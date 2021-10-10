احتجاجات في تونس أمام البرلمان ضد الرئيس قيس سعيد

آلاف التونسيين يتظاهرون ضد التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد

شارك آلاف التونسيين في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، ودعا معارضون يطلقون على أنفسهم "مواطنون ضد الانقلاب" إلى المشاركة بكثافة في الاحتجاج رغم إغلاق الشرطة للمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.