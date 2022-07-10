احتفالات وحملة تطهير "لمخلفات" الروس في خيرسون

خيرسون..استقبال القوات الأوكرانية بالورود وأجهزة الدولة تعود

بعد إعلانها استعادة مدينة خيرسون، رأت أوكرانيا أنها تسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب، في حين رأت لندن في الانسحاب "خسارة استراتيجية جديدة" لموسكو.