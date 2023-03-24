احتفالات عيد الفصح حول العالم

ألمانيا: مسيرات عيد الفصح تدعو لوقف الحرب في أوكرانيا

خرج الآلاف في مسيرات عيد الفصح من أجل السلام ووقف الحرب على أوكرانيا. وشهدت مسيرات هذا العام ارتفاعا في أعداد المشاركين، كما طالب البعض بإنفاق 100 مليار يورو التي رصدت للجيش الألماني، على التعليم والخدمات الاجتماعية.