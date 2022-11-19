 احتفالات كأس العالم في قطر | DW الأخبار | DW | 20.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

احتفالات كأس العالم في قطر

مشجعو كرة القدم يصلون من جميع أنحاء العالم إلى قطر لحضور منافسات بطولة كأس العالم.

المزيد من المركز الإعلامي

قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟

قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟ 19.11.2022

الساحر موسيالا

بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر 19.11.2022

انتقادات ألمانية حادة لتصريحات سفير قطر للمونديال خالد سلمان بشأن توصيفه للمثلية الجنسية بانها اضطراب عقلي!

ألمانيا- جدل وغضب بعد تصريحات سفير قطر للمونديال بشأن المثليين 09.11.2022

إستاد لوسيل

بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022 10.11.2022

المزيد DW الأخبار

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد مسيرات إيرانية لعدد من المحتجين في مدينة مهاباد.

تجدد المظاهرات في مدينة مهاباد الإيرانية 20.11.2022

المشاركون في مؤتمر المناخ يتفقون على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تداعيات تغير المناخ.

مؤتمر المناخ يقر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار 20.11.2022

تواصل حركة اللجوء من أوكرانيا إلى بولندا

تواصل حركة اللجوء من أوكرانيا إلى بولندا 19.11.2022

مطالب جماعات حقوقية بإنشاء صندوق تعويضات للعمال المهاجرين في قطر مع انطلاق نهائيات كأس العالم.

مونديال قطر 2022 ينطلق الأحد في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان 18.11.2022

اقرأ أيضا

kroatischen Fans tragen traditionellen Anzüge von Katar Ort: Doha Datum: 19.11.2022 Rechte: Hicham Driouich (DW)

جماهير وهمية في قطر؟..ارتسامات على هامش المونديال 20.11.2022

حسب التوقعات الرسمية فإن قطر ستستقبل حوالي مليون مشجع من بلدان مختلفة في كأس العالم. لكن لحد الآن لم يسجل حضور الكثير من المشجعين الدوليين للدوحة. لكن بالمقابل لفت مشجعون أسيويون الأنظار بحملهم قمصان منتخبات مختلفة.

TOPSHOT - A general view show the Lusail Stadium, the 80,000-capacity venue which will host the FIFA World Cup final in December, on the outskirts of Qatar's capital Doha on March 28, 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) (Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

DW تتحقق: كم عدد من لقوا حتفهم في منشآت كأس العالم بقطر؟ 18.11.2022

قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر بوقت قصير، تصاعدت الانتقادات والدعوات للمقاطعة. ويقف وراء ذلك نشطاء حقوق إنسان وسياسيون ومشجعون يشيرون إلى أن 15 ألف شخص لقوا حتفهم في منشآت البطولة، فهل هذا صحيح؟

England fans cheer at flag plaza in Doha, Qatar, Friday, Nov. 11, 2022. Final preparations are being made for the soccer World Cup which starts on Nov. 20 when Qatar face Ecuador. (AP Photo/Hassan Ammar)

كأس العالم.. دليل المشجعين لمعرفة المحظور والمسموح في قطر! 11.11.2022

هل شرب الكحوليات خلال كأس العالم في قطر ممنوع؟ هل ممارسة الجنس ممنوع ويعاقب عليها القانون؟ هل يمنع رفع أعلام المثلية الجنسية؟ ما هو رقم الطوارئ؟ كيف يمكن التنقل في قطر؟ فيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة وأكثر:

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Ecuador - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 20, 2022 General view inside the stadium during the opening ceremony REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

مونديال 2022.. أمير قطر يفتتح النسخة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البطولة 20.11.2022

في ختام حفل استعراضي ضخم، أعلن حاكم قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح فعاليات البطولة التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد حضر حفل الافتتاح مجموعة من الرؤساء والملوك.