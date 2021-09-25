احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية

اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في البحرين الجمعة (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021) غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة للدولة العبرية في البلاد. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة في الدولة الخليجية الصغيرة.

وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون "الموت لإسرائيل" و"لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية"، ولم ترد تقارير عن اعتقالات.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي الخميس سفارة بلاده في البحرين. وكتب لبيد في تغريدة "افتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني" مؤكدا "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

وكان عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، قد وقعا يوم الخميس، عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، ومنها الرياضة والبيئة والمياه، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقدم عبد اللطيف الزياني شهادة اعتماد إسرائيل شريكا معتمدا للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية لوزير خارجية إسرائيل، ورسالة بشأن منح إسرائيل حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي وصندوق شيبا للخدمات الصحية والبحوث بإسرائيل بشأن تعزيز التعاون في المجال الطبي.

جاءت زيارة لبيد الخميس بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع الدولة العبرية في غياب حلّ للقضية الفلسطينية.

كما أقامت الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع إسرائيل في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم "اتفاقيات أبراهام".

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، د ب أ)