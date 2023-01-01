 احتفالات العالم بالعام الجديد 2023 | DW الأخبار | DW | 01.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

احتفالات العالم بالعام الجديد 2023

احتفلت مناطق مختلفة من العالم بقدوم العام الجديد 2023 . في استراليا ونيوزلندا والصين وماليزيا احتفل الناس بأشكال مختلفة وبالألعاب النارية.

المزيد من المركز الإعلامي

بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023 01.01.2023

توقعات معدلات نمو اقتصاد منطقة اليورو يثير الجدل بين الاقتصاديين

اقتصاد منطقة اليورو قد يرتفع بمعدل نصف في المئة عام 2023 30.12.2022

يودّع البعض في نيويورك ذكرياتهم غير المفرحة، على أمل عدم تكرارها في العام المقبل.

نيويورك.. حان الوقت للتخلص من أسوأ ما في 2022 لاستقبال عام جديد سعيد 29.12.2022

Syrian refugees gather in their vehicles getting ready to cross into Syria from the eastern Lebanese border town of Arsal, Lebanon, Thursday, June 28, 2018. About 400 Syrians are expected to make the crossing on Thursday, after having requested permission from the Lebanese and Syrian governments. (AP Photo/Bilal Hussein)

ستوديو الحدث: اللاجئون وحصاد 2022.. حصيلة مرة وعام مثخن بالجراح! 27.12.2022

المزيد DW الأخبار

الصين تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بكورونا بعد رفع القيود. دول العالم تشعر بالقلق وتفرض إظهار فحوص سلبية للداخلي

الصين تشهد ارتفاع كبيرا في أعداد الإصابات بكورونا والعالم يتأهب 01.01.2023

TOPSHOT - Pope Benedict XVI greets pilgrims upon his arrival at Ruzyne airport on September 26, 2009 in Prague. Pope Benedict XVI arrived for a three-day visit in Czech republic, shortly ahead of the 20th anniversary of the Velvet Revolution, the non-violent coup that toppled the communist regime in the former Czechoslovakia. AFP PHOTO/ JOE KLAMAR (Photo by Joe KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

البابا الكاثوليكي بنديكت السادس عشر يرحل عن عمر ناهز الخامسة والتسعين عاما 01.01.2023

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أنه يريد تعزيز التعاون العسكر

تقارب روسيا مع الصين 30.12.2022

الألعاب النارية فيها جسيمات ضارة بصحة الإنسان والبيئة. دعوات لتنظيم استخدامها والبحث عن بدائل كالليزر والضوء والمسيرات.

أضرار الألعاب النارية على صحة الإنسان والبيئة ودعوات للتغير 30.12.2022

اقرأ أيضا

Berlin - Brandenburger Tor - Feuerwerk - Silvester

2023.. مدن تستقبله بدون قيود كورونا وأخرى تقلص الاحتفالات 31.12.2022

بدأ العالم في وداع عام شهد غزو أوكرانيا وضغوطا اقتصادية. وللمرة الأولى منذ عامين احتفلت أستراليا ودول أخرى بالعام الجديد بدون قيود جائحة كورونا. برلين شهدت عودة الاحتفالات لبوابة براندبورغ التاريخية بعد توقف قسري.

Das Feuerwerk um 21 Uhr (Ortszeit) ist im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten über dem Sydney Opera House und der Sydney Harbour Bridge zu sehen. +++ dpa-Bildfunk +++

بدء احتفالات العام الجديد.. العالم يودع 2022 المضطرب 31.12.2022

عام مضطرب بدأ العالم بوداعه واستقبال 2023، فبالإضافة للغزو الروسي لأوكرانيا يرى كُثر أن مجيء العام الجديد فرصة للتخلّص من ذكريات مرتبطة بمعدّلات التضخم وبجائحة كورونا التي بدأت تدخل طيّ النسيان بدون أن يختفي فعلياً.

Bilder des Tages Jemen: Huthi-K‰mpfer sammeln sich in Sanaa 161124 -- SANAA, Nov. 24, 2016 -- Fighters holding their weapons stand on an armored vehicle as they take part in a gathering in Sanaa, capital of Yemen, on Nov. 24, 2016. A tribal gathering staged by former president loyalist and Houthis was held in Sanaa on Thursday, calling for recruiting to the conflict-zones where their fighters are fighting against the forces loyal to internationally recognized president Abd-Rabbu Mansour Hadi backed by coalition. YEMEN-SANAA-FIGHTERS-GATHERING MohammedxMohammed PUBLICATIONxNOTxINxCHN

اليمن في عام 2023.. أمل ضئيل ينتظر البلد الجريح! 30.12.2022

منحت الهدنة اليمنيين العاديين خلال العام الجاري فاصلا من دوامة العنف والاقتتال التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. لكن الأطراف المتحاربة رفضت تمديد الهدنة فيما يتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدا من أعمال العنف.

09.03.2018 Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns stehen im Hafen von Emden zur Verschiffung bereit. (zu dpa «US-Automarkt erholt sich - VW, BMW und Audi steigern Absatz kräftig») +++ dpa-Bildfunk +++

الرابحون والخاسرون - توقعات سوق السيارات في عام 2023 31.12.2022

بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.