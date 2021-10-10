احتجاجات في تونس أمام البرلمان ضد الرئيس قيس سعيد

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احتجاجات للمعارضة التونسية أمام البرلمان ومطالبات بإسقاط الانقلاب بعد الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي قبل أشهر والتي وصفت من قبلهم بالانقلاب على الدستور.
شارك آلاف التونسيين في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، ودعا معارضون يطلقون على أنفسهم "مواطنون ضد الانقلاب" إلى المشاركة بكثافة في الاحتجاج رغم إغلاق الشرطة للمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.
توافد الآلاف على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للمشاركة في تجمع احتجاجي تنديدا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومن بينها أساسا تعليق العمل بمعظم مواد الدستور وتجميد البرلمان.
التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة لاسيما السودان وتونس اللتان تجتازان مرحلة تحول ديمقراطي نهاية عقد من "الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء، تثير أسئلة جوهرية حول دور الغرب ونفوذه في المنطقة؟
شارك آلاف التونسيين في مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد شملت مدنا تونسية، رافعين شعارات تطالبه بالمضي قدما في خططه، وتصف دستور البلاد بـ"غير الديمقراطي". ويأتي ذلك عقب أيام من مظاهرات رافضة لقراراته.
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