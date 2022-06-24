 احتجاجات قبل قمة مجموعة السبع في مدينة ميونيخ الألمانية | DW الأخبار | DW | 25.06.2022

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DW الأخبار

احتجاجات قبل قمة مجموعة السبع في مدينة ميونيخ الألمانية

تستعد ألمانيا لانطلاق أعمال قمة مجموعة الدول السبع جي سبعة التي ستبدأ غدا الأحد في ولاية بافاريا جنوب البلاد. هذا وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات ضد الفقر وتغير المناخ

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