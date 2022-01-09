احتفالات بالسنة القمرية الجديدة في جنوب شرق آسيا

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صادف اليوم أهم يوم في التقويم الصيني ، حيث يحتفل أكثر من مليار شخص مع أقاربهم بالعام القمري الجديد. وخرج الملايين في جنوب شرق آسيا وخارجها للترحيب بعام النمر مع أداء رقصات التنين التقليدية والصلوات.
قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.
لاتزال المخاوف من انتشار جائحة كورونا بسبب التجمعات الكبيرة تطغى على احتفالات نهاية العام. لكن في الوقت الذي ألغيت فيه عروض احتفالية في دول، سمحت دول أخرى بتواجد أعداد أكبر من المحتفلين عن العام الماضي.
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