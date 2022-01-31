احتجاجات في برلين ومدن ألمانية أخرى ضد هدر الطعام

احتجاجا على هدر الطعام أغلق نشطاء أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية برلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2022).
وتحت شعار " انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح "، احتل النشطاء مداخل ومخارج طريق "بروسلشتراسه" في غرب المدينة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الاحتجاج. وبعد ذلك، تحركوا لإغلاق الطريق السريع "إيه 100" أيضا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.
وتدخلت قوات الشرطة وحملت بعض المحتجين من وسط الطريق لإفساح المجال لحركة المرور.
وتم الإبلاغ عن احتجاجات مماثلة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، كذلك في شتوتغارت ومند أخرى.
ويطالب النشطاء بقانون لمكافحة هدر الطعام وبإصلاح زراعي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ا لناتجة عن الزراعة. ويطلق النشطاء على أنفسهم اسم "انتفاضة الجيل الأخير".
ويصف المحتجون أنفسهم بأنهم تمرد الجيل الأخير.
ع.ج.م (د ب أ)
-
هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا
البطاطا المقلية تعاني من التغيرات المناخية
لاحظ عشاق البطاطا المقلية، التغيير الواضح على وجبتهم المفضلة بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في صيف 2018. الجفاف غير المعتاد أدى إلى توقف نمو حبات البطاطا بشكل مبكر، وهو ما أدى إلى صغر حجم البطاطا في هذا العام عن المعتاد.
-
هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا
لا حاجة لاستيراد الزنجبيل!
الزنجبيل الطازج الموجود في المتاجر في أوروبا، يقطع عادة رحلة طويلة، إذ تتم زراعته في آسيا أو أمريكا الجنوبية ولم يكن من الممكن زراعته في أوروبا بسبب عدم وجود المناخ المناسب، أمر تغير خلال العامين الماضيين، إذ نجحت محاولات زراعته في النمسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
-
هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا
لبن من "البقرة العائمة"؟
لحسن الحظ لم تغرق المزرعة التي تعيش فيها هذه البقرة بسبب الفيضانات، لكنها بالرغم من ذلك تعيش وسط المياه في إطار مشروع أول "مزرعة عائمة" في روتردام بهولندا، لكن ما جدوى هذه الفكرة؟
-
هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا
مزرعة المستقبل
تهدف فكرة "المزرعة العائمة" للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تتناقص باستمرار، من جهة وأيضا إلى ضمان وجود التغذية الكافية حال حدوث تغيرات مناخية أكبر أو فيضانات محتملة. تعيش هنا حوالي 40 بقرة على هذه المزرعة العائمة، ويتم نقل ألبانها مباشرة إلى المقاهي والمطاعم المجاورة لتوفير تلوث البيئة المرتبط بنقل الألبان لمناطق بعيدة.
-
هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا
غضب متزايد من المزارعين
غضب متزايد بين المزارعين بسبب الأضرار التي تلحق بمحاصيلهم بسبب ظاهرة تساقط كرات الثلج التي تلحق الضرر بالمحاصيل ولا يمكن للمزارعين بيعها، رغم أن طعمها لم يتأثر. ظاهرة متزايدة وغضب متزايد، أدى إلى لجوء الكثير من المزارعين للتأمين على محاصيلهم ضد كرات الثلج.
-
هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا
أول عام بدون "النبيذ الثلجي"
خبر صادم لعشاق النبيذ الثلجي، الذي خلت منه الأسواق الألمانية هذا العام بسبب تغير المناخ، فالنبيذ الثلجي يصنع من حبات العنب المثلجة بفعل درجات الحرارة المنخفضة، أمر يحتاج لدرجات حرارة لا تقل عن 7 درجات تحت الصفر، أمر لم يحدث في هذا الشتاء الألماني الدافئ. ميريام بن إيكيه/ ا. ف