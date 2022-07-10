 احتفالات وحملة تطهير ″لمخلفات″ الروس في خيرسون | DW الأخبار | DW | 13.11.2022

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احتفالات وحملة تطهير "لمخلفات" الروس في خيرسون

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**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** This video shows Ukrainians celebrating and greeting the first troops to arrive in the central Freedom Square in Kherson on Friday 11November2022. Russian forces took the city in the early days of its invasion of its neighbour in February, the only regional capital they managed to successfully occupy. The Kherson Oblast was one of four in Ukraine Vladimir Putin announced he was annexing in September - but on Wednesday 09November2022 Defence Minister Sergei Shoigu announced Russian troops would pull back from its capital on to the left bank of the Dnipro river. Reports had indicated some Ukrainian troops have made it to the citys outskirts but President Volodymyr Zelensky has PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRA Copyright: xx 52168690

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KHERSON REGION, UKRAINE - JULY 22, 2022: Servicemen of the Odessa Brigade are seen at a combat position. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Sergei Bobylev/TASS]

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