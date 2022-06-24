احتجاجات قبل قمة مجموعة السبع في مدينة ميونيخ الألمانية

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تستعد ألمانيا لانطلاق أعمال قمة مجموعة الدول السبع جي سبعة التي ستبدأ غدا الأحد في ولاية بافاريا جنوب البلاد. هذا وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات ضد الفقر وتغير المناخ
الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟
تستضيف ألمانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أواخر يونيو/ حزيران الجاري، فما الذي تعنيه القمة؟ وما هي أبرز المجالات التي تركز عليها. إليك أبرز المعلومات عن المجموعة عبر هذا الموضوع.
يبحث المستشار الألماني مع شركاء بلاده في مجموعة السبع سبل حل أزمة الطاقة؛ وذلك خلال القمة التي ستعقد في ألمانيا. وفي استطلاع للرأي، رأى ثلثا الألمان أن وقف توريدات الغاز الروسي إلى بلادهم أمر محتمل.
خرجت مظاهرات ضد قمة مجموعة السبع، عشية انعقادها في ألمانيا، بتنظيم من 15 منظمة تدعو لحماية المناخ ومكافحة عدم المساواة. لكن المشاركة كانت أقل بكثير من المتوقع، ما سبب "خيبة أمل" لدى بعض الناشطين.
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