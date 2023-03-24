 احتفالات عيد الفصح حول العالم | DW الأخبار | DW | 07.04.2023

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DW الأخبار

احتفالات عيد الفصح حول العالم

تعتبر "الجمعة العظيمة" أو جمعة الآلام واحدة من أبرز المناسبات الدينية المسيحية التي تحيي ذكرى صلب المسيح وموته ودفنه، وتسبق هذه الجمعة وفقًا للمعتقدات المسيحية الاحتفال بعيد القيامة. وتختلف طقوس الاحتفال بهذا العيد من دولة الى أخرى..

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فلسطينيون يحتفلون ببداية رمضان في القدس 24.03.2023

BUCHA, UKRAINE - APRIL 24, 2022 - A priest blesses people and their baskets with holy water outside the Church of Saint Andrew the First-Called Apostle during the Orthodox Easter celebration in Bucha that is recovering from the war crimes committed by Russian troops after its liberation from Russian invaders, Kyiv Region, northern Ukraine., Credit:Hennadii Minchenko / Avalon

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أحيا مسيحيون حضروا من أنحاء العالم قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، فيما دعا بابا الفاتيكان إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة، متمنياً أن يعيش جميع سكان المدينة المقدسة والحجاج بسلام وأخوة.

«Frieden für die Ukraine» steht während der Abschlusskundgebung der Ostermärsche des «Netzwerks Friedenskooperative» in Frankfurt und Umgebung auf einem Schild. Im Hintergrund ist eine Fahne mit Friedenstaube zu sehen. Unter dem Motto «Die Waffen nieder! Stoppt den Krieg in der Ukraine. Stoppt das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungsprogramm» nahmen mehrere hundert Teilnehmer an dem Ostermarsch teil. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا: مسيرات عيد الفصح تدعو لوقف الحرب في أوكرانيا 18.04.2022

خرج الآلاف في مسيرات عيد الفصح من أجل السلام ووقف الحرب على أوكرانيا. وشهدت مسيرات هذا العام ارتفاعا في أعداد المشاركين، كما طالب البعض بإنفاق 100 مليار يورو التي رصدت للجيش الألماني، على التعليم والخدمات الاجتماعية.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht am UN-Hauptquartier in New York zur Presse. (zu dpa: «Ukraine-Krieg: UN-Generalsekretär will nach Kiew und Moskau reisen») +++ dpa-Bildfunk +++

دعوة أممية لوقف إطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين 24.04.2022

دعت الأمم المتحدة لـ "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين هناك. وتتزامن الأحداث الدامية في أوكرانيا مع عيد الفصح لدى المسيحيين الأرثوذكس، الذي احتفلت به أوكرانيا وروسيا هذا العام في أجواء حزينة.

Pope Francis hoists the Gospel book during a Chrism Mass inside St. Peter's Basilica, at the Vatican, Thursday, April 14, 2022. During the mass the Pontiff blesses a token amount of oil that will be used to administer the sacraments for the year. (AP Photo/Gregorio Borgia)

حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على قداس الجمعة العظيمة في الفاتيكان 15.04.2022

في تصريحات تزامنت مع الاحتفالات بأعياد الفصح، أبدى بابا الفاتيكان تفهمه لتدافع الدول لشراء الأسلحة، وهو الذي انتقد سابقاً الأمر ووصفه بوصمة العار على البشرية، مشيراً إلى ضرورة أن يدافع الناس عن أنفسهم.