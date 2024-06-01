احتجاجات في الارجنتين بعد إقرار مجلس الشيوخ الأرجنتيني بأغلبية ضئيلة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المثير للجدل

مجتمعالأرجنتيناحتجاجات في الارجنتين بعد إقرار مجلس الشيوخ الأرجنتيني بأغلبية ضئيلة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المثير للجدلTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoمجتمعالأرجنتين2024/6/13١٣ يونيو ٢٠٢٤مظاهرات عنيفة في الارجنتين ضد مشروع تشريع جديد من شأنه تقليص مزايا مثل معاشات التقاعد، وكذلك إضعاف حقوق العمال وتفضيل الشركات الكبرى وايضا يبالغ في توسيع سلطة الرئيس. وتعكس حالة الفوضى ايضا انقسام المشرعين في الداخل.https://p.dw.com/p/4h0xgإعلان