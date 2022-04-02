احذر آلام الساق.. فقد تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة!

قد تشعر بآلام بسيطة أو متراوحة الشدة في الساقين وتشك بأنها بسبب التعب فتهمل الأمر، قد يكون ذلك صحيحاً. غير أن تكرار حدوث هذه الأعراض بين حين وآخر حتى وإن هدأت بسرعة بعد الراحة يستدعي استشارة الطبيب، فقد تكون هذه العلامات إشارة لوجود اضطرابات في الدورة الدموية.

ويجب أن يعالج المريض في الوقت المناسب من قبل أخصائي الأوعية الدموية، الذي سيقوم بإجراء الفحوصات اللازمة وقد يتطلب الأمر إجراء تخطيط للقلب وتصوير الأوعية الدموية بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية. بحسب ما نشره موقع "تي أونلاين" الألماني.

والأمر الأسوأ أن اضطربات الدورة الدموية قد تؤثر سلباً على القلب أو الدماغ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية. ويقول الطبيب فولفغانغ فيسياك من هامبورغ إن "أمراض الأوعية الدموية التي يمكن أن تتطور لا تزال السبب الأول للوفاة، قبل السرطان".

ويزيد ارتفاع مستوى الدهون في الدم والتدخين والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والضغط المرتفع، من خطر حدوث أمراض الأوعية الدموية وبالتالي اضطرابات الدورة الدموية.

مشاهدة الفيديو 26:01 صحتك بين يديك - القلب والدورة الدموية في خطر

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض الشرايين المحيطي. وهناك عدد من العلامات التي تشير إلى هذه الحالة، وقد يظهر الكثير منها في الساقين. بحسب ما نشره موقع "إكسبرس".

لهذا السبب ينصح الخبراء بممارسة المشي يومياًوالرياضة للحد من الإصابة بتصلب الشرايين في الساق، واتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن السكريات والإقلاع عن التدخين، وأيضاً بعدم إهمال الإشارات التي يرسلها الجسم، واستشارة الطبيب للكشف المبكر عن أي مشكلة وبالتالي معالجتها في الوقت المناسب قبل استفحالها.

ر.ض/ ع.ج