احتفالات أنصار الإيراني بمرور 43 عاما عاى احتجاز الرهائن في طهران

إيران تفرض عقوبات على القسم الفارسي بمؤسسة دويتشه فيله

فرضت إيران عقوبات على العديد من المؤسسات الأوروبية بما في ذلك القسم الفارسي بمؤسسة دويتشه فيله الألمانية. مدير المؤسسة بيتر ليمبورغ وصف الإجراء بـ"غير المقبول" وأنه "لن يثنينا عن إمداد متابعينا في إيران بمعلومات موثوقة".