 احتفظ بأسنانك سليمة مدى الحياة باتباع هذه النصائح الهامة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

احتفظ بأسنانك سليمة مدى الحياة باتباع هذه النصائح الهامة

عادة ما يستخدم معظم الأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر أطقم الأسنان الإصطناعية. اليوم أصبحت هذه الأطقم بفضل تقدم طب الأسنان. فمن يلتزم بهذه القواعد السبع، قد يحافظ على أسنانه مدى الحياة.

قواعد بسيطة قد تغنيك عن طقم الأسنان في الكبر!

قواعد بسيطة قد تغنيك عن طقم الأسنان في الكبر!

لدى البعض فرص ضئيلة للحفاظ على أسنانهم عند وصولهم سن الشيخوخة، لأنهم ينتمون إلى الفئة المعرضة لأمراض الأسنان: تتسبب البكتيريا  في التهاب اللثة وانحسارها ما قد يؤدي إلى ضعف الأسنان وسقوطها. تنتج بكتيريا التسوس الأحماض التي تهاجم مينا الأسنان و تتسبب في تآكل الأسنان. كلا هذين المرضين وراثيين، لكنهما قد ينجمان عن سلوك خاطىء.

لكن الخبر السار هو أنه يمكنهم الإحتفاظ بأسنانهم حتى أواخر حياتهم أو حتى مدى الحياة. فمع اتباع هذه القواعد السبع يمكن الحفاظ على أسنان صحية مدى الحياة، بحسب موقع "فوكوس" الألماني:

1. قد تبدو لك القاعدة الأولى بديهية، غير أن هذه العملية تتطلب مدة زمنية معينة. قد لا يلتزم بها كثيرون. لهذا ينصح أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان بالفرشاة  مرتين يومياً، ولمدة لا تقل عن دقيقتين في كل مرة.

2. لا تشاهد التلفاز أو تقرأ المجلات، فقط ركز على عملية تنظيف أسنانك. فقد لا ينظف الكثير منا أسنانهم بطريقة كافية، وقد ينسى كثيرون منهم الأسطح الداخلية للأسنان أو يمررون الفرشاة عليها لفترة قصيرة. ينصح فالك شفينديكه، مدير قسم طب الأسنان الوقائي بمستشفى شاريتيه في برلين."من الأفضل أن تبدأ من الداخل. لأن معظم المرضى يركزون على تنظيف الأسطح الخارجية فقط ".

الفرشاة اليدوية أم الكهربائية؟

3. استخدم فرشاة أسنان كهربائية بدل الفرشاة اليدوية. إذ ثبت علمياً أن المرضى الذي استخدموا هذا النوع حققوا نتائج أفضل مقارنة باستخدام فرشاة الأسنان اليدوية.

4. دع طبيب الأسنان يوضح لك كيفية استخدام خيط تنظيف الأسنان وفرشاة تنظيف ما بين الأسنان بشكل صحيح. يجب عليك تنظيف الفراغات بين الأسنان مرة واحدة في اليوم. يستخدم الكثيرون خيط تنظيف الأسنان وفرشاة ما بين الأسنان بشكل غير صحيح، مما يتسبب لهم في جروح. مبدئياً، يمكن للمرضى الأصغر سنًا استخدام خيط تنظيف الأسنان، أما بالنسبة للمرضى الأكبر سنًا ، ففرشاة الأسنان أكثر ملاءمة لأن اللثة لم تعد تملأ الفراغات بين الأسنان بشكل تام.

مشاهدة الفيديو 03:46

الجراثيم في فرشاة الأسنان

5. اذهب إلى طبيب الأسنان بانتظام. من قبل كان ينصح القيام بذلك كل ستة أشهر، لكن المدة الزمنية قد تختلف اليوم. بالنسبة للمرضى الماصبين بالتهاب دواعم الأسنان والتسوس، يمكن أن تكون المدة الأقصر أفضل، "كما يقول طبيب الأسنان الوقائي. "بالنسبة للمرضى الآخرين، فإن الزيارة السنوية للطبيب كافية، وفي حالات استثنائية يمكن حتى تحديد موعد كل عامين".

6. في حالة كنت معرضاً للإصابة بتسوس الأسنان أو أمراض اللثة، احرص على تحديد موعد لتنظيف الأسنان الاحترافي بانتظام. ويوضح شفينديكه: "الفترات الزمنية هنا تبقى على حسب كل فرد أيضاً. بالنسبة للبعض، يكون الموعد ربع السنوي مع أخصائي صحة الأسنان أمراً منطقياً، وبالنسبة للآخرين فإن الزيارة السنوية كافية، في حين قد لا يحتاج آخرون إلى تنظيف أسنانهم لفترة طويلة.

7. يؤكد كبير الأطباء، شوينديكه، "لا تخافوا من الفلورايد"، ويستدرك قائلاً: "لكن كميات كبيرة منه سامة". غير أن عدداً كبيراً من الدراسات يؤكد أن معاجين الأسنان التي تحتوي على الفلوريد آمنة." فهي تحمي من نزع المعادن من المينا والثقوب. يمكن لمرضى التسوس أيضاً استخدام هلام الفلورايد مرة واحدة في الأسبوع. هذه المنتجات ستخدم مثل معجون الأسنان وتوفر حماية إضافية للأسنان.

نصائح للآباء للحفاظ على أسنان أطفالهم

يقدم الأطباء ثلاث نصائح إضافية للآباء، كما نقل موقع "فوكوس".

أولاً: قد تخشى الأمهات من معجون أسنان الأطفال المتوفر في المحلات التجارية بسبب الفلوريد. لكن هذا الخوف لا أساس له من الصحة، كما يؤكد شفينديكه. "تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يستخدمون معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، أقل عرضة للإصابة بتسوس الأسنان بشكل ملحوظ".

النصيحة الثانية: على الآباء عدم تشجيع أطفالهم على شرب المشروبات المحلاة مثل العصائر أو الشاي المحلى أو حتى المشروبات الغازية. "المشروبات الحلوة سم، خاصة لأسنان الأطفال الصغار. نلاحظ بشكل متزايد تسوس الأسنان لدى الأطفال الصغار الذين يشربون العصائر أو ما شابه ذلك على مدار اليوم. "الشاي والماء غير المحلى مفيدان للأطفال".

النصيحة الأخيرة: يكون خطر تسوس الأسنان مرتفعاً عند تشقق أضراس طفلك. الأسنان لديها ما يسمى الشقوق على أسطح المضغ، قد لا يصل طفلك إليها أثناء تنظيف أسنانه بالفرشاة. لهذا ينصح باستخدام سطح مضغ مختوم من قبل طبيب الأسنان. هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من خطر التسوس، وعادة ما تتحمل شركات التأمين الصحي التكاليف الخاصة.

إ.م

  • default

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفشار/ البشار

    البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

  • Fit und gesund Frühstück (Colourbox/A. Gravante)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفاكهة المجففة

    على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

  • default

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    القهوة المثلجة

    تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    المكسرات

    يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين

  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الليمون الساخن

    لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

  • Frauenhand mit Eiswürfeln (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مكعبات ثلج

    إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مشروبات الطاقة

    تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

    قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    رقائق البطاطس

    على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

    تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ


مواضيع ذات صلة

Closeup of an attractive young woman with a toothbrush

هل للفلوريد الموجود في معجون الأسنان مضار على الصحة؟ 26.07.2021

معظم معاجين الأسنان تحتوي على مادة الفلوريد، وذلك راجع لفعالية المادة ضد تسوس الأسنان. ومع ذلك، يعتقد بعض المشككين أن "للفلوريد مخاطر كبيرة ويمكن أن يتسبب في بعض الأمراض، فما صحة ذلك؟

Beautiful young woman holding a toothbrush, white background

هل يحمي الفلورايد الأسنان من التسوس فعلا؟ 16.02.2021

ليس من السهل الحصول على فم نظيف وصحى، فقط بواسطة روتين بسيط، تنظيف الأسنان، يمكن تحقيق ذلك. فهل تنظيف الأسنان باستخدام معجون غني بالفلورايد هو أفضل سبل الوصول لفم صحي؟

Luxus - Frau mit rotem Lippenstift (model released) | Verwendung weltweit

تخشى العيادات بسبب كورونا؟.. إليك طرق بسيطة للعناية بأسنانك 04.04.2021

يخشى البعض من الذهاب إلى عيادة الأسنان خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا كما أن عمليات الإغلاق أفقدت الكثيرين موعيد الزيارة الدورية لطبيب الأسنان. فما الذي يمكن عمله في المنزل للعناية بالأسنان بأفضل الطرق؟