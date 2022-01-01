 احتفالات رأس السنة بالإمارات تسجل رقمين قياسيين في غينيس | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 01.01.2022

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منوعات

احتفالات رأس السنة بالإمارات تسجل رقمين قياسيين في غينيس

نجحت إمارة رأس الخيمة بالإمارات في إبهار مئات الآلاف من الزوار من شتى أرجاء العالم ومنحتهم تجربة استثنائية بكل المقاييس للاحتفال برأس السنة الجديدة محققة لقبين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

احتفالات مميزة في إمارة رأس الخيمة تحقق رقم قياسي بغينيس

احتفالات مميزة في إمارة رأس الخيمة تحقق رقم قياسي بغينيس

قدمت إمارة رأس الخيمة بالإمارات عروضا غير مسبوقة للألعاب النارية أبهرت بها مئات آلاف الزوار  لاحتفالات رأس السنة الجديدة، وحققت لقبين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم السبت (الأول من يناير/ كانون ثاني 2022)، تضمن عرض الألعاب النارية المتميز فوق مياه الخليج تشكيلات مبتكرة قدمتها طائرات من دون طيار على ارتفاع أكثر من 4.7 كيلومتر.

واستمر العرض لمدة 12 دقيقة وتألف من ست مراحل يحمل كل منها طابعه الخاص، وذلك على وقع أنغام جوقة موسيقية ليجسد مشاعر البهجة الخالصة بعودة الاحتفالات الجماعية التي افتقدها  العالم بسبب جائحة كورونا.

ومنح التناغم التام بين حركة الأضواء وإيقاع الموسيقى الزوار والمتواجدين في مواقع التخييم المخصصة لهذا الحدث بصحبة أصدقائهم وأفراد أسرهم، أحد أكثر التجارب الاحتفالية تألقاً على الإطلاق.

وتم إجراء عروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد في رأس الخيمة على ست مراحل متتالية، حيث بدأت بالعد التنازلي التقليدي قبيل حلول منتصف الليل وانطلاق العروض الأخاذة.. وبدأ العام الجديد بإطلاق برج ضوئي مذهل بارتفاع أكثر من كيلو متر واحد، أعلى من أي مبنى في العالم.

وتبع ذلك عبارة Happy New Year كتبتها في السماء طائرات بدون طيار مخصصة للألعاب النارية، لتتألق الساحة بألوان متعددة، وضمنت هذه العروض لإمارة رأس الخيمة تسجيل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وسجلت  إمارة رأس الخيمة  الرقم القياسي العالمي الأول عن فئة "أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار" عبر تشكيل برج من الألعاب النارية بارتفاع 1055.8 متراً (أكثر من واحد كيلومتر) متجاوزاً بذلك طول أي ناطحة سحاب في العالم، وباستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات الدرون، وكان عرض الألعاب النارية المصمم خصيصاً لهذه المناسبة مذهلاً إلى أبعد الحدود بالنظر إلى حجمه الهائل وغير المسبوق.

وكان الرقم القياسي الثاني عن فئة "أكبر عدد من طائرات الدرون المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد"، حيث أطلقت 452 طائرة من الدرون الألعاب النارية في ذات الوقت لإنشاء تشكيل بصري لعبارة Happy New Year في سماء الإمارة.

ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز المبهر، استعانت الجهة المنظمة للحدث بأحدث تقنيات الألعاب النارية المتقدمة وتقنيات الاتصال اللاسلكي المتكاملة لإنارة شواطئ الإمارة بأطياف بصرية ولونية مذهلة في مشهد مهيب قل نظيره.

م.س/ع.غ ( د ب أ)

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Pipistrel Alpha Electro (Pipistrel )

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    صغيرة خفيفة ودون انبعاثات ضارة

    تعد الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة صديقة للبيئة لأنها خالية من ثاني أوكسيد الكربون. إذ نها خالية من الانبعاثات الضارة للبيئة مثل أوكسيد النيتروجين. وبشكل عام، يجب أن تصبح الطائرات الكهربائية أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة من الطائرات التي تعمل بالكيروسين - مثل ألفا إلكترو من Pipistrel الشركة السلوفينية الناشئة والتي غزت بالفعل السماء.

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Eviation (Eviation)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    الحافلة الكهربائية الطائرة

    تستخدم الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أساسا في حركة الملاحة الإقليمية. تريد شركة "إيفيايشن" الإسرائيلية أن تحدث ثورة في حركة الملاحة الجوية من خلال طائرة كهربائية فيها 9 مقاعد تصل سرعتها إلى 1000 كم/ ساعة. ومن المفترض أن تقوم في عام 2019 بأول رحلة تجريبية لها.

  • Lilium Jet Turn Wing (Lilium)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    التاكسي الطائر

    قامت سيارة الأجرة الطائرة التابعة للشركة الألمانية Lilium بأول رحلة لها في أبريل 2017 حيث أقلعت للمرة الأولى عموديا. تحتوي هذه الطائرة الكهربائية على 5 مقاعد وتستغرق رحلة الطيران من لندن إلى باريس ساعة فقط. قد نشهد عن قريب طلب التاكسي الطائر عن طريق تطبيق ذكي على الهاتف وبما لا يتجاوز تكلفة ركوب سيارة الأجرة العادية.

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel e-FanX (Airbus)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    كهربائية وكلاسيكية في نفس الوقت

    بعض الشركات المصنعة للطائرات تميل إلى الطائرات الهجينة. وتقوم كل من إيرباص ورولز رويس وسيمنس بتطوير هذه الطائرة التجارية النموذجية. يتم تشغيل هذه الطائرة المسماة E-fan X بثلاثة توربينات غاز ومحرك كهربائي. في مرحلة ما سيتم استبدال توربين غاز آخر بمحرك كهربائي. وسيحلق النموذج الأول من هذه الطائرة بالفعل في عام 2020.

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Easyjet Wright Electric (Wright Electric )

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    طائرة صديقة للبيئة غير مكلفة

    ترغب شركة الطيران المنخفضة التكاليف Easyjet في دخول مجال الطيران الصديق للبيئة. في سبتمبر 2017 أعلنت الشركة البريطانية عن تعاونها مع شركة Wright Electric الأمريكية. الهدف هو صناعة طائرة كهربائية بالكامل تصل طاقتها الإستيعابية إلى 150 راكبا. لكن من غير المعروف متى ستنتهي صناعة النموذج الأولي.

  • Flugzeug Palmen Sonnenuntergang (Colourbox)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    المستقبل للطائرات الكهربائية

    وفقا للخبراء يمكننا السفر بعد 20 عاما في أول طائرة كهربائية ويتراوح نطاق وصول النماذج السابقة من 250 إلى 1000 كم. لكن التكنولوجيا تتطور بسرعة وقد تكون إمكانية السفر في طائرة كهربائية قريبة جدا، وهو خبر سار لعشاق السفر المهتمين بالبيئة. إعداد: كاترينا فيكر/ ر.ن


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