاقير.

صورة تظهر قلم حقن إبرة لأحد عقاقير علاج مرض السكري

حذرت الدراسة من الأخطار الناجمة عن استخدام بعض عقاقير علاج السكري من النوع الثاني في عمليات إنقاص الوزن.

حذرت دراسة حديثة من استخدام بعض العقاقير الطبية - وخصوصاً بعض أدوية مرض السكري - كأداة فعالة لفقدان الوزنوما قد تسببه من أضرار شديدة على الجهاز الهضمي على الرغم من أهميتها في علاج السكري.

مخاطر متعددة على الجهاز الهضمي

مختارات

وبحسب الدراسة التي نشرت قبل أيام في مجلة JAMA الصادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية، قام بها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية فإن الأدوية المعروفة باسم منبهات جي الى بي 1(GLP-1) والتي تشمل علامات تجارية لأدوية شهيرة مثل (Wegovy, Ozempic, Rybelsus, Saxenda) ترتبط بزيادة معدلات الإصابة بحالات طبية خطيرة بما في ذلك شلل المعدة والتهاب البنكرياس وانسداد الأمعاء، بحسب ما أفاد موقع "ساي تك دايلي".

وفي حين أن الدراسات السابقة سلطت الضوء على بعض هذه المخاطر لدى مرضى السكري، إلا أن هذه هي أول دراسة موسعة على مستوى السكان تُخصص لفحص الأضرار المعدية والمعوية في المرضى غير المصابين بالسكري والذين يستخدمون هذه الأدوية بشكل خاص لفقدان الوزن، وفق ما ذكر موقع محطة "سي بي سي" الكندية.

 

ودرس المؤلف الرئيسي للدراسة موهيت سودهي من جامعة كولومبيا البريطانية الأضرار الناجمة عن استخدام بعض أدوية السكري والموصوفة بشكل شائع. وقال الباحث إنه "بالنظر إلى الاستخدام الواسع لهذه الأدوية، يجب مراعاة هذه النتائج الضارة - على الرغم من ندرتها - من قبل الأشخاص الذين يفكرون في استخدامها لفقدان الوزن"، بحسب ما نقلت عنه مجلة "تايمز" البريطانية.

وأضاف سودهي: "سيختلف حساب المخاطر اعتماداً على ما إذا كان المريض يستخدم هذه الأدوية لعلاج مرض السكري أو السمنة أو لمجرد فقدان الوزن بشكل عام.. قد يكون الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة أقل استعداداً للتعرض لمثل هذه النتائج الخطيرة المحتملة".

وقال الدكتور ماهيار إتمينان، الاستاذ المشارك بكلية الطب بالجامعة نفسها: "كانت هناك تقارير عن بعض المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية لفقدان الوزن ثم يصابون بنوبات متكررة من الغثيان والقيء إلى جانب أعراض مميزة لمرض خزل المعدة (gastroparesis) وهي حالة لا تستطيع فيها المعدة تفريغ نفسها من الطعام بطريقة عادية، وقد تحدث بسبب تلف العصب الذي ينظم حركة الجهاز الهضمي".

يذكر أن استخدام هذه الأدوية في فقدان الوزن قد أثار جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة، حتى أن عدداً من المحطات التلفزيونية والمواقع الإخبارية قد تناولت الأخطار المحيطة باستخدامها:

أدوية ذات شعبية كبيرة

وعلى المستوى العلاجي فإن منبهات GLP-1 تم تطويرها في الأصل للتعامل مع مرض السكري من النوع الثاني، لكنها أصبحت ذات شعبية كبيرة على مدار العقد الماضي كأداة لفقدان الوزن خارج الأغراض العلاجية، حيث بيع منها يقرب من 40 مليون من خلال وصفات طبية في الولايات المتحدة في عام 2022.

يذكر أنه في عام 2021 فقط تمت الموافقة على استخدام بعض الأدوية كعلاج للسمنة. ومع ذلك، لم يتم تصميم التجارب السريرية العشوائية وهي الطريقة المعتادة لإجازة الأدوية المستخدمة لفقدان الوزن لمراقبة ورصد التأثيرات على المعدة والأمعاء حتى وإن كانت نادرة، وذلك بسبب الكميات الصغيرة المستخدمة من هذه الأدوية في عمليات إنقاص الوزن وأيضاً بسبب قصر فترات المتابعة مع الأطباء.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن بعض من تناولوا هذه الأدوية بهدف إنقاص الوزن كانوا عرضة بنسبة 9.09 مرات أعلى لخطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، والذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً في البطن ، وفي بعض الحالات، يتطلب دخول المستشفى والجراحة، كما كان عدد آخر أكثر عرضة بنسبة 4.22 مرات لخطر انسداد الأمعاء، حيث يتم منع الطعام من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، مما يؤدي إلى أعراض مثل التشنج والانتفاخ والغثيان والقيء، وقد يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية.

ويقول الباحثون إنه على الرغم من ندرة الأحداث، حيث يستخدم الملايين حول العالم هذه الأدوية إلا أنها قد تؤدي إلى إصابة مئات الآلاف من الأشخاص بهذه الحالات المرضية، خاصة وأنها متاحة بشكل متزايد بل وحتى يمكن طلبها عبر الانترنت.

ويأمل الباحثون أن تنظر الوكالات التنظيمية وصانعي الأدوية حول العالم في إضافة ملصقات تحذيرية لمنتجاتهم "حتى يتمكن الأشخاص من التماس العناية الطبية في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة"، بحسب ما قال الباحثون.

عماد حسن

  • الرمان

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الرمان

    تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

  • الزعتر البري

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزعتر البري

    يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.

  • اللافندر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    اللافندر (الخزامى)

    بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!

  • الشمر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الشمر

    يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

  • العسل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    العسل

    يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.

  • القرنفل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    القرنفل

    إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.

  • النعناع

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    النعناع

    يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.

  • الكركم

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الكركم

    لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.

  • الزنجبيل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزنجبيل

    يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.

  • إكليل الجبل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    إكليل الجبل

    "إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح