احتفالات أنصار الإيراني بمرور 43 عاما عاى احتجاز الرهائن في طهران

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أنصار النظام الإيراني يحتفلون في طهران بالذكرى الـ43 لاحتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية. والرئيس الإيراني يوجه رسالة للرئيس الأمريكي في ظل الاحتجاجات الحالية في إيران.
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فرضت إيران عقوبات على العديد من المؤسسات الأوروبية بما في ذلك القسم الفارسي بمؤسسة دويتشه فيله الألمانية. مدير المؤسسة بيتر ليمبورغ وصف الإجراء بـ"غير المقبول" وأنه "لن يثنينا عن إمداد متابعينا في إيران بمعلومات موثوقة".
بعد إنجاز الترسيم رسميا بين لبنان وإسرائيل، هل أصبحت عائدات الغاز الخاصة بلبنان قريبة، سؤال طرحته DW على خبراء ومسؤولين في لبنان، وكانت آراؤهم متباينة. فهل بات لبنان قاب قوسين من أن يصبح بلدا مصدرا للطاقة؟
عقب انتشار شائعات عن تعرض أنظمة بث مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية ((DW للاختراق، تلفت إدارة المؤسسة عناية متابعيها والمهتمين بأن أنظمتها لم تتعرض للاختراق في أي وقت من الأوقات.
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