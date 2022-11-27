 احتجاجات في الصين | DW الأخبار | DW | 28.11.2022

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DW الأخبار

احتجاجات في الصين

الشرطة الصينية تنتشر في شوارع شنغهاي لمنع المتظاهرين من التجمع للاحتجاج ضد الحكومة الصينية.

المزيد من المركز الإعلامي

اندلعت احتجاجات ضد الإغلاق الأحد في شنغهاي وبعض جامعات بكين ومدن صينية أخرى، ضد سياسة صفر كوفيد الصارمة

تضاعف الاحتجاجات ضد سياسة "صفر كوفيد" في الصين 27.11.2022

احتجاجات متواصلة في الصين.. الخلفيات والأبعاد

احتجاجات متواصلة في الصين.. الخلفيات والأبعاد 28.11.2022

Protests against COVID-19 measures in Urumqi city, XinjiangÊUygur, China in this screen grabÊobtainedÊfrom aÊvideoÊreleased November 26, 2022.ÊVideoÊobtainedÊbyÊReuters/viaÊREUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

احتجاجات في مدينة صينية ضد إغلاق كوفيد بعد حريق مدمر 26.11.2022

احتجاجات مستمرة في إيران على مقتل الشابة اميني والسلطات الايرانية ترد بعنف على الاحتجاجات.

استمرار الاحتجاجات في إيران على مقتل الشابة أميني على يد الشرطة 24.09.2022

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اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة توفر مشاهدة مباريات المونديال مجاناً في الأراضي الفلسطينية

اللجنة القطرية توفر عرض مبارايات المونديال مجاناً للفلسطينيين 28.11.2022

إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبي

إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبي 28.11.2022

القوات الروسية تقصف مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا بالضواريخ، حسب السلطات المحلية.

تأزم الوضع الإنساني في خيرسون 28.11.2022

في مدينة كوبيانسك المدمرة، تهيمن الآن حالة انعدام ثقة بسبب بعض من تعاون مع الغزاة الروس.

حالة عدم الثقة تهيمن في مدينة كوبيانسك المدمرة، بشأن من تعاون مع الروس. 27.11.2022

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This frame grab from eyewitness video footage made available via AFPTV on November 27, 2022 shows demonstrators shouting slogans as police hold their positions, in Shanghai. - Angry crowds took to the streets in Shanghai in the early hours of November 27 and videos on social media showed protests in other cities across China, as public opposition to the government's hardline zero-Covid policy mounts. (Photo by AFPTV / AFP)

مظاهرات حاشدة في شنغهاي ضد قيود كورونا والقيادة الصينية 27.11.2022

تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.

A man is arrested while people gathering on a street in Shanghai on November 27, 2022, where protests against China's zero-Covid policy took place the night before following a deadly fire in Urumqi, the capital of the Xinjiang region. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

دعوات غربية وأممية للصين لاحترام حق التظاهر ووقف العنف 28.11.2022

تحاول السلطات الصينية من خلال العنف والاعتقالات كبح الاحتجاجات الغاضبة المستمرة ضد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وتلقى هذه الاحتجاجات إشارات دعم من الخارج ودعوات لوقف العنف وقمع المتظاهرين.

Pandemic prevention workers in protective suits spray disinfectant in a residential compound that was placed under lockdown as outbreaks of coronavirus disease (COVID-19) continue in Beijing, China November 9, 2022. REUTERS/Thomas Peter

خبراء: سياسة "صفر كورونا" الصينية تنذر بتمزيق المجتمع 26.11.2022

على الرغم من عمليات الإغلاق الشامل في الصين، تستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع مدن البلاد. عمليات الإغلاق الشامل الصارمة تتسبب في اضطرابات في الحياة اليومية، وخاصة في مجال الرعاية الطبية.

28/11/2022 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Interviews mit Rosalia Romaniec, Deutschen Welle im Schloss Bellevue.

شتاينماير لـ DW: الوقت لإجراء هدنة محتملة في أوكرانيا لم يحن بعد 28.11.2022

في مقابلة مع DW، علّق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على الاحتجاجات الأخيرة في الصين، وآخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يتفق مع مساعي هدنة محتملة في الوقت الراهن. فما هي أسباب موقف شتاينماير؟