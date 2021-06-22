احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
في كل عام من 11 نوفمبر، عند 11 و11 دقيقة، يقتحم أشخاص مقنعون بألوان زاهية مبنى البلدية ويستولون على السلطة بشكل رمزي. حدث يمثل بداية الكرنفال ويطلق عليه "الموسم الخامس" الذي أرجأت الاحتفالات به العام الماضي بسبب كورونا.
رمزية العدد 11
منذ العصور الوسطى، يرمز الرقم 11 للخطيئة في التقاليد الألمانية. كما أن الرقم الذي يحتوي على أرقام متكررة يعرّف بكونه "Schnapszahl" أي الرقم المسكّر. بيد أن هذا العام سيتعين على المحتفلين الابتعاد عن الكحول والالتزام بلوائح السلامة، نظرا لزيادة أعداد المصابين بكورونا.
استيقاظ شخصية Hoppeditz
هذا المهرج يحاول تجسيد نموذج الاحتفال لمدينة دوسلدورف. ويطلق على هذه الشخصية اسم Hoppeditz.
في الساعة 11:11 صباحًا تتسلق هذه الشخصية وعاء الخردل أمام مبنى البلدية وتعلن بداية "الموسم الخامس". في هذا العام، على المشاركين إظهار دليل على تلقيهم التطعيم أو تعافيهم من COVID-19 لحضور الاحتفالات، وفقا لما تنصه عليه الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار العدوى.
ثلاثية كولونيا
في معظم المدن التي تحتفل بالكرنفال، يتولى زوجان ممن يطلق عليهما "أمراء" إدارة الكرنفال. أما في كولونيا فهي ثلاثية تتكون من عذراء وأمير ومزارع. تقليد ألغي في هذا العام لثبوت إصابة الشخص الذي يتقمص دور الأمير بفيروس كورونا. في كولونيا ودوسلدورف اللتان تعتبران معقل الاحتفالات بالكرنفال اعتمدت قاعدة 2G. وبموجبها لا يُسمح إلا للملقّحين أو للمتعافين المشاركة في الاحتفالات الجماعية.
رؤوس دمى منتفخة في ماينز
في مدينة ماينز الألمانية، تبدأ الاحتفالات بكلمة هيلاو "Helau" التي يرددها المحتفلون. في 11 نوفمبر وتحديدا على الساعة 11.11 يتم اعلان "دستور الحمقى"، في تقليد تحرص المدينة على إحياءه وخلاله تتم السخرية من السياسيين. ومن أجل منع العدوى، سيضطر المحتفلون لشراء تذاكر وتقديم جواز التلقيح أو تقديم فحص سلبي يثبت خلوهم من المرض.
كرنفال في كوتبوس
يعتقد البعض أن الكرنفال يتم الاحتفال به في بعض مدن ألمانيا الغربية فقط، لكن هذا غير صحيح. هناك مدن في شرق ألمانيا تحتفل تقليديا بالكرنفال على غرار مدينة كوتبوس. وكحال المدن الأخرى يستولي الحمقى هناك على مبنى البلدية، وكغيرها أيضا تقام الاحتفالات وسط إجراءات صحية صارمة.
عروض الكرنفال المسرحية
بعد أن يهدأ صخب الاحتفالات، يعود المحتفلون للاجتماع مجددا، حيث تُقدم بعض العروض المسرحية. وليسا واضحا بعد ما إذا كان سيسمح بذلك هذا العام نظراً لارتفاع الإصابات.
كرنفال نسائي
في شهر فبراير من العام القادم ستعود الاحتفالات إلى الذروة مجددا، لا سيما في ليلة الخميس التي تسبق ليلة أربعاء الرماد، حيث يحتفل الناس بما يسمى Weiberfastnacht، الليلة التي تمنح فيها السلطة إلى النساء. وتاريخ هذه الليلة هو الـ24 فبراير/ شباط 2022.
قبلة أو معانقة مقابل ربطة عنق
على الرجال توخي الحذر في تلك الليلة حيث تقوم النساء بقطع أربطة العنق بمقص، في دلالة على السطوة. مقابل ذلك يحصل الرجال على عناق أو قبلة صغيرة من السيدة التي تقوم بقطع رباط العنق.
إثنين الورود
تشكل مواكب يوم إثنين الورود، والتي تأتي بعد Weiberfastnacht ذروة الاحتفالات للمشاركين، وخاصة في المدن المطلة على نهر الراين. وعادة ما يتنكر المشاركون ويضعون الأقنعة. في السنوات السابقة كانت مواكب المشاركين تجوب شوارع المدينة وتلقي الحلويات على جوانب الطريق حيث يجمعها المحتفلون. ولازال مصير إقامة هذا الموكب مجهولا تحكمه تطورات الحالة الوبائية للبلاد.
كرنفال Swabian-Alemanic
الأقنعة المنحوتة يدويًا خاصية متداولة في جنوب غرب ألمانيا وتغيب بوضوح عن الاحتفالات في المدن المحيطة بنهر الراين. هناك يطلق على مواكب يومي الإثنين والثلاثاء اسم Shrove Narrensprünge - وتعني حرفياً "قفزة الحمقى". المشاركون يقفزون ويقفزون في الشوارع بأزيائهم التنكرية والتاريخية.
أربعاء الرماد
في مدينة دوسلدورف تفتتح دمية Hoppeditz موسم الكرنفال وتنهيه أيضا، حيث يتم حرق التمثال الشرير أو دفن الدمية في نعش يوم "أربعاء الرماد" وسط البكاء والنحيب. هذا التقليد لا ينمو فقط عن الرغبة في التخلص من المعاصي، وإنما أملاً في أن تقوم Hoppeditz مجددا الموسم القادم في 11 نوفمبر من العام القادم. اعداد (كيرستن شميت/ علاء جمعة)
رمزية العدد 11
منذ العصور الوسطى، يرمز الرقم 11 للخطيئة في التقاليد الألمانية. كما أن الرقم الذي يحتوي على أرقام متكررة يعرّف بكونه "Schnapszahl" أي الرقم المسكّر. بيد أن هذا العام سيتعين على المحتفلين الابتعاد عن الكحول والالتزام بلوائح السلامة، نظرا لزيادة أعداد المصابين بكورونا.
استيقاظ شخصية Hoppeditz
هذا المهرج يحاول تجسيد نموذج الاحتفال لمدينة دوسلدورف. ويطلق على هذه الشخصية اسم Hoppeditz.
في الساعة 11:11 صباحًا تتسلق هذه الشخصية وعاء الخردل أمام مبنى البلدية وتعلن بداية "الموسم الخامس". في هذا العام، على المشاركين إظهار دليل على تلقيهم التطعيم أو تعافيهم من COVID-19 لحضور الاحتفالات، وفقا لما تنصه عليه الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار العدوى.
ثلاثية كولونيا
في معظم المدن التي تحتفل بالكرنفال، يتولى زوجان ممن يطلق عليهما "أمراء" إدارة الكرنفال. أما في كولونيا فهي ثلاثية تتكون من عذراء وأمير ومزارع. تقليد ألغي في هذا العام لثبوت إصابة الشخص الذي يتقمص دور الأمير بفيروس كورونا. في كولونيا ودوسلدورف اللتان تعتبران معقل الاحتفالات بالكرنفال اعتمدت قاعدة 2G. وبموجبها لا يُسمح إلا للملقّحين أو للمتعافين المشاركة في الاحتفالات الجماعية.
رؤوس دمى منتفخة في ماينز
في مدينة ماينز الألمانية، تبدأ الاحتفالات بكلمة هيلاو "Helau" التي يرددها المحتفلون. في 11 نوفمبر وتحديدا على الساعة 11.11 يتم اعلان "دستور الحمقى"، في تقليد تحرص المدينة على إحياءه وخلاله تتم السخرية من السياسيين. ومن أجل منع العدوى، سيضطر المحتفلون لشراء تذاكر وتقديم جواز التلقيح أو تقديم فحص سلبي يثبت خلوهم من المرض.
كرنفال في كوتبوس
يعتقد البعض أن الكرنفال يتم الاحتفال به في بعض مدن ألمانيا الغربية فقط، لكن هذا غير صحيح. هناك مدن في شرق ألمانيا تحتفل تقليديا بالكرنفال على غرار مدينة كوتبوس. وكحال المدن الأخرى يستولي الحمقى هناك على مبنى البلدية، وكغيرها أيضا تقام الاحتفالات وسط إجراءات صحية صارمة.
عروض الكرنفال المسرحية
بعد أن يهدأ صخب الاحتفالات، يعود المحتفلون للاجتماع مجددا، حيث تُقدم بعض العروض المسرحية. وليسا واضحا بعد ما إذا كان سيسمح بذلك هذا العام نظراً لارتفاع الإصابات.
كرنفال نسائي
في شهر فبراير من العام القادم ستعود الاحتفالات إلى الذروة مجددا، لا سيما في ليلة الخميس التي تسبق ليلة أربعاء الرماد، حيث يحتفل الناس بما يسمى Weiberfastnacht، الليلة التي تمنح فيها السلطة إلى النساء. وتاريخ هذه الليلة هو الـ24 فبراير/ شباط 2022.
قبلة أو معانقة مقابل ربطة عنق
على الرجال توخي الحذر في تلك الليلة حيث تقوم النساء بقطع أربطة العنق بمقص، في دلالة على السطوة. مقابل ذلك يحصل الرجال على عناق أو قبلة صغيرة من السيدة التي تقوم بقطع رباط العنق.
إثنين الورود
تشكل مواكب يوم إثنين الورود، والتي تأتي بعد Weiberfastnacht ذروة الاحتفالات للمشاركين، وخاصة في المدن المطلة على نهر الراين. وعادة ما يتنكر المشاركون ويضعون الأقنعة. في السنوات السابقة كانت مواكب المشاركين تجوب شوارع المدينة وتلقي الحلويات على جوانب الطريق حيث يجمعها المحتفلون. ولازال مصير إقامة هذا الموكب مجهولا تحكمه تطورات الحالة الوبائية للبلاد.
كرنفال Swabian-Alemanic
الأقنعة المنحوتة يدويًا خاصية متداولة في جنوب غرب ألمانيا وتغيب بوضوح عن الاحتفالات في المدن المحيطة بنهر الراين. هناك يطلق على مواكب يومي الإثنين والثلاثاء اسم Shrove Narrensprünge - وتعني حرفياً "قفزة الحمقى". المشاركون يقفزون ويقفزون في الشوارع بأزيائهم التنكرية والتاريخية.
أربعاء الرماد
في مدينة دوسلدورف تفتتح دمية Hoppeditz موسم الكرنفال وتنهيه أيضا، حيث يتم حرق التمثال الشرير أو دفن الدمية في نعش يوم "أربعاء الرماد" وسط البكاء والنحيب. هذا التقليد لا ينمو فقط عن الرغبة في التخلص من المعاصي، وإنما أملاً في أن تقوم Hoppeditz مجددا الموسم القادم في 11 نوفمبر من العام القادم. اعداد (كيرستن شميت/ علاء جمعة)