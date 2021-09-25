 احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2021

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أخبار

احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية

اندلعت مظاهرات في البحرين غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة لبلاده في المنامة، ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية والبحرينية. ولم ترد تقارير عن اعتقالات بحق المتظاهرين حتى الآن.

وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين يوقعان عدداً من الاتفاقيات

وقع وزيرا خارجية البلدين عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات

اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في البحرين الجمعة (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021) غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة للدولة العبرية في البلاد. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة في الدولة الخليجية الصغيرة.

مختارات

في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى البحرين، بدأ وزير الخارجية يائير لابيد إلى المنامة اليوم لافتتاح سفارة بلاده. تشهد الزيارة توقيع خمس مذكرات تفاهم تشمل اتفاقات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام، أكدت واشنطن أنها ستساعد في تعزيز علاقاتِ إسرائيل المتنامية مع البحرين والمغرب والإمارات، بالإضافة إلى السودان وكوسوفو، في الوقت الذي ستشجع فيه دولا أخرى على تطبيع العلاقات معها.

بعد أشهر من تطبيع العلاقات الدبلوماسية افتتحت الإمارات الأربعاء سفارة لها في مدينة تل أبيب في احتفال رسمي حضره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي قال إنها "خطوة مهمة للشرق الأوسط برمته".

وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون "الموت لإسرائيل" و"لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية"، ولم ترد تقارير عن اعتقالات.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي الخميس سفارة بلاده في البحرين. وكتب لبيد في تغريدة "افتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني" مؤكدا "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

وكان عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، قد وقعا يوم الخميس، عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، ومنها الرياضة والبيئة والمياه، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقدم عبد اللطيف الزياني شهادة اعتماد إسرائيل شريكا معتمدا للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية لوزير خارجية إسرائيل، ورسالة بشأن منح إسرائيل حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي وصندوق شيبا للخدمات الصحية والبحوث بإسرائيل بشأن تعزيز التعاون في المجال الطبي.

جاءت زيارة لبيد الخميس بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع الدولة العبرية في غياب حلّ للقضية الفلسطينية.

كما أقامت الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع إسرائيل في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم "اتفاقيات أبراهام".

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، د ب أ)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


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