احتجاجات في تركيا بسبب انهيار الليرة

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تشتد الصغوط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب الانهيار المتواصل لليرة التركية. وبدأت الاحتجاجات تعم بسبب التضخم وعدم قدرة التجار على بيع بضائعهم وسداد الايجار. وتلقي المعارضة باللوم على الرئيس أردوغان لاجباره البنك المركزي على خفض سعر الفائدة.
فرحة لم تتم، فبعد تعاف قصير لليرة التركية من كبوتها عند الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، عادت وسجلت انخفاضا قياسيا أمام الدولار بعد تصريحات للرئيس أردوغان خلال اجتماع لمجلس وزرائه. أردوغان جدد موقفه الداعم لخفض الفائدة.
تؤشر "أزمة السفراء" وإن هدأت، على تفاقم الهوة بين أنقرة وشركائها الغربيين في لعبة لي ذراع ليس من الواضح بعد كيف سيكون مآلها. أردوغان سوًق انتهاء الأزمة كانتصار قومي ضد الغرب في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية خانقة.
يقبع المعارض التركي عثمان كافالا منذ عام 2017 في السجن دون إدانة. قضيته حركت سفراء عشر دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، طالبوا السلطات التركية بإطلاق سراحه في مبادرة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بعد يومين من إعلان الرئيس أردوغان أنه أمر بطرد سفراء عشر دول غربية "بأسرع ما يمكن"، يبدو أن الرئيس التركي استمع إلى نصائح مستشاريه واتجه للتهدئة وتجنب المزيد من التدهور في العلاقات خصوصا مع الولايات المتحدة وألمانيا.
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