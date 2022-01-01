احتفالات في جميع أنحاء العالم

ستة أشهر على كوفيد- 19.. تطور الوباء والبحث المحموم عن لقاح

مر نصف عام منذ انتشار فيروس "سارس – كوف 2" في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، عرف الباحثون الكثير عنه وأحرزوا تقدما كبيرا في مكافحته والبحث عن لقاح للوقاية منه. فيما يلي أهم هذه النقاط في مسار تطور الوباء.