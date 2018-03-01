احتجاج صيني رسمي على عقوبات عسكرية أمريكية

استدعت وزارة الخارجية الصينية السبت (22 أيلول/ سبتمبر 2018) السفير الأمريكي في بكين وسلمته "احتجاجاً رسمياً" على العقوبات المفروضة على الصين لشرائها أسلحة روسية، بحسب ما ذكرت "صحيفة الشعب"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم.

وكانت واشنطن قد أعلنت الخميس فرض عقوبات للمرة الأولى على كيان أجنبي بسبب شرائه أسلحة روسية، مستهدفة وحدة في الجيش الصيني اشترت مقاتلات وصواريخ أرض جو روسية.

ورداً على ذلك، استدعى مساعد وزير الخارجية الصيني، زهانغ زيغوانغ، السفير الأمريكي، تيري برانستاد، كما أوضحت صحيفة الشعب على موقعها الإلكتروني.

وفرضت واشنطن عقوبات مالية محددة على وحدة أساسية في وزارة الدفاع الصينية هي "دائرة تطوير المعدات" ومديرها لي شيانغفو بسبب شراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي (إس يو 35) في نهاية 2017 والتجهيزات المرتبطة بنظام الدفاع المضاد للطيران الروسي (إس 400) مطلع 2018.

ورد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو كيان، معتبراً أنه لا يحق لواشنطن أن تتدخل في العلاقات "الطبيعية" بين دولتين تتمتعان بالسيادة. وأضاف، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أن خطوة إدارة دونالد ترامب تشكل "انتهاكاً صارخاً للقواعد الأساسية في العلاقات الدولية" و"دليلاً واضحاً وبسيطاً على الهيمنة". وكانت بكين قد أبدت الجمعة استياءها الشديد من هذه العقوبات، مطالبة الولايات المتحدة بالتراجع عنها تحت طائلة "تحمل العواقب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، الجمعة إن "الخطوة الأمريكية ألحقت أضراراً جسيمة بالعلاقات بين البلدين والجيشين". في الوقت نفسه، اتهمت موسكو واشنطن بتهديد "الاستقرار العالمي". ويأتي هذا التوتر الصيني- الأمريكي فيما يخوض الطرفان من جانب آخر حرباً تجارية ويتبادلان فرض رسوم جمركية.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)