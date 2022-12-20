احتجاجات في الجنوب السوري... هل تنتقل لمناطق أخرى؟

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تواصل المظاهرات في الجنوب السوري، احتجاًجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي تجارة المخدرات. فكيف يدير النظام أزمته الاقتصادية والمالية، وهل يمكن لشرارة الاحتجاجات أن تنتقل إلى مناطق أخرى في سوريا؟
أحداث متسارعة ومتلاحقة يشهدها الأردن بين تظاهرات اتخذ بعضها طابعاً عنيفاً ومداهمات أمنية وقتلى من رجال الشرطة من قبل من قالت السلطات إنهم عناصر متطرفة. وكل ذلك يجري على وقع أزمة اقتصادية طاحنة.. فما الذي يحدث في الأردن؟
التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة لاسيما السودان وتونس اللتان تجتازان مرحلة تحول ديمقراطي نهاية عقد من "الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء، تثير أسئلة جوهرية حول دور الغرب ونفوذه في المنطقة؟
تشكل قضايا الهجرة مادة دسمة للقوى اليمينية في أوروبا وتتحول إلى "سلاح" في أيدي دول أخرى للضغط أو لتحصيل مكاسب سياسية معينة. جولة عابرة للحدود، تستكشف كيف يتم استخدام ملف الهجرة للضغط السياسي وللتحكم بالحدود بين الدول.
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