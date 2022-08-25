 احتجاجات وتظاهرات في فرنسا.. كيف يريد ماكرون احتواءها؟ | مسائية DW | DW | 17.10.2022

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مسائية DW

احتجاجات وتظاهرات في فرنسا.. كيف يريد ماكرون احتواءها؟

في فرنسا.. احتجاجات جديدة على سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب التضخم وغلاء المعيشة.. فكيف يريد ماكرون احتواءها؟

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French President Emmanuel Macron greets Czech Prime Minister Petr Fiala prior to a meeting at the Elysee Presidential Palace in Paris, France, on June 7, 2022. Photo by Eliot Blondet / ABACAPRESS.COM

فرنسا بعد الانتخابات: كيف ستتشكّل الأغلبية وأي انعكاس للنتائج؟ 21.06.2022

شولتس في ضيافة ماكرون.. ما الجديد في ملفي أوكرانيا والغاز؟

شولتس في ضيافة ماكرون.. ما الجديد في ملفي أوكرانيا والغاز؟ 04.07.2022

بدأ الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل تحالف حكومي، كيف تنظر المعارضة لذلك؟

ماكرون يجري أولى المشاروات لتشكيل تحالف حكومي 21.06.2022

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في أول زيارة لها خارج فرنسا، تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيارة للجزائر، بعد أسابيع على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.

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