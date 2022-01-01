 احتفالات في جميع أنحاء العالم | DW الأخبار | DW | 02.01.2022

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احتفالات في جميع أنحاء العالم

كثيرون يحلمون بحياة طبيعية دون كورونا، مما يعني للبعض حضور حفلات ومهرجانات وأحداث كبرى أيضًا. جولة لرصد أجواء الاحتفالات في العالم في زمن الكورونا.

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