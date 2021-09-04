احتجاز رهائن في مركز مدينة دريسدن في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت (10 كانون الأول/ديسمبر 2022)، حدوث عملية احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن. وقال متحدث باسم الشرطة أن عملية الاحتجاز وقعت داخل مركز التسوق "ألتماركت-جالاري".
وذكر المتحدث أنه لا يمكن حاليا الإدلاء بتفاصيل، مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضا.
وتتولى الشرطة إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت). ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص في مركز التسوق.
وأوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا. وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.
سنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها ...
خ.س/ع أ ج (د ب ا، رويترز)
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
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دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه
يطلق هذا الاسم على جسر "لوشفيتز" الذي بني عام 1893، ولحقت به أضرار طفيفة أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن البناء الأساسي ما زال موجود لكنه يحتاج لبعض الترميمات. إعداد: اليزابيث جان/ أحمد الأسمر.
الكاتب: اليزابيث يان / أحمد الأسمر