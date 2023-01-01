احتفالات العالم بالعام الجديد 2023

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احتفلت مناطق مختلفة من العالم بقدوم العام الجديد 2023 . في استراليا ونيوزلندا والصين وماليزيا احتفل الناس بأشكال مختلفة وبالألعاب النارية.
بدأ العالم في وداع عام شهد غزو أوكرانيا وضغوطا اقتصادية. وللمرة الأولى منذ عامين احتفلت أستراليا ودول أخرى بالعام الجديد بدون قيود جائحة كورونا. برلين شهدت عودة الاحتفالات لبوابة براندبورغ التاريخية بعد توقف قسري.
عام مضطرب بدأ العالم بوداعه واستقبال 2023، فبالإضافة للغزو الروسي لأوكرانيا يرى كُثر أن مجيء العام الجديد فرصة للتخلّص من ذكريات مرتبطة بمعدّلات التضخم وبجائحة كورونا التي بدأت تدخل طيّ النسيان بدون أن يختفي فعلياً.
منحت الهدنة اليمنيين العاديين خلال العام الجاري فاصلا من دوامة العنف والاقتتال التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. لكن الأطراف المتحاربة رفضت تمديد الهدنة فيما يتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدا من أعمال العنف.
بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.
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