احذروا تنظيف أسنانكم في هذا التوقيت!

نقوم بتنظيف أسناننا مرتين على الأقل في اليوم. فالعناية بنظافة الفم و صحة أسناننا أمر مهم للغاية. لكن هل تعلم أن هناك فترة زمنية معينة يمكن أن يضر فيها تنظيف أسنانك أكثر مما قد ينفعها؟ فوفق مجلة فرويندين Freundinالألمانية نقلاً عن أطباء الأسنان، فإن أسوأ وقت للعناية بأسنانك وتنظيفها هو بعد تناول الطعام مباشرة.

ربما تكون قد اعتدت في الصباح والمساء على تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الأكل مباشرة، خاصةً بعد تناول طعام ومشروبات غنية بالسكريات. غير أن تنظيف أسنانك بعد الأكل مباشرة ليس فكرة جيدة. لأن الأطعمة السكرية والحمضية مثل الحمضيات أوعصير الليمون تزيل المعادن من ميناء الأسنان عند تناولها وتهاجم المادة الصلبة التي تغطي الأسنان.

ففي هذا الوقت تكون الطبقة السطحية الصلبة الخارجية لأسنانك والتي تهرف بـ "ميناء الأسنان" في أضعف حالاتها، وعند فركها بفرشاة الأسنان، فإن ذلك يضعفها على المدى الطويل ويفقدها القدرة على مقاومة البكتيريا التي تسبب التسوس وحساسية الأسنان.

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قد يقفز هذا التساؤل إلى ذهنك: إذن متى يجب عليّ تنظيف أسناني إن لم أفعل ذلك بعد الأكل مباشرة؟

وللحفاظ على ميناء الأسنان، يوصي أطباء الأسنان بالانتظار ما لا يقل عن نصف ساعة إلى ساعة كاملة قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الطعام. هذا الأمر يمنح اللعاب الوقت الكافي لتكرار وتحييد الأحماض في تجويف الفم.

لكن إن كنت قليل الصبر ولا تستطيع الانتظار كل هذا الوقت، تقدم لك المجلة الإلكترونية نصيحة في هذه الحالة وهي اللجوء إلى طرق أخرى تساعدك على تنظيف فمك وإنعاش أنفاسك. على سبيل المثال، قد يساعدك تناول كوب كبير من الماء بعد الوجبة مباشرة أو مضغ علكة خالية من السكر بنكهة النعناع.

إ.م/ أ.ح