احتفالات عيد الفصح حول العالم

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تعتبر "الجمعة العظيمة" أو جمعة الآلام واحدة من أبرز المناسبات الدينية المسيحية التي تحيي ذكرى صلب المسيح وموته ودفنه، وتسبق هذه الجمعة وفقًا للمعتقدات المسيحية الاحتفال بعيد القيامة. وتختلف طقوس الاحتفال بهذا العيد من دولة الى أخرى..
أحيا مسيحيون حضروا من أنحاء العالم قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، فيما دعا بابا الفاتيكان إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة، متمنياً أن يعيش جميع سكان المدينة المقدسة والحجاج بسلام وأخوة.
خرج الآلاف في مسيرات عيد الفصح من أجل السلام ووقف الحرب على أوكرانيا. وشهدت مسيرات هذا العام ارتفاعا في أعداد المشاركين، كما طالب البعض بإنفاق 100 مليار يورو التي رصدت للجيش الألماني، على التعليم والخدمات الاجتماعية.
دعت الأمم المتحدة لـ "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين هناك. وتتزامن الأحداث الدامية في أوكرانيا مع عيد الفصح لدى المسيحيين الأرثوذكس، الذي احتفلت به أوكرانيا وروسيا هذا العام في أجواء حزينة.
في تصريحات تزامنت مع الاحتفالات بأعياد الفصح، أبدى بابا الفاتيكان تفهمه لتدافع الدول لشراء الأسلحة، وهو الذي انتقد سابقاً الأمر ووصفه بوصمة العار على البشرية، مشيراً إلى ضرورة أن يدافع الناس عن أنفسهم.
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