 احتجاجات في تونس أمام البرلمان ضد الرئيس قيس سعيد | DW الأخبار | DW | 14.11.2021

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احتجاجات في تونس أمام البرلمان ضد الرئيس قيس سعيد

احتجاجات للمعارضة التونسية أمام البرلمان ومطالبات بإسقاط الانقلاب بعد الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي قبل أشهر والتي وصفت من قبلهم بالانقلاب على الدستور.

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