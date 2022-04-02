 احذر آلام الساق.. فقد تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.04.2022

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صحة

احذر آلام الساق.. فقد تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة!

قد لا تكون المشكلة التي تتسبب بوجود آلام في الساق هي التعب فقط، بل قد تشير إلى مشاكل وأمراض خطيرة. لهذا ينصح خبراء الصحة بعدم إهمال الإشارات التي يرسلها الجسم واستشارة الطبيب في الحال.

صورة رمزية لألم الساق

يعتبر ألم الساق أو القدم من الأعراض النمطية لاضطراب الدورة الدموية

قد تشعر بآلام بسيطة أو متراوحة الشدة في الساقين وتشك بأنها بسبب التعب فتهمل الأمر، قد يكون ذلك صحيحاً. غير أن تكرار حدوث هذه الأعراض بين حين وآخر حتى وإن هدأت بسرعة بعد الراحة يستدعي استشارة الطبيب، فقد تكون هذه العلامات إشارة لوجود اضطرابات في الدورة الدموية.

مختارات

ويجب أن يعالج المريض في الوقت المناسب من قبل أخصائي الأوعية الدموية، الذي سيقوم  بإجراء الفحوصات اللازمة وقد يتطلب الأمر إجراء تخطيط للقلب وتصوير الأوعية الدموية بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية. بحسب ما نشره موقع "تي أونلاين" الألماني.

والأمر الأسوأ أن اضطربات الدورة الدموية قد تؤثر سلباً على القلب أو الدماغ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية. ويقول الطبيب فولفغانغ فيسياك من هامبورغ إن "أمراض الأوعية الدموية التي يمكن أن تتطور لا تزال السبب الأول للوفاة، قبل السرطان".

ويزيد ارتفاع مستوى الدهون في الدم والتدخين والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والضغط المرتفع، من خطر حدوث أمراض الأوعية الدموية وبالتالي اضطرابات الدورة الدموية.

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صحتك بين يديك - القلب والدورة الدموية في خطر

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض الشرايين المحيطي. وهناك عدد من العلامات التي تشير إلى هذه الحالة، وقد يظهر الكثير منها في الساقين. بحسب ما نشره موقع "إكسبرس".

لهذا السبب ينصح الخبراء بممارسة المشي يومياًوالرياضة للحد من الإصابة بتصلب الشرايين في الساق، واتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن السكريات والإقلاع عن التدخين، وأيضاً بعدم إهمال الإشارات التي يرسلها الجسم، واستشارة الطبيب للكشف المبكر عن أي مشكلة وبالتالي معالجتها في الوقت المناسب قبل استفحالها.

ر.ض/ ع.ج

  • Kunstherzimplantation

    احذر النوبة القلبية!

    تعتبر العملية الجراحية آخر أمل لكثير ممن يصابون بنوبات قلبية. ففي ألمانيا يموت كل 7 دقائق شخص نتيجة الإصابة بنوبة قلبية، ما يساوي 200 كل يوم و80 ألف كل عام.

  • Symbolbild Rettungswagen

    احذر النوبة القلبية!

    يجب اإسعاف ومعالجة أعراض النوبة القلبية فورا. لأنه يمكن فتح انسداد الشرايين خلال 3 ساعات فقط من بدء النوبة. وإلا سيتأثر تدفق الدم عبرالشرايين وبالتالي إضعاف القلب.

  • Kunstherz

    احذر النوبة القلبية!

    تحدث النوبة القلبية نتيجة ضيق الشريان التاجي بتجمد نقطة دم تسد الشريان. وهناك عوامل تؤدي إلى ذلك لا يمكن التأثير فيها وهي مرتبطة بالتقدم في السن والجنس والجينات.

  • Nordic walking

    احذر النوبة القلبية!

    يمكن تجنب النوبة القلبية والتقليل من مخاطرها بتجنب البدانة والدهون وارتفاع ضغط الدم والسكري. وممارسة الرياضة بانتظام تبقي الشرايين مرنة وتخفض نسبة الدهون في الدم.

  • Deutschland Symbolbild Medizin Herzinfarkt

    احذر النوبة القلبية!

    تختلف أعراض النوبة حسب الجنس، فأبرزها عند الرجال: ضيق التنفس وآلام في الصدر والذراع والتعرق وفقدان الوعي، أما لدى النساء فهي: آلام في أعلى البطن والتقيؤ وضيق في التنفس.

  • Symbolbild Mann mit Maßband am Bauch

    احذر النوبة القلبية!

    الفحص الدوري لضغط الدم ونسبة الكولسترول وتجنب العوامل التي تؤدي إلى النوبة وممارسة الرياضة والتغذية الصحية، تعتبر من أفضل الوسائل للوقاية من النوبة القلبية. الكاتب: عارف جابو