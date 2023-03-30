احتجاج لمساندة المعتقلين في تونس

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نفدت تنسيقية القوى الديمقراطيّة امام وزارة العدل التونسيّة وقفة مساندة للمعتقلين السياسيين بحضور قيادي الاحزاب المعارضة وعائلات المساجين
تبدو مؤشرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مكثفة في مناحي الحياة المختلفة بتونس، ورغم قبضة الرئيس سعيّد على السلطة، من الصعب رصد درجة وحدود صبر التونسيين، ولا كيفية ردود أفعالهم في المستقبل.
وسط مقاطعة قوى رئيسية، انطلقت محادثات بشأن وضع دستور جديد في تونس يريد الرئيس سعيّد طرحه في استفتاء عام، بينما تظاهر العشرات من أنصار المعارضة ضد خطط سعيّد. كما قرر قضاة تونس تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع.
حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، كانت أحد أبرز مكاسب ثورة الياسمين في تونس. لكن هذا المكسب بات على شفا الانهيار، ويقرع الصحافيون ناقوس الخطر، لما يتعرضون له من اعتقالات ومضايقات وانتهاك لحريتهم في العمل الصحفي.
أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرتها خروقات دستورية رافقت تكوينها. والرئيس قيس سعيد يوجه بسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن "ذهب إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية".
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