احتجاجات في برلين ومدن ألمانية أخرى ضد هدر الطعام

احتجاجا على هدر الطعام أغلق نشطاء أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية برلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2022).

وتحت شعار " انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح "، احتل النشطاء مداخل ومخارج طريق "بروسلشتراسه" في غرب المدينة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الاحتجاج. وبعد ذلك، تحركوا لإغلاق الطريق السريع "إيه 100" أيضا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.

وتدخلت قوات الشرطة وحملت بعض المحتجين من وسط الطريق لإفساح المجال لحركة المرور.

وتم الإبلاغ عن احتجاجات مماثلة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، كذلك في شتوتغارت ومند أخرى.

مشاهدة الفيديو 26:06 منقذو الطعام من الضياع

ويطالب النشطاء بقانون لمكافحة هدر الطعام وبإصلاح زراعي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ا لناتجة عن الزراعة. ويطلق النشطاء على أنفسهم اسم "انتفاضة الجيل الأخير".

ويصف المحتجون أنفسهم بأنهم تمرد الجيل الأخير.

ع.ج.م (د ب أ)