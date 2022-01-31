 احتجاجات في برلين ومدن ألمانية أخرى ضد هدر الطعام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.01.2022

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أخبار

احتجاجات في برلين ومدن ألمانية أخرى ضد هدر الطعام

تحت شعار "انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح" تظاهر نشطاء في برلين ومدن ألمانية أخرى وأغلقوا أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية قبل أن تعمل الشرطة على إخلاء الطريق. المحتجون يصفون أنفسه بأنهم تمرد الجيل الأخير.

الشرطة تدخلت لإخلاء الطريق من المحتجين وحملت بعضهم (شتوتغارت 31/1/2022)

الشرطة تدخلت لإخلاء الطريق من المحتجين وحملت بعضهم

احتجاجا على هدر الطعام  أغلق نشطاء أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية برلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2022).

مختارات

فيما يتضور ملايين الناس حول العالم من الجوع وليس لديهم ما يسد رمقهم، يتم رمي ملايين الأطنان من الأغذية الصالحة للاستهلاك في براميل القمامة، وهو ما يدفع بعض الدول إلى سن تشريعات تجرم مثل هذا العمل، كما حدث في فرنسا مؤخرا.

تُلقى سنويا ثلث المواد الغذائية المعدة للبشر في القمامة ما يؤثر سلبا على البيئة ويتطلب بذل جهود لمكافحة هذه الظاهرة الضارة. حل مشكلة بقايا الأطعمة قد يقضي على المجاعات في بلدان العالم، لكن الحل لا يبدو يسيرا.

مع تزايد الحوادث الناتجة عن التغيرات المناخية، بدأ الكثيرون بالانتباه للمخاطر المترتبة على تلك التغيرات. وبعيدا عن قرارات الدول الكبرى، يمكننا كأفراد المساهمة من خلال اختياراتنا لما نتناوله من طعام في حماية البيئة. كيف؟

من أجل الحد من مخلفات المواد الغذائية، أطلقت وزيرة الأغذية الألمانية مبادرة تشمل نشر حملات توعية عبر الإنترنت تستهدف الشباب والأسر الشابة. المبادرة لاقت أيضا ترحيبا لدى مجموعة من المطاعم المعروفة.

وتحت شعار " انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح "، احتل النشطاء مداخل ومخارج طريق "بروسلشتراسه" في غرب المدينة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الاحتجاج. وبعد ذلك، تحركوا لإغلاق الطريق السريع "إيه 100" أيضا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.

وتدخلت قوات الشرطة وحملت بعض المحتجين من وسط الطريق لإفساح المجال لحركة المرور.

وتم الإبلاغ عن احتجاجات مماثلة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، كذلك في شتوتغارت ومند أخرى.

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منقذو الطعام من الضياع

ويطالب النشطاء بقانون لمكافحة  هدر الطعام وبإصلاح زراعي  للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ا لناتجة عن الزراعة. ويطلق النشطاء على أنفسهم اسم "انتفاضة الجيل الأخير".

ويصف المحتجون أنفسهم بأنهم تمرد الجيل الأخير.

ع.ج.م (د ب أ)

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