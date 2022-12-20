 احتجاجات في الجنوب السوري... هل تنتقل لمناطق أخرى؟ | مسائية DW | DW | 26.12.2022

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مسائية DW

احتجاجات في الجنوب السوري... هل تنتقل لمناطق أخرى؟

تواصل المظاهرات في الجنوب السوري، احتجاًجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي تجارة المخدرات. فكيف يدير النظام أزمته الاقتصادية والمالية، وهل يمكن لشرارة الاحتجاجات أن تنتقل إلى مناطق أخرى في سوريا؟

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