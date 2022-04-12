احتفالات العيد بمصر في ظل غلاء الأسعار

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اما في مصر ففرحة عيد الفطر هذا العام مكبلة بغلاء الأسعار ما انعكس على الإقبال على الحركة الشرائية في البلاد. وقد ارتفعت أسعار كعك العيد هذا العام في مصر بنسبة 30 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من دقيق وسكر وسمن وزيوت.
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
لاتزال معظم بلدان الشرق الأوسط تتبنى موقفا محايدا فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يعزو سكان المنطقة ذلك إلى ازدواجية معايير الغرب حيال تعاطيه مع أزمات المنطقة، وكذلك ملف اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
تعمل دول الشرق الأوسط على تعزيز استقلالها الغذائي لمواجهة النقص المتوقع في إمدادات القمح. ولكن على الرغم من بعض المبادرات المشجعة، فإن التحديات الحالية تجعل "السيادة الغذائية" شبه مستحيلة، على الأقل في الوقت الحالي.
علاوة على الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، يواجه السكان هناك شبح أزمة جوع، إذ يعتمد البلد بشكل كامل تقريبا على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه وعدت بتقديم مساعدات إضافية.
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