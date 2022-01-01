احتفالات في جميع أنحاء العالم

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كثيرون يحلمون بحياة طبيعية دون كورونا، مما يعني للبعض حضور حفلات ومهرجانات وأحداث كبرى أيضًا. جولة لرصد أجواء الاحتفالات في العالم في زمن الكورونا.
ألقت جائحة كورونا بظلالها على احتفالات عيد الفصح للعام الثاني على التوالي، وسط تدابير مشددة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة. ودعا بابا الفاتيكان في عيد الفصح إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً ووضع حد للتسلح.
مر نصف عام منذ انتشار فيروس "سارس – كوف 2" في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، عرف الباحثون الكثير عنه وأحرزوا تقدما كبيرا في مكافحته والبحث عن لقاح للوقاية منه. فيما يلي أهم هذه النقاط في مسار تطور الوباء.
تعيش تونس إغلاقا عاما أقرته الحكومة في آخر أيام شهر رمضان بسبب انتشار كوفيد-19، ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المتردي من الأصل. وعبر تونسيون كثر عن تذمرهم من هذه الإجراءات.
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد إغلاقا عاما "صارما" حتى العاشر من شهر يناير كانون الثاني المقبل. القرار تم اتخاذه في مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، ويشمل القرار المدارس والتجمعات واحتفالات الأعياد.
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