احتفالات وحملة تطهير "لمخلفات" الروس في خيرسون

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استمرار الاحتفالات في شوارع خيرسون باستعادة القوات الأوكرانية السيطرة عليها والرئيس الأوكراني يدعو المواطنين لتوخي الحذر وسط مخاوف من هجمات انتقامية من الروس
بعد إعلانها استعادة مدينة خيرسون، رأت أوكرانيا أنها تسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب، في حين رأت لندن في الانسحاب "خسارة استراتيجية جديدة" لموسكو.
اعتبر الكرملين أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها "تابعة لروسيا الاتحادية" على الرغم من الانسحاب من المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها بما يخالف القانون الدولي. ووزارة الدفاع الروسية تعلن إكمال الانسحاب من المنطقة.
أكد جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني إن وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد. كما طالبت أوكرانيا أي قوات روسية ما زالت في المنطقة بالاستسلام.
توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.
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