احتجاجات في الصين

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الشرطة الصينية تنتشر في شوارع شنغهاي لمنع المتظاهرين من التجمع للاحتجاج ضد الحكومة الصينية.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
تحاول السلطات الصينية من خلال العنف والاعتقالات كبح الاحتجاجات الغاضبة المستمرة ضد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وتلقى هذه الاحتجاجات إشارات دعم من الخارج ودعوات لوقف العنف وقمع المتظاهرين.
على الرغم من عمليات الإغلاق الشامل في الصين، تستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع مدن البلاد. عمليات الإغلاق الشامل الصارمة تتسبب في اضطرابات في الحياة اليومية، وخاصة في مجال الرعاية الطبية.
في مقابلة مع DW، علّق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على الاحتجاجات الأخيرة في الصين، وآخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يتفق مع مساعي هدنة محتملة في الوقت الراهن. فما هي أسباب موقف شتاينماير؟
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