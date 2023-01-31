احتجاجات في تونس بمناسبة عيد العمال ضد سياسة تكميم الأفواه

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في ظل مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيد لسياسة التضييق على الحريات واعتقال المعارضين له، تتفاقم مخاوف الناشطين من تبدد الديمقراطية والعودة إلى حكم الاستبداد الواحد
اعتقلت الشرطة التونسية المدير العام لإذاعة "موزاييك إف.إم" واسعة الانتشار ومعارضين اثنين بارزين، في استمرار لموجة اعتقالات تستهدف سياسيين معروفين وشخصيات أخرى، فيما يواجه الرئيس قيس سعيد غضبا متزايدة.
أثارت حملات القمع المتصاعدة في تونس ضد المعارضين، انتقادات ودعوات للعودة إلى القيم الديمقراطية. ورغم ذلك، لا تزال الدول الأوروبية حذرة حيال الانخراط في الأزمة السياسية، خوفا من تداعيات ذلك على التصدي للهجرة غير الشرعية.
أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة". تقارير إعلامية نقلت عن "مسؤول أمني" أنه تم إيقاف الغنوشي عقب "تصريحات تحريضية".
في أبرز تحد للرئيس قيس سعيّد، هدد الاتحاد التونسي للشغل بالاحتكام إلى الشارع لرفض ميزانية عام 2023، التي تتضمن خفضاً في الإنفاق والدعم الحكوميين ورفعاً للضرائب.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول