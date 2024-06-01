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احتجاجات في الارجنتين بعد إقرار مجلس الشيوخ الأرجنتيني بأغلبية ضئيلة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المثير للجدل

١٣ يونيو ٢٠٢٤

مظاهرات عنيفة في الارجنتين ضد مشروع تشريع جديد من شأنه تقليص مزايا مثل معاشات التقاعد، وكذلك إضعاف حقوق العمال وتفضيل الشركات الكبرى وايضا يبالغ في توسيع سلطة الرئيس. وتعكس حالة الفوضى ايضا انقسام المشرعين في الداخل.

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