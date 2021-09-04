 احتجاز رهائن في مركز مدينة دريسدن في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.12.2022

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احتجاز رهائن في مركز مدينة دريسدن في ألمانيا

قالت الشرطة في بيان إنها أخلت مركزا للتسوق والمناطق المحيطة به في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا للاشتباه في احتجاز رهائن.

Deutschland, Dresden | Polizeieinsatz an der Altmarkgalerie

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت (10 كانون الأول/ديسمبر 2022)، حدوث عملية احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن. وقال متحدث باسم الشرطة أن عملية الاحتجاز وقعت داخل مركز التسوق "ألتماركت-جالاري".

وذكر المتحدث أنه لا يمكن حاليا الإدلاء بتفاصيل، مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضا.

وتتولى الشرطة إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت). ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص في مركز التسوق.

وأوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا. وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.

سنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها ...

خ.س/ع أ ج (د ب ا، رويترز)

  • Deutschland Dresdner Frauenkirche

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    أعيد بناء كنيسة مريم العذراء المتميزة بقبتها الباروكية في عام 2005 لتصبح رمزا من رموز المصالحة والسلام، وكانت قد دمرت خلال الحرب العالمية الثانية وجمعت تبرعات من جميع أنحاء العالم لبناءها.

  • Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    بني قصر تسفينغر في الحقبة الباروكية لتقام فيه الألعاب والمهرجانات. وهناك اليوم داخل مبنى القصر متحف للفنون ومعرض للصور، كما يستضيف في فصل الصيف عروضا مسرحية وحفلات موسيقية.

  • Dresden (Bildergalerie)

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    عند الخروج من قصر تسفينغر باتجاه نهر الألب، هناك دار الأوبرا التي دمرت خلال الحرب العالمية الثانية وأعيد بناءها في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وتقام فيها اليوم أهم حفلات الأوبرا ورقص الباليه.

  • Dresden (Bildergalerie)

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    تلقب شرفة برول بـ"شرفة أوروبا" وبنيت هذه الشرفة كجزء من التحصينات للمدينة في القرن السادس عشر، وترتفع 20 مترا عن سطح نهر الألب، ويحاذي الشرفة مباني فنية مهمة تشمل أكاديمية الفنون ومتحف الالبرتينوم.

  • Dresden (Bildergalerie)

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    يشمل متحف "الالبرتينوم" العديد من الأعمال الفنية من الرومانسية حتى الفترة الحديثة، ويعرض المتحف لوحات شهيرة لكاسبر وديفيد فريدريش، ومنحوتات لأوغست رودان.

  • Dresden (Bildergalerie)

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    سوق عيد الميلاد "زتريسل ماركت" من أقدم أسواق عيد الميلاد في ألمانيا، ومنذ عام 1434 يقام سنويا وسط البلدة القديمة للمدينة، ويستقطب نحو 2.5 مليون زائر سنويا.

  • Dresden (Bildergalerie)

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    للوهلة الأولى تعتقد أنه مسجد، لكنه في الأصل مصنع سجائر بني عام 1909 على الطراز الشرقي، كخطوة دعائية حول أن أصل التبغ من الدولة العثمانية، واليوم هو مطعم بدلا من مصنع.

  • Militärhistorisches Museum in Dresden

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    يتمتع متحف التاريخ العسكري بفن عمارة مدهش، ويتواجد في الضفة الثانية لنهر الألب وكان قد أصيب جزئيا بقنبلة أثناء الحرب العالمية الثانية.

  • Dresden (Bildergalerie)

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    في المدينة الجديدة توجد الكثير من الحانات ودور السينما والنوادي، وشهدت المنطقة حراكا ثقافيا رائعا حتى قبل سقوط جدار برلين.

  • Dresden (Bildergalerie)

    دريسدن مدينة الثقافة على ضفاف نهر الإلبه

    يطلق هذا الاسم على جسر "لوشفيتز" الذي بني عام 1893، ولحقت به أضرار طفيفة أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن البناء الأساسي ما زال موجود لكنه يحتاج لبعض الترميمات. إعداد: اليزابيث جان/ أحمد الأسمر.

    الكاتب: اليزابيث يان / أحمد الأسمر


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