 احتجاجات في تركيا بسبب انهيار الليرة | DW الأخبار | DW | 24.11.2021

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DW الأخبار

احتجاجات في تركيا بسبب انهيار الليرة

تشتد الصغوط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب الانهيار المتواصل لليرة التركية. وبدأت الاحتجاجات تعم بسبب التضخم وعدم قدرة التجار على بيع بضائعهم وسداد الايجار. وتلقي المعارضة باللوم على الرئيس أردوغان لاجباره البنك المركزي على خفض سعر الفائدة.

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