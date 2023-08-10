احتمال عودة مقاتلي مجموعة مرتزقة فاغنر إلى روسيا

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بعد التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية ضد الكرملين الشهر الماضي، وبعد إبرام صفقة مع الرئيس البيلاروسي لانتقالها إلى البلد الجار، تشير تكهنات إلى أن هذه الصفقة ربما انهارت وأن مقاتلي فاغنر ربما سيعودون إلى روسيا.
فيما تواصل أوكرانيا تعزيز هجومها المضاد، تفقد الرئيس زيلينسكي "مواقع متقدمة" لقواته في جبهة القتال قرب مدينة باخموت. في المقابل حذرت بولندا من تحركات مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية في بيلاروسيا واقترابها من حدودها.
استبعدت الحكومة الألمانية على لسان وزيرة خارجيتها أي إمكانية لمفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا في المدى المنظور، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه كل من أوكرانيا وبولندا أن مقاتلين من مجموعة فاغنر وصلوا فعلا إلى بيلاروسيا.
بعدما توعد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بإطاحة القيادة العسكرية الروسية متهماً إياها بقصف مواقع خلفيّة لمرتزقته في أوكرانيا، قال إنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف ويسيطر على مواقع عسكرية.
بعد تمرد مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، تظل هناك العديد من علامات الاستفهام. الشيء الواضح هو أنه صار بمثابة نقطة تحول في حكم بوتين. في المقابل لا يبدو تأثير ذلك واضحا على مسار الحرب على أوكرانيا.
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