احتجاجات قبل قمة مجموعة السبع في مدينة ميونيخ الألمانية

ألمانيا.. مشاركة "مخيبة للآمال" في مظاهرات مناوئة لقمة السبع

خرجت مظاهرات ضد قمة مجموعة السبع، عشية انعقادها في ألمانيا، بتنظيم من 15 منظمة تدعو لحماية المناخ ومكافحة عدم المساواة. لكن المشاركة كانت أقل بكثير من المتوقع، ما سبب "خيبة أمل" لدى بعض الناشطين.