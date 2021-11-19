احتجاجات في تركيا بسبب انهيار الليرة

أزمة طرد السفراء الغربيين.. أردوغان يتجه إلى التهدئة!

بعد يومين من إعلان الرئيس أردوغان أنه أمر بطرد سفراء عشر دول غربية "بأسرع ما يمكن"، يبدو أن الرئيس التركي استمع إلى نصائح مستشاريه واتجه للتهدئة وتجنب المزيد من التدهور في العلاقات خصوصا مع الولايات المتحدة وألمانيا.