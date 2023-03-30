 احتجاج لمساندة المعتقلين في تونس | DW الأخبار | DW | 31.03.2023

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احتجاج لمساندة المعتقلين في تونس

نفدت تنسيقية القوى الديمقراطيّة امام وزارة العدل التونسيّة وقفة مساندة للمعتقلين السياسيين بحضور قيادي الاحزاب المعارضة وعائلات المساجين

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تراجع مبيعات المقروض القيرواني بسبب الأزمة الإقتصادية في تونس

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في روسيا ، يمكن أن يؤدي الانتقاد العلني لحرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا إلى عواقب قانونية وخيمة

تسريب محادثة ناقدة للحرب في أوكرانيا بين شخصين بارزين في روسيا 30.03.2023

This screen grab obtained from a handout surveillance video released by Mexico's National Institute of Migration shows guards leaving as flames engulf an immigration detention facility in Ciudad Juarez, northern Mexico, on March 27, 2023. - Mexico's president vowed Wednesday there would be no impunity for those found responsible for the death by fire of 38 migrants at a detention center. We will not hide anything and there will be no impunity, Andres Manuel Lopez Obrador said at his daily press briefing after the disaster at a detention center near the border late Monday. (Photo by Handout / National Institute of Migration / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NATIONAL INSTITUTE OF MIGRATION - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

مقتل 68 مهاجرا على الحدود المكسيكية الأمريكية جراء اندلاع حريق في أحد مراكز اللجوء 29.03.2023

Russian invasion of Ukraine. EMBARGOED TO 0001 MONDAY MARCH 27 File photo dated 20/11/17 of a Challenger 2 Main Battle Tank at Royal Tank Regiment HQ, Tidworth, Wiltshire. Ukrainian crews have completed training on Challenger 2 tanks in the UK and have returned home to continue their fight against Russia's invasion. Issue date: Monday March 27, 2023. Members of Kyiv's armed forces journeyed to Britain shortly after Prime Minister Rishi Sunak announced in January that the UK would send 14 Challenger 2 tanks to help defend Ukraine. The Ministry of Defence said that the training has been completed after UK military officials spent several weeks training Ukrainian personnel how to operate and fight with the tanks. See PA story POLITICS Ukraine. Photo credit should read: Ben Birchall/PA Wire URN:71526474

اوكرانيا تتسلم دبابات قتالية من بريطانيا وألمانيا 29.03.2023

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ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه 31.03.2023

بعد عام على مجزرة بوتشا، لم تتم محاسبة المسؤولين عنها حتى الآن.

عام على تحرير القوات الأوكرانية لمدينة بوتشا التي كانت تحت السيطرة الروسية لمدة 5 أسابيع 31.03.2023

König Charles III. von Großbritannien spricht am zweiten Tag seiner Deutschlandreise im Bundestag. Noch vor seiner Krönung im Mai 2023 besuchen der britische König und die Königsgemahlin für drei Tage Deutschland.

زيارة الملك تشالز الثالث إلى ألمانيا لإعادة تشكيل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي 31.03.2023

الضرائب المفروضة حديثا على تصدير الأسماك من غزة إلى أسواق الضفة الغربية، تؤثر بشكل كبير على أوضاع التجار في القطاع

ضرائب على صيادين غزة 30.03.2023

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TUNIS, TUNISIA - OCTOBER 23: Tunisia's new President Kais Saied is welcomed with a military ceremony at the presidential palace in the eastern suburb of Carthage, Tunis, Tunisia on October 23, 2019 after taking oath at the parliament. Independent candidate Kais Saied was on Monday declared the winner of TunisiaÄôs presidential election. Nacer Talel / Anadolu Agency

تحليل: تونس .. قاعة انتظار كبيرة لمشاريع سعيّد الغامضة 07.10.2022

تبدو مؤشرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مكثفة في مناحي الحياة المختلفة بتونس، ورغم قبضة الرئيس سعيّد على السلطة، من الصعب رصد درجة وحدود صبر التونسيين، ولا كيفية ردود أفعالهم في المستقبل.

June 4, 2022, Rades, Tunis, Tunisia: The security forces found themselves forced to prevent the supporters of the 5 parties who participated in today's demonstration from approaching the headquarters of the ISIE (independent higher body for the elections)..The sympathizers of the 5 parties (Modernist Democratic Pole (PDM), Democratic current, Ettakatol, Al Jomhouri and the workers' party) present on the spot which organized this morning a demonstration in front of the siege of the Isie in which they chanted Slogans hostile to the President of the Republic, tried to repel the barriers in protest against the violence exerted against them, the use of tear gas..They also expressed their intention to fail the referendum scheduled for July 25. (Credit Image: © Chokri Mahjoub/ZUMA Press Wire

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حرية الصحافة.. مكسب أساسي للثورة التونسية في خطر!

حرية الصحافة.. مكسب أساسي للثورة التونسية في خطر! 03.05.2022

حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، كانت أحد أبرز مكاسب ثورة الياسمين في تونس. لكن هذا المكسب بات على شفا الانهيار، ويقرع الصحافيون ناقوس الخطر، لما يتعرضون له من اعتقالات ومضايقات وانتهاك لحريتهم في العمل الصحفي.

©Yassine Mahjoub/MAXPPP - Tunisia adopted a new government on Monday, October 11, eleven weeks after the ousting of the previous cabinet by President KavØs SavØed, who assumed full powers on July 25. The President of the Republic promulgates a decree appointing the head of government and its members, the presidency said in a statement shortly before the official television broadcast of the swearing-in ceremony. In a speech during the swearing-in, 63-year-old Prime Minister Najla Bouden said that the fight against corruption will be the most important objective of her government, which has 25 members in addition to its head. (Tunisian presidency) .

تونس: حركة النهضة ترفض حكومة بودن وتعتبرها "حكومة الأمر الواقع" 14.10.2021

أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرتها خروقات دستورية رافقت تكوينها. والرئيس قيس سعيد يوجه بسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن "ذهب إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية".