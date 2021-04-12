احذروا تنظيف أسنانكم في هذا التوقيت!

نقوم بتنظيف أسناننا مرتين على الأقل في اليوم. فالعناية بنظافة الفم و صحة أسناننا أمر مهم للغاية. لكن هل تعلم أن هناك فترة زمنية معينة يمكن أن يضر فيها تنظيف أسنانك أكثر مما قد ينفعها؟ فوفق مجلة فرويندين Freundinالألمانية نقلاً عن أطباء الأسنان، فإن أسوأ وقت للعناية بأسنانك وتنظيفها هو بعد تناول الطعام مباشرة.
ربما تكون قد اعتدت في الصباح والمساء على تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الأكل مباشرة، خاصةً بعد تناول طعام ومشروبات غنية بالسكريات. غير أن تنظيف أسنانك بعد الأكل مباشرة ليس فكرة جيدة. لأن الأطعمة السكرية والحمضية مثل الحمضيات أوعصير الليمون تزيل المعادن من ميناء الأسنان عند تناولها وتهاجم المادة الصلبة التي تغطي الأسنان.
ففي هذا الوقت تكون الطبقة السطحية الصلبة الخارجية لأسنانك والتي تهرف بـ "ميناء الأسنان" في أضعف حالاتها، وعند فركها بفرشاة الأسنان، فإن ذلك يضعفها على المدى الطويل ويفقدها القدرة على مقاومة البكتيريا التي تسبب التسوس وحساسية الأسنان.
قد يقفز هذا التساؤل إلى ذهنك: إذن متى يجب عليّ تنظيف أسناني إن لم أفعل ذلك بعد الأكل مباشرة؟
وللحفاظ على ميناء الأسنان، يوصي أطباء الأسنان بالانتظار ما لا يقل عن نصف ساعة إلى ساعة كاملة قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الطعام. هذا الأمر يمنح اللعاب الوقت الكافي لتكرار وتحييد الأحماض في تجويف الفم.
لكن إن كنت قليل الصبر ولا تستطيع الانتظار كل هذا الوقت، تقدم لك المجلة الإلكترونية نصيحة في هذه الحالة وهي اللجوء إلى طرق أخرى تساعدك على تنظيف فمك وإنعاش أنفاسك. على سبيل المثال، قد يساعدك تناول كوب كبير من الماء بعد الوجبة مباشرة أو مضغ علكة خالية من السكر بنكهة النعناع.
إ.م/ أ.ح
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفشار/ البشار
البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفاكهة المجففة
على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
القهوة المثلجة
تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
المكسرات
يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الليمون الساخن
لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مكعبات ثلج
إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مشروبات الطاقة
تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الزبيب مع الشوكولاتة
قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
رقائق البطاطس
على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الحلوى
تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ