احتفال المسلمين بعيد الفطر وسط التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

يحتفل المسلمون هذا العام بعيد الفطر وسط أجواء التصعيد الدامي في قطاع غزة ألقى بظلاله على الاحتفالات التقليدية التي تم تقليصها بالفعل أيضا بسبب جائحة كورونا. ففي اليوم الرابع من التصعيد الأعنف منذ حرب 2014، لا ترتسم تهدئة في الأفق رغم كل الدعوات الدولية الى خفض التوتر.

وتم إطلاق رشقات من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل التي نفذت غارات جديدة مكثفة على القطاع المحاصر، بينما تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال الشغب والمواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

وارتفعت حصيلة الضحايا الى 83 قتيلا في غزة بينهم 17 طفلا، ونحو 487 جريحا. بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل وجندي، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

وفي أول أيام عيد الفطر، أدى نحو مئة ألف مسلم الصلاة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقد علّق عدد من الذين أموا المسجد صورا لقادة لحركة حماس وأعلاما لها في محيط المسجد، بينها صورة لرئيس المكتب السياسي في حماس اسماعيل هنية كتبت عليها عبارة: "كفى لعبا بالنار. القدس خط أحمر".

و شهدت القدس الشرقية المحتلة الأسبوع الماضي مواجهات هي الأعنف منذ عام 2017 في المسجد الأقصى اندلعت على وقع محاولات مستوطنين يهود منذ سنين الحصول على ملكية منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح وإخلائها من ساكنيها.

مشاهدة الفيديو 52:34 شارك مسائية DW: تصاعد القصف بين إسرائيل وغزة.. هل تلاشى أمل التهدئة؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3tKIR مسائية DW: تصاعد القصف بين إسرائيل وغزة.. هل تلاشى أمل التهدئة؟

وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمناسبة العيد عن "إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى". وأكد العاهل السعودي "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة". وبثت وسائل الإعلام السعودية صورا للعاهل السعودي (85 عاما) وهو يؤدي صلاة العيد في مدينة نيوم المزمع بناؤها شمال غرب المملكة.

وأدى مصلون يرتدون الكمامات صلاة العيد في المسجد الحرام في مكة المكرمة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في مشهد مختلف عن العام الماضي عندما كانت المساجد مغلقة في المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا. وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن أكثر من من 7 آلاف كادر سيتولون خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال أيام عيد الفطر في المدينة المنورة.

ومدد المغرب حظر التجوال الليلي وتقييد التنقلات بين المدن خلال عطلة عيد الفطر، في إطار الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت حظر إقامة صلاة عيد الفطر "لصعوبة توفير شروط التباعد" بين المصلين.

وفي أفغانستان، دخل وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام بين طالبان والقوات الأفغانية حيز التنفيذ الخميس بعد أسابيع من المواجهات العنيفة في كافة أنحاء البلاد. وهذه الهدنة التي اقترحها المتمردون ووافق عليها الرئيس أشرف غني تأتي بمناسبة عيد الفطر. وصباح الخميس توجه رجال ونساء واطفال في مختلف أنحاء البلاد الى المساجد للصلاة بمناسبة عيد الفطر الذي ينتهي السبت.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة



و اصطحب مراج الدين أطفاله الخمسة إلى حديقة الحيوانات في كابول، وارتدوا جميعا ملابس جديدة. وقال "أشعر بالراحة الشديدة اليوم لأنه العيد ولأنه لا يوجد قتال".

وفي إيران، منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي عفوا أو خفضا للعقوبة لنحو 2200 مدان في إيران لمناسبة حلول عيد الفطر، وفق ما أورد مصدر رسمي.

ولكن في بنغلادش، لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس على متن عبارة مزدحمة على متنها أكثر من ألف راكب، بحسب مسؤولين، بينما تحدى الملايين الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا للذهاب إلى بلداتهم لقضاء العيد.

ح.ز/ ع.أ. ج (أ.ف.ب)