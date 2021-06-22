احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

أربعاء الرماد

في مدينة دوسلدورف تفتتح دمية Hoppeditz موسم الكرنفال وتنهيه أيضا، حيث يتم حرق التمثال الشرير أو دفن الدمية في نعش يوم "أربعاء الرماد" وسط البكاء والنحيب. هذا التقليد لا ينمو فقط عن الرغبة في التخلص من المعاصي، وإنما أملاً في أن تقوم Hoppeditz مجددا الموسم القادم في 11 نوفمبر من العام القادم. اعداد (كيرستن شميت/ علاء جمعة)