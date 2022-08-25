احتجاجات وتظاهرات في فرنسا.. كيف يريد ماكرون احتواءها؟

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في فرنسا.. احتجاجات جديدة على سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب التضخم وغلاء المعيشة.. فكيف يريد ماكرون احتواءها؟
في أول زيارة لها خارج فرنسا، تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيارة للجزائر، بعد أسابيع على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.
أشار بيان قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيسعى بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وذلك بعد اعلان ضمها مناطق أوكرانية اليها بشكل غير قانوني. وسيلتقي ماكرون المستشار شولتس في برلين قبل قمة براغ.
أدانت برلين وبروكسل ولندن وعواصم أخرى الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، مؤكدة دعمها لكييف. ودعا زيلنسكي في اتصال مع شولتس وماكرون إلى "رد أوروبي ودولي قاس" وإلى "زيادة الضغط" على روسيا.
يرى خبراء أن تحديات اقتصادية هائلة تنتظر جورجيا ميلوني التي بدأت مشاورات تشكيل الحكومة الإيطالية. إذ تعصف بالاقتصاد الإيطالي أزمات عديدة لا سيما ارتفاع الدين والتضخم وضعف النمو الاقتصادي فضلا عن زيادة شيخوخة السكان.
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