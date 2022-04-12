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احتفالات العيد بمصر في ظل غلاء الأسعار

اما في مصر ففرحة عيد الفطر هذا العام مكبلة بغلاء الأسعار ما انعكس على الإقبال على الحركة الشرائية في البلاد. وقد ارتفعت أسعار كعك العيد هذا العام في مصر بنسبة 30 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من دقيق وسكر وسمن وزيوت.