 احتفالات أنصار الإيراني بمرور 43 عاما عاى احتجاز الرهائن في طهران | DW الأخبار | DW | 04.11.2022

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احتفالات أنصار الإيراني بمرور 43 عاما عاى احتجاز الرهائن في طهران

أنصار النظام الإيراني يحتفلون في طهران بالذكرى الـ43 لاحتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية. والرئيس الإيراني يوجه رسالة للرئيس الأمريكي في ظل الاحتجاجات الحالية في إيران.

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