احتجاجات في تونس بمناسبة عيد العمال ضد سياسة تكميم الأفواه

هل وصل التحول الديمقراطي في تونس إلى طريق مسدود؟

أثارت حملات القمع المتصاعدة في تونس ضد المعارضين، انتقادات ودعوات للعودة إلى القيم الديمقراطية. ورغم ذلك، لا تزال الدول الأوروبية حذرة حيال الانخراط في الأزمة السياسية، خوفا من تداعيات ذلك على التصدي للهجرة غير الشرعية.