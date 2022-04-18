 احتجاجات في السويد بعد حرق مصحف قرآن | DW الأخبار | DW | 19.04.2022

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DW الأخبار

احتجاجات في السويد بعد حرق مصحف قرآن

تصاعدت التوترات في السويد منذ أن حصل بالودان على تصريح لتنظيم تجمع كان يخطط خلاله لحرق نسخة من المصحف. وسمحت الشرطة بتنظيم تجمعات، ما أثار احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن

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