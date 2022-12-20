احتجاجات في الجنوب السوري... هل تنتقل لمناطق أخرى؟

الأردن ـ أزمة اقتصادية طاحنة واحتجاجات عنيفة.. "ربيع عربي" متأخر؟

أحداث متسارعة ومتلاحقة يشهدها الأردن بين تظاهرات اتخذ بعضها طابعاً عنيفاً ومداهمات أمنية وقتلى من رجال الشرطة من قبل من قالت السلطات إنهم عناصر متطرفة. وكل ذلك يجري على وقع أزمة اقتصادية طاحنة.. فما الذي يحدث في الأردن؟