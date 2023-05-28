احذر.. إهمال صحة الأسنان يؤدي إلى أمراض جسدية وعقلية

صحة الفم والأسنان تؤثر على كامل الجسم، لأن من هناك تدخل البكتيريا إلى باقي أنحاء الجسم. وقد أكدت دراسة أجرتها مجلة العلوم الأمريكية بالتعاون مع شركة "أورال بي" المتخصصة في منتجات العناية بصحة الفم والأسنان، أهمية رعاية الأسنان للصحة العامة. وأوضحت الباحثة من شركة "أورال بي"، يوليا فيلش، نقلاً عن مجلة "فرويندين" الألمانية: "تساعد العناية الجيدة بالأسنان وصحة الفم في تقليل مخاطر النوبات القلبية وحالات الإجهاض غير المرغوب فيها".
في المقابل هناك دراسات أقل عن العلاقة بين صحة الفم والأسنان والصحة العقلية. وتوضح الباحثة، يوليا فيلش: "لم يثبت بعد أن سوء صحة الفم يؤدي إلى مرض عقلي". لكن تستدرك قولها مضيفة: "يمكن أن تؤدي الأمراض العقلية إلى تدهور صحة الفم. لأن المرضى النفسيين قد يهملون تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل منتظم، مما يؤدي إلى تدهور صحة الفم والأسنان.
علاقة التوتر مع مشاكل الفم والأسنان
الأشخاص غير الراضين عن أسنانهم أو الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة، على سبيل المثال، غالبًا ما يبتسمون ويتحدثون أقل مع الآخرين من أجل إخفاء مشاكلهم هذه. ممما يجعلهم أقل تعاطفًا أو ودية مع من حولهم وقد يجدون أنفسهم بداخل حلقة مفرغة.
يخشى كثيرون من الذهاب إلى طبيب الأسنان. ووفق دراسة أجرتها شركة "أورال بي"، يخشي 35 بالمائة من الفحص في عيادة طب الأسنان - غالباً بسبب تجارب سيئة مروا بها في السابق. وهو ما يؤدي إلى تدهور صحة الفم والأسنان بشكل أسوء.
"حكة اللثة" أو "صرير الأسنان" من الأمثلة التي تؤكد علاقة التوتر بمشاكل الفم و الأسنان. تآكل الأسنان وتمزق اللثة، قد يؤدي إلى مشاكل جسدية مثل الصداع وآلام الظهر. لهذا تؤكد فيلش على" أهمية الإسترخاء خلال الحياة اليومية للجسد وكذلك للأسنان".
نموذج "غير واقعي" للجمال
صحة الفم والأسنان مهمة للصحة الجسدية والعقلية معاً، لكن الكثير من الناس باتوا يسعون خلف نموذج "غير واقعي" للجمال وبالأخص، جمال الأسنان: استقامة وحجم مثاليان ولون أبيض فاقع. في المقابل، يقبل آخرون على إجراءات قد تلحق الضرر بمينا الأسنان. حتى أن البعض يقدمون على استبدال أسنانهم بأخرى اصطناعية. وهو ما تحذر منه فيلش بشدة، وتقول:"صحة الفم تأتي أولاً".
ولا ترى الباحثة من شركة "أورال بي" مانعاً في استخدام منتجات تبيض الأسنان، طالما أنها لا تضر بالأسنان. وتنصح بالإهتمام بصحة الفم و الأسنان وإجراء مواعيد الفحص مرة واحدة في السنة من أجل ابتسامة مشرقة وصحة جيدة.
إ.م
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفشار/ البشار
البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفاكهة المجففة
على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
القهوة المثلجة
تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
المكسرات
يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الليمون الساخن
لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مكعبات ثلج
إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مشروبات الطاقة
تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الزبيب مع الشوكولاتة
قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
رقائق البطاطس
على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الحلوى
تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ