احتفالات كأس العالم في قطر

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مشجعو كرة القدم يصلون من جميع أنحاء العالم إلى قطر لحضور منافسات بطولة كأس العالم.
حسب التوقعات الرسمية فإن قطر ستستقبل حوالي مليون مشجع من بلدان مختلفة في كأس العالم. لكن لحد الآن لم يسجل حضور الكثير من المشجعين الدوليين للدوحة. لكن بالمقابل لفت مشجعون أسيويون الأنظار بحملهم قمصان منتخبات مختلفة.
قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر بوقت قصير، تصاعدت الانتقادات والدعوات للمقاطعة. ويقف وراء ذلك نشطاء حقوق إنسان وسياسيون ومشجعون يشيرون إلى أن 15 ألف شخص لقوا حتفهم في منشآت البطولة، فهل هذا صحيح؟
هل شرب الكحوليات خلال كأس العالم في قطر ممنوع؟ هل ممارسة الجنس ممنوع ويعاقب عليها القانون؟ هل يمنع رفع أعلام المثلية الجنسية؟ ما هو رقم الطوارئ؟ كيف يمكن التنقل في قطر؟ فيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة وأكثر:
في ختام حفل استعراضي ضخم، أعلن حاكم قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح فعاليات البطولة التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد حضر حفل الافتتاح مجموعة من الرؤساء والملوك.
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