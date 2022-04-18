احتجاجات في السويد بعد حرق مصحف قرآن

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تصاعدت التوترات في السويد منذ أن حصل بالودان على تصريح لتنظيم تجمع كان يخطط خلاله لحرق نسخة من المصحف. وسمحت الشرطة بتنظيم تجمعات، ما أثار احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن
شهدت السويد لليوم الثاني على التوالي أعمال شغب عنيفة خلال احتجاجات ضد مظاهرات لليمين المتطرف يعتزم خلالها إحراق نسخ من القرآن. وينظم المظاهرات اليمينية الدنماركي السويدي المثير للجدل راسموس بالودان.
بعد إعلان جماعة يمينية متطرفة عزمها حرق نسخ من المصحف، تتواصل أعمال الشغب في السويد. وقد أصيب ثلاثة أشخاص برصاص الشرطة، فيما نددت دول عربية وإسلامية مطالبة بإيقاف ما يمس المقدسات الإسلامية.
قالت الشرطة السويدية إن عشرات الأشخاص من عناصرها ومن المدنيين أُصيبوا خلال صدامات عنيفة رافقت الاحتجاجات على حركة مناهضة للإسلام، فيما نددت عدة دول عربية بحرق نسخ من القرآن.
اندلعت صدامات بمدينة مالمو بالسويد إثر أعمال مناهضة للإسلام وقعت بعد ساعات على منع زعيم حزب دنماركي يميني قومي معروف بأعماله الاستفزازية ضد المسلمين، من دخول الأراضي السويدية حيث كان ينوي تنظيم تظاهرة.
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