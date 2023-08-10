 احتمال عودة مقاتلي مجموعة مرتزقة فاغنر إلى روسيا | DW الأخبار | DW | 11.08.2023

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DW الأخبار

احتمال عودة مقاتلي مجموعة مرتزقة فاغنر إلى روسيا

بعد التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية ضد الكرملين الشهر الماضي، وبعد إبرام صفقة مع الرئيس البيلاروسي لانتقالها إلى البلد الجار، تشير تكهنات إلى أن هذه الصفقة ربما انهارت وأن مقاتلي فاغنر ربما سيعودون إلى روسيا.

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