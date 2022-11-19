احتفالات كأس العالم في قطر

مونديال 2022.. أمير قطر يفتتح النسخة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البطولة

في ختام حفل استعراضي ضخم، أعلن حاكم قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح فعاليات البطولة التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد حضر حفل الافتتاح مجموعة من الرؤساء والملوك.