 احتفالات بالسنة القمرية الجديدة في جنوب شرق آسيا | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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DW الأخبار

احتفالات بالسنة القمرية الجديدة في جنوب شرق آسيا

صادف اليوم أهم يوم في التقويم الصيني ، حيث يحتفل أكثر من مليار شخص مع أقاربهم بالعام القمري الجديد. وخرج الملايين في جنوب شرق آسيا وخارجها للترحيب بعام النمر مع أداء رقصات التنين التقليدية والصلوات.

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